V Cankarjevem domu 3. novembra 2021, slovenska premiera uprizoritve Moby Dick

Ljubljana, 11. oktober 2021 – V Linhartovi dvorani Cankarjeveega doma bo v sredo, 3. novembra 2021, ob 19. uri slovenska premiera uprizoritve Moby Dick, ki je nastala v koprodukciji gledališke skupine Plexus Polaire z dvajsetimi evropskimi producenti, med katerimi je tudi Lutkovno gledališče Ljubljana. Ponovitev bo 4. novembra ob 19. uri, za šole 4. in 5. novembra ob 10. uri.

Predstava, ki v Ljubljani nadaljuje svojo svetovno turnejo, je na Klassekampenovi lestvici najboljših predstav na Norveškem leta 2020 zasedla prvo mesto, kritik Amud Grimstad pa je ob tem zapisal: »Svetloba, video projekcije, glasba, pesmi, spektakularna in zapletena scenografija, petdeset realističnih lutk ter izjemno spretna igra in lutkarstvo se združijo v izvrstno, vizualno, močno in neverjetno lepo gledališko izkušnjo.«

Spektakel, ki ga francoski kritiški blog Theatr’elle opisuje kot “vihar posebnih učinkov, ki ustvari izjemno tehnično, mojstrsko in spektakularno lepo sliko”, je namenjen tako mladinski kot odrasli publiki in postreže z uprizoritvenim fenomenom, ki ga v slovenskem kulturnem prostoru le redko zasledimo.

Moby Dick je vizualna uprizoritev mednarodno priznane norveške režiserke Yngvild Aspeli, ki jo je navdahnila brezčasna klasika ameriškega pisatelja Hermana Melvillea iz leta 1851. Vznemirljiva zgodba o lovu na velikanskega belega kita je eno največjih del svetovne literature. Je zgodba o mornarju, ki vodi vojno proti bitju, tako velikemu, nevarnemu in neznanemu, kot je morje samo. Kdo bo zmagal? Človek ali narava?

Pustolovska pripoved o neusmiljenih lovcih na slovečega belega kita obravnava boj med človekom in naravo, razmerja med živim in neživim, med sinergijo ali razhajanjem antropomorfnega in zoomorfnega. Zgodba o kitolovski odpravi je hkrati tudi zgodba o obsesiji, blaznosti in maščevanju. Je pripoved, ki se bere kot preroška karta, ki pljuje prek človekovih dejanj do ključnih vprašanj o etiki in morali.

Melvillov jezik in slog ustvarjalci prenašajo v vizualno zanimivo uprizoritev, v kateri sedem igralcev, med njimi slovenska igralca Maja Kunšič in Primož Ekart, skupaj s petdesetimi lutkami snuje mistične animirane forme, ki nas popeljejo na valove silovitih podob enega največjih literarnih simbolov – belega kita.

Spektakularna odrska adaptacija, ki jo bo bogatila orkestrska kompozicija priznanega norveškega tria MoE, ni le pustolovščina, temveč tudi brezčasna raziskava o značaju, veri in naravi dojemanja, ki popestrena z odrešujočim humorjem, predstavlja dobrodošlo noviteto repertoarju slovenskega gledališča za mladino.

Scenografka Elisabeth Holager Lund, oblikovalca svetlobe Xavier Lescat in Vincent Loubière ter video oblikovalec David Lejard-Ruffet okoli igralcev in lutk snujejo prostor zunaj časa, ki daje vtis, da se zgodba sestavlja iz peska, razbitin in kosti na dnu morja: razgrajena ladja, sence, ki se pojavljajo in izginjajo, žice in vrvi, ki jim je treba slediti, da bi se lahko izgubili v miselnem zemljevidu in se znašli v osrčju norosti kapitana Ahaba. Harmonični spoj del teh štirih svetovno priznanih ustvarjalcev ustvari perspektivo, ki gledalce popelje v samo osrčje morske globine.

Pevka in basistka Guro Skumsnes Moe, stalna sodelavka skupine Plexus Polaire, tolkalistka Ane Marthe Sorlien Holen in kitarist ter multiinstrumentalist Håvard Skaset na prosceniju, ki spominja na potopljeno razbitino, spremljajo odrsko dogajanje z živo glasbo, ki uprizoritvi omogoča, da čustveno paleto zgodbe raje kot s preobiljem besed, vpelje prek glasbene dimenzije. Ob njih za zvočno atmosfero skrbi tudi spektakularni orkester godal, pihal, tolkal in oktabasa, ki je skoraj dvakrat večji od kontrabasa, visok skoraj 3,8 metra in proizvaja zvoke, ki so zunaj dosega človeškega ušesa.

Herman Melville, ameriški pisatelj in pesnik, * 1. avgust 1819, New York, Združene države Amerike, † 28. september 1891, New York. Znan je po svojih pustolovskih romanih, predvsem romantizirani pripovedi o življenju v Polineziji Typee in pripovedi o kitolovcih Moby-Dick, ki so ju navdihnile njegove lastne izkušnje – MOBY DICK/Plexus Polaire (Francija)

Režiserka predstave: Yngvild Aspeli; Asistent režije: Pierre Tual; Dramaturginja: Pauline Thimonnier

Igralci: Sarah Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunšič, Andreu Martinez Costa, Primož Ekart

Glasba: Guro Skumsnes Moe, Ane Marthe Sørlien Holen, Håvard Skaset; Izdelava lutk: Polina Borisova, Yngvild Aspeli and Manon Dublanc, Sébastien Puech, Elise Nicod; Scenograf: Elisabeth Holager Lund; Luč: Xavier Lescat and Vincent Loubière; Video: David Lejard-Ruffet; Kostumi: Benjamin Moreau/Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: press CD/Avtor fotografije Christophe Raynaud de Lag