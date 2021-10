Kdo daje predsedniku države pravico, da zagotavlja kršiteljem zakon in nekompetentnim ljudem verodostojnost

Ljubljana, 4. oktober 2021 – Predsednik države je (naj bi) danes, 4. oktobra, na pobudo Zorana Stevanovića, sprejel tako imenovanega “ne organizatorja” sredinih množičnih uličnih protestov. Tistega udeleženca protestov proti PCT, ki zase trdi, da on ni organizator protestov. A zanimivo je, da ga je predsednik sprejel in mu s tem zagotovil verodostojnost zastopnika neprijavljenih protestov proti PCT.

Stevanović je predsednika obiskal v spremstvu, še z dvema spremljevalcema, in v predsedniško palačo vstopil brez kakršnih koli omejitev, ki jih določajo covid zaščitna pravila. To pa je po našem mnenju dokaz, da je Slovenija v stanju anarhije ali pa si predsednik države jemlje pravice, da ne ravna skladno z zakonom in povezanimi zaščitnimi covid pravili.

Če predsednik države, proti vsem pravilom sprejme t. i. »ne organizatorje« PCT nasprotnikov dokazuje, da je ravnal neverodostojno, če ne protizakonito. Stevanović je s svojima spremljevalcema namreč lahko mirno brez zadržkov vstopil v predsedniško palačo, ne da bi upošteval kakršne koli pravilo za zajezitev covid-19, čeprav to organi ob vstopu v predsedniško palačo zatavajo od vseh obiskovalcev predsedniške palače.

Še več! Za predsednika države in predvsem za vse državljane Slovenije je ponižujoče to, da je Stevanović po izstopu iz predsedniške palače izjavil, da on ni organizator protestnih shodov, čeprav je v istem hipu govoril o tem, da je v imenu ljudstva, od predsednika države zahteval, da ta odpokliče vlado. Da to ni mogoče, ve še tako neizobraženi državljan, torej je Stevanović s tem jasno dokazal, kako neizobražen je sam.

Na drugi strani pa se zastavlja vprašanja na osnovi katerih pravnih osnov si predsednik države jemlje pravico, da se v predsedniški palači sestaja s kršitelji osnovnih pravil pred zaščito covida-19, pri čemer si naj bi ob tem od t. i. »ne organizatorja« uličnih protestov Stevanović želel pridobiti zagotovilo, da ta odpove predvidene nezakonite proteste (ti naj bi bili najavljeni za jutri).

Da je stvar še bolj nora, pa velja dodati še to, da ta isti Stevanović na družbenih omrežjih javno sklicuje državljane, da naj se jutrišnjega protesta udeležijo, in to Pahor dobro ve.

Ob tem, kar se je zgodilo danes, 4. oktobra 2021, v predsedniški palači države Slovenije, se velja vprašati, ali predsednik države s takšnimi potezami ne krši, svojih z ustavo opredeljenih pooblastil. Namreč saj se na ta način neprijavljene proteste, in t. i. ne organizatorje legalizira, kot pristojne zastopnike državljanov.

Velja pa vedeti, in se zavedati, da bo čas pokazal, da se za tako imenovani protesti proti ukrepom sedanje vlade skriva veliko več. Tega se v Sloveniji velja zavedati! Kot vse kaže, pa se predsednik Pahor tega ne zaveda. Upati, da ne namerno.

Še več! Predsednik je osebno odgovoren, da so njegove službe v predsedniško palačo spustile kršitelje predpisov povezanih z zaščito pred okužbami drugi udeležencev. Namreč, tudi sam je v pisarni predsedniške palače, kjer so razgovori potekali sedel brez maske in se pogovarja z nekompetentnim človekom, ki pa mu je s pozivom na razgovor zagotovil kompetentnost, čeprav sam trdi, da ni organizator protestov.

Vidite, zato se velja vprašati, kdo daje predsedniku države Pahorju pravico, da zagotavlja kršiteljem zakonov in pravil verodostojnost./J. Temlin/Foto: Urad predsednika države in arhiv LN/