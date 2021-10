Stranka Alenke Bratušek bo ljudstvu zagotovila: socialno državo, uspešno gospodarstvo, zdrave javne finance in javni servis za ljudi; Kaj še hočete več?

Ljubljana, 9. oktober 2021 – Alenka Bratušek je na današnjem kongresu svoje stranke, ta je potekal v CD v Ljubljani, svojim članom in pribežnikom iz DeSUS-a razlagala, da Slovenija potrebuje močno socialno-liberalno stranko. Predsednica lastne stranke trdi, da prav ona gradi takšno stranko. Da naj bi bilo to res, jim zagotavlja s tem, da je njihov program zasnovan na predpostavki, ko oni pridejo na oblast, da bodo ljudstvu zagotavljali socialno državo uspešno gospodarstvo, zdrave javne finance in javni servis. Bratuškova ob tem še trdi, da je prepričana, da ima stranka z njenim imenom vizijo in ljudi, ki bodo delali za takšno državo.

Bratuškova je poudarila tudi, da je njena stranka že zaznamovala slovensko preteklost, in sicer naj bi to bilo leto 2013, ko je v času finančne krize prevzela vodenje vlade in pokazali, da lahko ima vlada tudi v težkih in napornih časih človeški obraz. Kaj to natančno pomeni, ve samo ona.

No, Bratuškova pa zbranim delegatom ni povedala, da je državo s svojimi različnimi dokapitalizacijami skoraj spravila na kant, in tudi to ne, da je s svojimi dejanji prikrajšala več kot 100 tisoč varčevalcev. To pa je pred kratkim nedvoumno potrdilo tudi evropsko sodišče. A Bratuškova se zdaj spreneveda, da o tem nič ne ve, kaj šele, da bi bila ona kriva zato.

Zanimivo je, da so Bratuškovi ob kongresu njene stranke pleskali tudi prebegli upokojenci iz DeSUS-a, ki jim je Bratuškova, ko je bila privesek Šarčeve vlade, obljublja 6 evrov enkratne povišice na glavo.

Na kongresu je svoje retorične sposobnosti spet pokazala tudi najbolj »načitana« poslanke Stranke Alenke Bratušek Maša Kociper, ki je jasno in glasno poudarila: “Smo proti revoluciji in anarhiji, smo pa za demokracijo.” Brihtno, ni kaj!

Upoštevajoč program stranke Alenke Bratušek, ki naj bi vseboval dolgoročne cilje za Slovenijo in temelji na 15 področjih, lahko mirno zapišemo, da Slovenijo na papirju čaka lepa prihodnost. Kako bo s krožniki in denarnicami državljanov pa bo pokaza čas, če Stranka Alenke Bratušek skupaj z njenimi partnerji, LMŠ, SD in Levico pride na oblast.

No, če pa bo spet kaj šlo po zlu, velja vedeti, da stranka Alenke Bratušek ljudstvu zagotavlja, socialno državo, uspešno gospodarstvo, zdrave javne finance in javni servis za ljudi. Torej ne bo kriva ona, če bi Šarec, Mesec ali Fajonova kaj zavozili.