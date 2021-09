Janja Garnbret s svojo izdajo pločevinke Red Bulla

Ljubljana, 30. september 2021 – Včeraj so pri proizvajalcu energijske pijače Red Bull uradno predstavili novo pločevinko iz serije “hero can”, ki jo krasi podoba najboljše športne plezalke vseh časov, Slovenke Janje Garnbret.

Takšne pozornosti so deležni le najboljši med najboljšimi športniki, ki dvigajo meje v svojem športu in navdušujejo tudi izven strogo športnih okvirov.

Janja Garnbret na plezalskem vrhu kraljuje že nekaj let, v sezoni 2019 pa je z zmago na vseh šestih tekmah svetovnega pokala na balvanih dosegla do tedaj nedosegljivo. Šestkratna svetovna prvakinja ter serijska skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti in balvanih je letos postala še prva plezalska olimpijska kraljica. V tekmovalnem plezanju je s tem dosegla praktično vse, kar se doseči da. Pri vsega 22 letih. Mimogrede je lani preplezala še najdaljšo in najtežjo umetno plezalno smer na svetu. Gostil jo je 360 metrov visok trboveljski dimnik, najvišji v Evropi.

Janja pravi, da si kot mala deklica ni niti predstavljala, da jo bo zaljubljenost v plezanje nekoč popeljala tako daleč in visoko. Takrat je hotela le plezati, z rezultati pa se je začela spogledovati kasneje, ko se je navduševala nad uspehi Mine Markovič in Maje Vidmar. Njen prvi odmevnejši mednarodni rezultat je prišel leta 2010, ko je zmagala na prestižnem tekmovanju Arco Rock Junior ob Gardskem jezeru v Italiji.

“Saj so že prej govorili, da sem talentirana, da sem dobra, da iz mene pa nekaj bo. Leta 2010 sem recimo zmagala na prestižni tekmi Arco Rock Junior v Italiji, ampak šele čez tri leta, ko sem prišla v mladinsko reprezentanco, sem se začela zavedati, da gre zares,” pove nasmejana Korošica, ki ji v naboru zlatih odličij danes manjka le še kaka zmaga s hitrostnih tekem: “Preden sem hitrost začela trenirati zaradi olimpijske kombinacije, sem si rekla, da tega specializirano ne bi nikoli počela. Zdaj, ko sem bolj notri in sem videla, kako hitro sem napredovala, me je pa malo zamikalo. V bistvu pri meni nikoli ne veš, kaj me piči.”

A motivacijo za naprej Janja išče drugje. Ko imaš v žepu že vse, kar šport ponuja, je to kar težka naloga, a ona sedaj ne gleda več na absolutni rezultat. Zanima jo napredek. Zmaga tako ne bo enaka zmagi. Janja se sedaj še dodatno loteva podrobnosti in želi zmagovati še bolj popolno, vse skupaj pa pripeljati do naslednje prelomnice:

“Želja po napredku je največja motivacija. Letos sem res mogoče super vzdržljiva in močna, ampak naslednje leto sem lahko še bolj. Obakrat bom mogoče zmagala, ampak drugič bo zmaga še kvalitetnejša, ker bo zadaj spet moj napredek. Rabim pa seveda vedno tudi nek cilj. Lahko delam neko obdobje na napredku pri moči, ampak naprej pa moram videti cilj, ki ga bom s to močjo dosegla. In ta cilj je zdaj Pariz čez tri leta. Do takrat bom tempirala formo, da bom spet optimalno pripravljena in da ohranim naslov. V bistvu je tri leta zelo malo.“

Janja se seveda veseli svoje Red Bullove pločevinke in pravi, da je občutek, ko jo zagledaš na polici trgovine, odličen: "Že prej sem gledala druge, ki jim je to uspelo in sem si potihoma želela, da bi bila tudi jaz med njimi. Nekakšen prestiž je to, povsem nekaj drugega od mojih plezalskih zmag."