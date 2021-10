Lidlu Slovenija že spet izvaja program za karierne začetnike

Komenda, 7. oktober 2021 – Ker se mladi pogosto ujamejo v začaran krog, saj brez izkušenj težko dobijo zaposlitev, brez zaposlitve pa izkušenj ne morejo pridobiti, v Lidlu Slovenija že vrsto let izvajajo program za karierne začetnike (program Trainee).

Pred dnevi so ponovno odprli prijave v omenjen program, ki pa so ga tudi korenito prenovili. Predvsem so se osredotočili na glavni področji poslovanja – prodajo in nabavo. Po novem pa se lahko za mesto v programu Trainee poleg študentov ali posameznikov, ki so šele dodobra stopili na karierno pot, potegujejo že tudi dijaki.

Najbolj uspešni bodo v 12 mesecih postali vodja Lidlove poslovne enote ali samostojni nabavniki. Razpis je odprt do 17. oktobra.

Program Trainee so v zadnjem letu v Lidlu Slovenija posodobili in skrajšali ter ga tako naredili bolj fleksibilnega, osredotočenega za področje nabave in prodaje. Program izbranim kandidatom omogoča, da podrobno in celovito spoznajo svet enega najhitreje rastočih trgovcev v svetovnem merilu, delo v mednarodnem okolju in jih obenem s praktičnim delom usposobi za samostojno delo.

Program zajema usmerjeno in poglobljeno usposabljanje, skozi katerega karierne začetnike opremijo s paleto kompetenc, ki jih potrebuje za uspešno delo po zaključku programa.

Prednost samega programa je, da kandidat izkušenj ne nabira le na področju, za se

usposablja, temveč spozna podjetje karseda celovito.

»Sodelavke in sodelavci Lidla Slovenija smo zelo odprt, dinamičen in povezan kolektiv, zato nam je pomembno, da svoje izkušnje in znanja delimo med seboj. Karierni začetniki izredno obogatijo naše ekipe, saj velikokrat prinašajo drugačen pogled na naše procese in sisteme,« je ob tem povedala Sara Habjan, vodja rekrutinga. Ob tem pa dodaja, da bodo v podjetju že v tem letu pripravili še številne druge novosti za zaposlene./LN/Foto: press Lidel