KVARTET KUL SPET V AKCIJI

Ljubljana, 4. oktobra 2021 – S podpisom povolilne pogodbe so Marjan Šarec (Lista Marjana Šarca – LMŠ), Tanja Fajon (SD), Luka Mesec (Stranka Levice) in Alenka Bratušek (Stranka Alenke Bratušek – SAB), minuli torek, 28. septembra, sklenili in »slavnostno« podpisali sporazum, da bodo po naslednjih volitvah (te naj bi bile, kot vse kaže v prvem delu leta 2022, lahko tudi prej, če Janša vrže puško v koruzo, kot to storil Marjan Šarec) oblikovali povolilno vladno koalicijo. V sporazumu so predsedniki opozicijskih strank LMŠ, SD, Levice in SAB, ki so si nadeli naziv KUL z velikim pompom, kar na Trgu Republike, pred množico novinarjev, ki so zanimanjem spremljali nastop »ansambla KUL« ob svojem pompoznem nastopu sporočili kaj bodo ponudili svojim volivcem.

No, in to je le nekaj poudarkov iz njihovega velikega poka sprememb, ko pridejo na oblast, in sicer:

-obljubljajo, da se bodo učinkoviteje spopadali s pandemijo koronavirusa (kako niso navedli),

-zagotavljajo, da se bodo borili proti revščini in neenakosti (kako bodo to storili, kot kaže še ne vedo)

-obljubljajo, da bodo vložili več denarja v znanost in kulturo (koliko nimajo podatka),

-izpostavljajo, da bodo zmanjšali količino denarja za nakup orožja (se ne ve za koliko, a je pomembno, da bodo to storili, ker tako veleva Levica).

No, pa to še ni vse! Podpisali so še zavezo, da je zanje pomembna demokratična ureditev (kaj je demokratična ureditev, je zanje zagotovo to, da naj bo ljudstvo tisto, ki “vlada”, oni pa bodo to »urejali« zanj, kot jim bodo naročili strici iz ozadja), in tudi to, da je zanje varovanje osebnih in političnih pravic vseh državljanov nadvse pomembno. Kaj bi ponudili ljudstvu s svojim vladanjem pa iz sporazuma želje po oblasti kvarteta KUL, ni razvidno.

Zato smo pobrskali, kako se je končalo njihovo prejšnje vladanje, ko so se prvič šli španovije ob “podpori” vladanja ljudstva. Takšne so bile njihove izjave leta 2020, ko je njihov veliki vodja Marjan Šarec vrgel puško v koruzo, ob tem pa jih ni obvestil, da je to storil. Mimogrede, to je tudi tisti predsednik slovenske vlade, ki se ni upal nastopiti v evropskem parlamentu, da bi predstavil program države, ki jo je zastopal.

To je bila Šarčeva izjava, ko je 20. januarja 2020 vrgel puško v koruzo /Vir: Delo/…

In takšne so bile izjave takratnih Šarčevih partnerjev, s katerimi je ta podpisal pogodbe o sodelovanju, in sicer potem ko je Šarčeva puška že bila v koruzi, on pa je že bil na »begu«…

Luka Mesec je kot Šarčev pogodbeni partner takrat izjavil: “Ta koalicija namreč ni več imela nobenega smisla, ukvarjala se je samo še z medsebojnim komolčenjem in kadrovskim kupčkanjem.“

Alenka Bratušek (Stranka Alenke Bratušek – SAB) je izjavila: “To je prva stvar, na katero sem želela opozoriti, da smo v SAB razočarani, da kot del koalicije, to, da predsednik vlade odstopa, izvemo iz medijev.“

Dejan Židan, takratni predsednik SD (nato je tudi sam vrgel puško koruzo in se skril za krilo Tanje Fajon) je ob Šarčevem odstopu povedal, nisem vedel, da bo odstopil, in po “moško” poudaril: ‘Najlažje je oditi in pustiti nedokončane projekte za sabo’.

Zdravko Počivalšek je v kratki izjavi povedal, da pa v tem trenutku ne vidi potrebe, da bi zaradi Šarčevega odstopa morali imeti nove volitve. Torej je bil Počivalšek med redkimi, ki je vedel, da je Šarčeva puška že v koruzi.

Da so to sami pravi nadrealisti, so torej že dokazali, zdaj je samo še vprašanje, kaj bodo na njihov novi sporazum o sodelovanju rekli volivci. Namreč, ti so tisti, katerih beseda naj bi bila zadnja. Je pa res, da glede na volani sistem, ki ga imamo, lahko politiki mirno svojim hlapčevskim prilagodljivcem, to velja tudi za “ansambel KUL” mino volivcev, ki jim zagotovijo vodenje države v njihovem imenu, zagotovijo svojim »poslušnikom« dobro plačane stolčke v Državnem zboru za prihodnja štiri leta.

Vidite, to je le kratka kronologija »novega kvarteta KUL”, ki si želi oblasti v imenu ljudstva. A upati, da ti, če pridejo na oblast, ne bodo postali tudi jezdeci apokalipse.

In kdo so štirje jezdeci apokalipse?

Štirje jezdeci so simbolični opisi različnih dogodkov, ki se bodo zgodili v poslednjih časih.

Prvi jezdec apokalipse – »In glej, prikazal se mi je bel konj, in tisti, ki ga je jezdil, je imel lok. Jezdec je dobil venec in odšel kot zmagovalec in da bi zmagal.« Ta prvi jezdec se verjetno nanaša na antikrista, ki mu bo dana oblast in bo premagal vse, ki mu nasprotujejo.

Drugi jezdec apokalipse – »Tedaj je prišel drug konj, rdeč kot ogenj. Tistemu, ki ga je jezdil, je bilo dano odvzeti mir z zemlje, tako da se ljudje koljejo med seboj. In dan mu je bil velik meč.« Drugi jezdec se nanaša na strašno bojevanje, ki bo izbruhnilo v poslednjih časih.

Tretji jezdec apokalipse – »In glej, prikazal se mi je črn konj, in tisti, ki ga je jezdil, je držal v roki tehtnico. In slišal sem kakor glas, ki je govoril sredi štirih živih bitij: ›Merica pšenice po denariju in tri merice ječmena po denariju! Olju in vinu pa ne delaj škode!‹« Tretji jezdec apokalipse se nanaša na veliko lakoto, do katere bo prišlo, verjetno kot posledica vojn od drugega jezdeca.

Četrti jezdec apokalipse – »In glej, prikazal se mi je konj mrtvaško blede barve. Tistemu, ki ga je jezdil, je bilo ime Smrt, za njim pa je prihajalo Podzemlje. In dana jima je bila oblast nad četrtino zemlje, da morita z mečem, z lakoto, s smrtjo in z zverinami zemlje.« Četrti jezdec apokalipse simbolizira smrt in opustošenje. Kaže, da je kombinacija prejšnjih jezdecev. Četrti jezdec apokalipse bo prinesel nadaljnje bojevanje in strašno lakoto, skupaj z nadlogami in boleznimi. Kar pa je osupljivo ali morda strašljivo, je, da so štirje jezdeci apokalipse le »znanilci« celo hujših sodb, ki bodo prišle kasneje v veliki stiski. Vir opisa: GotQuestions.org!/

Oceno o tem, kdo od navedenih “jezdecev” KUL, bi lahko zajahal, katerega od omenjenih konj, prepuščamo vam. Velja pa vedeti, in se zavedati, da bi omenjene konje, če jih ne zajašejo “jezdeci” KUL, ne bo zahajal kdo drug ta ljudstvu lahko povzroči enaka dejanja kot prej opisani jezdeci apokalipse.

Vidite, zato mora biti ljudstvo previdno. A, da se ve! A, ne ljudstvo, ki bi vladalo na ulici. Namreč velja vedeti, da ta del ljudstva za obstoj demokracije še večja nevarnost kot “le” štirje jezdeci apokalipse.