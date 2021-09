Slovenski paviljon pripravljen na prve obiskovalce največjega Expa v zgodovini

Dubaj, 28. september 2021 – 30. septembra 2021 se bo s slovesnostjo, na kateri ne bo manjkalo zvezdniških imen, začel težko pričakovani Expo 2020, ki ga tokrat prvič gosti ena od arabskih držav.

Oči domače in svetovne javnosti so usmerjene v Dubaj, kjer se bo med 1. oktobrom letos in 31. marcem prihodnje leto predstavila tudi Slovenija. S paviljonom, ki stoji v trajnostnem segmentu razstave, svetu sporoča zgodbo o zeleni in pametni deželi v srcu Evrope.

Organizatorji dubajskega Expa, ki ga je pandemija zamaknila za eno leto, pričakujejo več kot 25 milijonov obiskovalcev iz vsega sveta, zanje pa so na površini, ki je primerljiva z Velenjem, pripravili res impresivno razstavo tehnoloških dosežkov, ki naslavljajo zlasti izzive človeštva, povezane z ohranjanjem okolja.

Slovenski paviljon je v preteklih dneh že gostil številne visoke obiske predstavnikov drugih sodelujočih držav, kar napoveduje živahno dogajanje vseh šest mesecev trajanja Expa.

Slovenija se v Dubaju predstavlja z geslom Slovenia. Green and Smart Experience., s čimer izpostavlja trajnostno, sodobno in ustvarjalno plat našega značaja. Svetovno javnost nagovarja z zgodbami, ki govorijo o edinstvenem prepletu neokrnjene narave, znanja, inovacij in prebojnega gospodarstva.

Slovenski paviljon je na privlačni lokaciji blizu enega od vhodov na prizorišče razstave in že na prvi pogled zbuja pozornost s prepoznavno zunanjostjo, zeleno fasado, v katero je vsajenih kar 45.000 sadik rastlin in leseno streho, ki je v celoti izdelana iz slovenskega lesa. Trajnostno zasnovani paviljon, pod katerega se podpisuje skupina arhitektov (Robert Klun, Sandi Pirš in sodelavci), zgradilo pa ga je slovensko podjetje Riko (v sodelovanju s številnimi podizvajalci iz Slovenije in tujine), vabi obiskovalce tudi s hladom, ki ga nudi bazen, ki ga obdaja, predvsem pa vrsto zanimivih interaktivnih vsebin v vseh treh etažah objekta.

Posebej živahno bo dogajanje v Slovenskem poslovnem središču, ki se razprostira v drugem nadstropju paviljona in bo gostilo številne poslovne delegacije in obiske visokih predstavnikov Slovenije. Prvi tak obisk se obeta takoj po odprtju Expa, ko bo Dubaj obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Ministrov urnik bo obsegal več bilateralnih srečanj s predstavniki drugih sodelujočih držav, v načrtu pa ima tudi srečanje z ministrom za gospodarstvo države gostiteljice, Združenih arabskih emiratov.

Minister Počivalšek bo odprl tudi prvega od številnih poslovnih forumov na slovenskem paviljonu, ki bo posvečen izzivom krožnega gospodarstva. Poslovni forum bo predstavil potencial slovenskih podjetij na tem področju, udeležilo pa se ga bo več kot 20 slovenskih podjetij./LN/Foto press Spirit