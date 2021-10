Žito in Lidl Slovenija tudi letos združujeta moči v roza oktobru

Ljubljana, 1. oktober 2021 – Žito in Lidl Slovenija tudi letos, že drugič zapovrstjo, združujeta moči v roza oktobru. S posebnim kruhom, poimenovanim Kruh roza oktober, ki je nastal v Žitovih pekarnah in se prodaja izključno v 63 Lidlovih trgovinah, podpirata Europo Donno − Slovensko združenje za boj proti raku dojk. Vse do zadnjega oktobra bosta od vsakega prodanega izdelka podjetji skupaj donirali 0,50 evra za podporo programu ROZA,* ki ponuja psihosocialno podporo bolnicam, njihovim otrokom ter drugim svojcem obolelih za rakom dojk in raki rodil.

Kruh roza oktober v Žitu tako ves mesec pečejo posebej za to priložnost, kupce in tudi svoje zaposlene pa ob tem ozaveščajo o tej najpogostejši obliki malignega obolenja žensk v razvitem svetu. »Veseli smo, da sta podjetji Žito in Lidl Slovenija letos že drugič s Kruhom roza oktober pristopili k aktivnostim ozaveščanja o raku dojk. Pomembno je, da s takimi “roza” akcijami kupce in zaposlene vsako leto znova spomnimo na pomen zdravega načina življenja in rednega mesečnega samopregledovanja dojk. Ne smemo pozabiti, da je skrb za zdravje pomembna skozi vse leto. Zbrana sredstva bomo namenili programu Roza, ki bolnicam in njihovim svojcem ponuja psihosocialno podporo in je v teh časih epidemije še toliko bolj dragocena,« je poudarila Tanja Španić, predsednica Združenja Europa Donna Slovenija.

Kruh roza oktober: izbrane sestavine s simboličnim sporočilom »V Žitu smo Kruh roza oktober zasnovali kot rustikalno oblikovan hlebček, ki vsebuje semena oljne kadulje oziroma chia semena in kosmiče, ki mu dajejo še večjo hrustljavost. Ta kruh je tudi izjemen vir beljakovin, saj jih hlebček vsebuje kar 16 odstotkov – dodatna predkuhana zrna pa poudarijo njegov okus in izboljšajo prehransko vrednost,« opisuje sestavo tega posebnega kruha Rok Cankar, direktor marketinga kategorije pekarstva v Žitu. V Žitu so v želji, da poleg vrhunskih sestavin nosi še simbolično sporočilo o pomenu zdrave prehrane in skrbi za lastno zdravje ter ozavešča o raku dojk, vsak hlebček »opremili« s posebno užitno krušno nalepko, na kateri je roza pentlja, simbol ozaveščanja o raku dojk.

Lidl Slovenija: Uspešno sodelovanje z Europo Donno že sedmo leto zapored »Ponosni smo, da tudi v letošnjem rožnatem oktobru nadaljujemo sodelovanje s slovenskim dobaviteljem Žito in s pomočjo združenja Europa Donna nagovarjamo naše kupce ter zaposlene o pomembnosti preventive ter rednega samopregledovanja dojk. Naša želja je, da bi več časa sebi namenili ne samo oktobra, ampak skozi vse leto. Z združenjem Europa Donna uspešno sodelujemo že sedmo leto zapored in letos bomo z njihovo pomočjo pripravili predavanje za naše zaposlene, na katerem bo zdravnica in članica združenja predstavila pravilno samopregledovanje ter odgovarjala na vsa vprašanja. Vsem – ne le ženskam – želimo sporočiti, kako pomembna je skrb zase, kako pomembno je, da poslušamo svoje telo in duha,« je povedala Lilijana Remich, direktorica skupnih služb v Lidlu Slovenija.

15. oktober – dan zdravih dojk

V obeh podjetjih bodo še posebej zaznamovali 15. oktober, dan zdravih dojk, ki ga Združenje Europa Donna Slovenija vsako leto posveti aktivnostim širjenja informacij o pomenu zdravja dojk ter ozaveščanja o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka dojk pri ženskah in dekletih. Sporočilo o pomenu zdravega in aktivnega življenja ter preventivi pred boleznimi v Žitu zaposlenim predajajo z vrsto ozaveščevalnih aktivnosti, med njimi namreč prevladujejo prav ženske. V Žitu bodo tako zaposleni prejeli Kruh roza oktober in posebno ozaveščevalno zloženko o pomenu samopregledovanja dojk in preventivi na tem področju zdravja žensk, kar pripravljajo v okviru internega družbeno odgovornega programa Žitnica zdravja.

V Lidlu Slovenija letošnji roza oktober nosi slogan »Vzemi se v roke«, s katerim želijo svoje zaposlene še dodatno opomniti na pomembnost rednega mesečnega samopregledovanja. Poleg manjše pozornosti se bodo vsi zaposleni na dan zdravih dojk lahko posladkali z roza zajtrkom, katerega zvezda bo Kruh roza oktober.

* Program ROZA je razvojni program z vsebinami, orodji in ukrepi za psihosocialno opolnomočenje in zdravo aktivacijo žensk z izkušnjo raka dojk in rodil, ki vključuje tudi svojce in bližnje. Cilj programa je doseganje boljšega psihosocialnega zdravja, zmanjševanje neenakosti v zdravju, izboljšanje kakovosti življenja s poudarkom na psihosocialni obravnavi in pomoči bolnicam, njihovim svojcem in bližnjim ter ozaveščanje širše javnosti./LN/Foto: press