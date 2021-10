V Kinu Bežigrad od 25. do 30. oktobra Teden japonskega filma – vstopnine ni

Ljubljana, 12. oktober 2021 – Kino Bežigrad in Japonsko veleposlaništvo v Ljubljani to jesen ponovno razvajata z brezplačnimi filmskimi projekcijami. Cikel aktualnih filmov, ustvarjenih pod režijsko taktirko predstavnikov japonske kinematografije, se bo odvil od 25. do 30. oktobra.

V ponedeljek, 25. 10., bo Teden japonskega filma otvoril družinski film »Restavracija pod milim nebom«. V torek, 26. 10., sledi drama o prijateljstvu in izgubi »Pokaži mi pot do postaje«, v sredo, 27. 10., pa še romantična komedija »Dragi, mucka Chibi je izginila«.

Teden japonskega filma bo v soboto, 30. 10., sklenil Takeshi Yashira s štirimi kratkimi stop motion animacijami. Vse filmske projekcije bodo predvajane v japonščini s slovenskimi podnapisi, brezplačne vstopnice pa si lahko že zagotovite na blagajni Kina Bežigrad.



*Vstop na vse projekcije je prost. Brezplačne vstopnice lahko prevzamete le fizično na blagajni Kina Bežigrad. V kolikor si želite svojo vstopnico zagotoviti preko spletnega sistema Kina Bežigrad, je cena vstopnice 1 €.



25. 10. 2021 ob 17.00 – Restavracija pod milim nebom (Restaurant from the Sky)

26. 10. 2021 ob 17.00 – Pokaži mi pot do postaje (Show Me the Way to the Station)

27. 10. 2021 ob 17.00 – Dragi, mucka Chibi je izginila (Only the Cat Knows)

30. 10. 2021 ob 15.00 – Kratke stop motion animacije Takeshija Yashira