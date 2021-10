Slovenija se na letošnji Barcolani in regati Go to Barcolana predstavlja z intenzivno implementacijo znamke I feel Slovenia

Ljubljana, 6. oktobra 2021 – Slovenska turistična organizacija (STO) se tudi v letošnjem letu v sodelovanju s slovenskimi turističnimi ponudniki predstavlja na največjem letnem športnem dogodku v Trstu in največji jadralni regati na svetu: Barcolani. Letošnja predstavitev Slovenije poteka z intenzivno implementacijo znamke I feel Slovenia in pokroviteljstvom sobotne regate »Go to Barcolana from Slovenia by I feel Slovenia«.

Barcolana se po letu dni premora (lani je bila odpovedana zaradi vremenskih razmer) ta teden vrača v Trst. Barcolana Village bo letos svoja vrata odprla 7. oktobra z odprtjem razstavnih prostorov na tržaškem nabrežju in bo trajala do nedelje, 10. oktobra, ko bo na vrsti regata Barcolana. Slovenija in slovenski turistični ponudniki se bodo vse dni dogodka številnim obiskovalcem predstavili na 6ih razstavnih prostorih oz. šotorih.

Za večjo vidnost v okviru letošnje Barcolane je STO z organizatorjem dogodka dogovorila implementacijo nacionalne in turistične znamke v imenu sobotne regate »Go to Barcolana from Slovenia by I feel Slovenia«. Regata v organizaciji TPK Sirena in SBVG, se bo pričela ob 10. uri v Portorožu s ciljem v Trstu, kjer se bodo jadrnice zasidrale za nedeljsko regato Barcolane. V soboto, 9. oktobra bo v popoldnanskem času na glavnem trgu Piazza Unità potekala razglasitev zmagovalcev regate “Go to Barcolana from Slovenia By I Feel Slovenia”.

Na letošnji Barcolani se pod okriljem STO predstavljajo sledeča podjetja slovenskega turizma: Lifeclass, Marina Portorož, Vipavska Dolina, Zeleni Kras, Rimske Terme, Thermana Laško, Terme Olimia.

Aljoša Ota, vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji je ob pričetku dogodka izpostavil: »Prisotnost Slovenije na tako pomembnem dogodku kot je Barcolana v Trstu je velikega pomena. Zelo smo veseli, da bo letos regata iz Portoroža v Trst potekala pod nazivom »Go to Barcolana from Slovenia by I feel Slovenia«. Športni dogodek Barcolana je odlična možnost za predstavitev Slovenije kot bližnje, trajnostne in butične destinacije ljubiteljem jadralnega športa, saj dogodek vsako leto pritegne veliko število obiskovalcev.«