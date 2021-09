Google bo slovenskim podjetjem pomagal pri vstopu na tuje trge z novim brezplačnim orodjem Market Finder

Ljubljana, 25. 9. 2021 – Število spletnih nakupovalcev po vsem svetu se je v času pandemije povečalo, ovire za širjenje na tuje trge pa so zaradi interneta in digitalizacije manjše kot kdaj koli prej. Izvoz je gonilnik slovenskega gospodarstva in tako ključnega pomena za oživitev gospodarstva po pandemiji. Google je zato v sklopu pobude Grow Slovenia with Google, v kateri sodeluje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javno agencijo SPIRIT Slovenija, premierno lansiral brezplačno orodje Market Finder, podprto s tehnologijo umetne inteligence za mala in srednja podjetja, ki bodo tako lahko svoj posel lažje ponesla na globalni nivo.

Maja lani se je svetovna čezmejna e-prodaja povečala za 42%, na spletu pa je zdaj več kot 4 milijarde aktivnih uporabnikov. To pomeni, da še nikoli ni bil primernejši čas za prehod na globalno poslovanje Kljub temu, pa je za nova podjetja ali podjetja, ki se še nikoli niso podala v tujino, prvi korak lahko velik izziv. Ta podjetja imajo pogosto težave pri načrtovanju, oblikovanju in razširitvi svoje globalne strategije ali pa preprosto ne vedo kje začeti. Z več kot 80% BDP-ja je izvoz pomemben del slovenskega gospodarstva in tako igra ključno vlogo pri okrevanju gospodarstva po pandemiji. Vendar tuji trgi niso samo za velika podjetja.

V Sloveniji veliko večino prestavljajo prav mala in srednja podjetja.

Maja letos je Google predstavil pobudo Grow Slovenia with Google, katere del je tudi orodje Market Finder, ki ponuja brezplačne delavnice o nadgrajevanju digitalnih znanj ter orodij, s poudarkom na priložnostih za izvoz. V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javno agencijo SPIRIT Slovenija (Izvozno okno), Googlu pomensko uspeva pomagati več podjetjem in posameznikom preko mreže lokalnih partnerstev in trenerjev.

“V času pandemije je digitalna transformacija poslovanja skorajda čez noč postala za podjetja nujna, še posebej za tista, ki se želijo širiti v tujino ali z njo že poslujejo. Verjamemo, da bo Googlova pobuda velik korak naprej pri izboljšanju digitalnih znanj in spretnosti v malih ter srednje velikih podjetjih. Resnično smo ponosni, da smo partnerji v pobudi Grow Slovenia with Google”, poudarja dr. Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije SPIRIT Slovenija.

Google je danes slovenski javnosti predstavil nadgrajeno orodje Market Finder, ki podjetjem pomaga odpirati izvozne poti in trge. Gre za brezplačno platformo, ki podjetja vodi na vsakem koraku njihove izvozne poti, pri čemer uporablja podatke in strokovno znanje partnerjev družbe Google.

Aktualna različica, najprej objavljena v Sloveniji, vključuje novo funkcijo, ki s pomočjo umetne inteligence oceni pripravljenost podjetja za širitev v tujino, na podlagi ocene pa podaja personalizirana priporočila za njegovo potencialno mednarodno širitev.

»S pravimi orodji in podporo, ki jo nudi Market Finder, ovire za mednarodno širitev še nikoli niso bile lažje premostljive. To je sporočilo družbe Google malim in srednjim podjetjem: ne glede na to, kaj prodajate, kako veliki ste ali kje imate sedež, vedno lahko uporabite naše brezplačno orodje Market Finder za rast svojega podjetja in pridobivanje novih strank po vsem svetu« pravi Joško Mrndže, direktor družbe Google Adriatics.

»Z novim orodjem bo lahko vsako podjetje hitro ocenilo svoje globalne zmogljivosti in dobilo vpogled ter dostop do strategij in drugih virov, prilagojenih samo njim. Videli smo že primere dobrih praks in uspešnih podjetij, kot je slovensko zagonsko podjetje Mali junaki, ki so s pomočjo digitalnih orodij kot je Market Finder zrasla po vsem svetu« pravi Lenart Celar, vodja prodaje iz Googla.

Med slovenskimi podjetji in posamezniki je velik interes za Googlove brezplačne delavnice o nadgrajevanju digitalnih veščin. V samo treh mesecih je bilo letos preko programa Grow Slovenia with Google in izvajalca delavnic Centra za poslovno odličnost Ekonomske fakultete v Ljubljani organiziranih kar 70 brezplačnih delavnic za več kot 6.000 slovenskih podjetij in posameznikov, ki bodo lahko nova znanja, orodja ter navade uporabili za učinkovitejše plutje skozi izzive prihodnosti.

‘’Ponosni smo, da smo že pred koncem leta presegli prvotni cilj pobude, da Google pomaga 5.000 slovenskim podjetjem in posameznikom,’’ pravi Metka Svetlin, vodja marketinga v družbi Google.

Kaj o pobudi Grow Slovenia with Google in Market Finderju menijo predstavniki slovenskih podjetij, ki jim je orodje namenjeno?

“Pri pobudi Grow Slovenia with Google bi izpostavila delavnice vezane na Google Adse, analitiko ter pridobljene zastonj Ad kredite. To nam je omogočilo boljše razumevanje nakupnega procesa obstoječih strank, boljše razumevanje rezultatov kampanj, ki so glavni vir odločanja za naprej, bolj efektivno postavitev kampanj in posledično generiranje večje prodaje. Meni osebno je pobuda omogočila pridobitev certifikata za projektno vodenje – to podjetju pomaga, da procesi tečejo bolj gladko in da so ekipe bolj osredotočene.” Eva Colnarič, EQUA

“Udeležba na delavnicah Grow Slovenia with Google nama je dala odskočno desko, da sva pridobila na samozavesti in ustvarila svoj prvi oglas. Na kar sva izredno ponosna. Zagotovo se bova v nadaljevanju udeležila še dodatnih delavnic, ki nama bodo dala še dodatna znanja in s tem možnost za nadaljnji razvoj.” Tjaša Ristič in Rok Baskera, breakTHElines

‘’Ko sem se udeležil delavnic Grow Slovenia with Google, sem se z nekaterimi digitalnimi orodji srečal prvič. Spoznal sem, da se digitalna znanja lahko naučiš sam in znanja implementiraš v poslovanje, jih nadgrajuješ in hkrati lažje komuniciraš z agencijo. Preko Market Finderja sem izvedel, da je eden najbolj priporočenih trgov za moje produkte Turčija, na kar ne bi nikoli pomislil.’’

“Ko sem se udeležil delavnic, si nisem niti predstavljal, koliko orodij ponuja Google.Odkrili smo orodje za optimizacijo spletne strani za mobilne aparate in to je pokazalo, da bomo morali ta del e-storea popraviti. Na drugi strani imamo SEO optimizacijo urejeno. Naš zadnji kupec iz Amerike nas je našel prav preko Google images.” Peter Rener, Guitar God

“Zelo pomembno je spletno prepletanje kanalov. Zelo pametno je uporabljati sredstva za spletno oglaševanje. Pri tem pa je izrednega pomembno, da stalno skrbiš, da uporabnikom prinašaš vsebino, ki ima smisel.” Tjaša Jarc, Džungla Plants

Več o pobudi Grow Slovenia with Google – Google je od leta 2016 pomagal več kot 18.000 malim in srednje velikim podjetjem in strokovnjakom pri zagotavljanju digitalnih veščin v Sloveniji, od tega 3.000 na spletu prek slovenske platforme Digitalna Garaža. Maja 2021 smo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo začeli pobudo Grow Slovenia with Google, ki ponuja brezplačne delavnice o digitalnih spretnostih malim in srednje velikim podjetjem in posameznikom prek lokalnih partnerjev in lokalnih trenerjev. V prvih treh mesecih je bilo organiziranih 70 delavnic, več kot 6000 slovenskih podjetij in posameznikov je pridobilo nova digitalna znanja, nova orodja in nove navade za boljšo navigacijo v prihodnosti.

Več o orodju Market Finder – Po podatkih Evropske Komisije, je več kot 30 milijonov služb znotraj Evropske Unije odvisnih od izvoza, saj vsaka dodatna izvozna milijarda evrov pomeni kar 15.000 dodatnih služb po EU.

Ko želijo evropska mala in srednje velika podjetja širiti svoj posel in ustvariti več zaposlitvenih priložnosti, največkrat naletijo na številne ovire:

70% malih in srednje velikih podjetij nima dovolj znanja o izvoznih trgih, da bi lahko samostojno detektirala najprimernejše,

več kot 60% jih poroča o težavah pri prilagajanju produktov lokalnim kulturam in okoljem,

več kot 35% vidi področji logistike in zaposlovanja kot ključni oviri.

Market Finder opremlja podjetja z znanjem, potrebnim za prve samostojne korake proti širitvi tudi z učenjem o tem, kje na svetovnih trgih se ponujajo najboljše priložnosti, kateri so primeri dobrih praks v panogi, pa tudi pri kreiranju procesa uspešne širitve, kjer podjetja vodi korak za korakom.

Interaktivna pot orodja Market Finder pomaga uporabnikom določiti ožji seznam obetavnih novih trgov in pridobiti poglobljene informacije o posameznih državah. To vključuje vse od mesečnih iskanj izdelkov do priljubljenih tržnih trendov. Podjetjem omogoča, da začnejo izvajati strategijo mednarodnega trženja, ob tem pa jih podpira pri poslovanju, vključno z oskrbo strank, plačili in trgovinskimi zakonitostmi.

Market Finder zdaj vključuje: