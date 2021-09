Slovenska Istra vabi kolesarje tradicionalni kolesarski maraton

Koper, 24. september 2021 – Osrednji športno rekreativni dogodek prihodnji vikend, v nedeljo, 3 oktobra 2021, bo tradicionalni na na obali potekal zdaj že tradicionalni kolesarski maraton na treh trasah (10, 49 in 82 km). Maraton je rekreativne narave, brez merjenja časa. Za tiste, ki pa želijo nekaj tekmovalnega pridiha, pa bo na najdaljši (82 kilometrski) trasi organizirano merjenje časa na vzponu na Boršt.

Kot sporočajo organizatorji, bo dan pred maratonom, bo sobota, 2. oktobra, namenjen predvsem družinam in najmlajšim. Vse se bo že začelo dopoldne v Kopru s festivalom mobilnosti, poligonom varne vožnje za otroke in nadaljevalo z mini maratonom s kolesi ali poganjalčki za otroke do 6 let (udeležba je brezplačna). Družine, ne pa ne smejo zamuditi, kot opozarjajo organizatorji, družinskega kolesarskega izleta po Kopru (cca 10 km, potrebna je prijava – na www.istrski-kolesarskimaraton.si ) ter gledališke predstave za otroke.







Prijavnina za tradicionalni kolesarski maraton, se razume za vse tiste, ki s niste prijavili do včeraj, 23. septembra, bo znašala 40 evrov, velja za prijave v soboto 2.10 in nedeljo 3.10.2021. Za otroke do 14. leta pa je prijavnina enotna in znaša 5 evrov ne glede na rok prijave – možnost plačila z BON21

Prijavnine za sobotni otroški mini maraton, poligon varne vožnje in gledališko predstavo NI.

No, in še podatke o tisti, ki so maraton podprli! Dogodek podpirajo gostiteljice – Občina Ankaran, Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran, Hervis, Luka Koper, Fundacija za šport in številni drugi prijatelji. Istrska tržnica se izvaja v sklopu projekta LAS Istra – Oživimo podeželje, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.Video napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=2bd6q793hkY *V primeru, da zaradi epidemioloških razmer prireditve ne bi mogli izvesti, bo organizator prijavljenim povrnil celotno vplačano prijavnino, so še sporočili organizatorji. Zdaj veste, kam prihodnji teden na obali./LN/Foto: press OP