Stranka DeSUS odpovedala podporo vladi, a ne njeni poslanci

Ljubljana, 13. oktober 2021 – Včeraj je prvi mož DeSUS-a Ljubo Jasnič, dala jasno vedeti (vsaj za javnost), da stranka DeSUS ne bo več podpirala vlade. Kot pravi dokument, ki ga je pripravil Jasnič, ki pravi, da je podpora vladi morda dobra, a le za kakšnega posameznika v DeSUS-u, zagotovo pa ni dobro za stranko. Ravno nasprotno, poudarja Jasnič, naj bi bilo to izjemno škodljiva za stranko, kar naj bi potrdil svet stranke.

Kot vse kaže, pa je svet stranke “preslišal”, mnenje na seji sveta navzočih poslancev – Branka Simonoviča in Ivana Hrška, ki sta takšnemu dokumentu nasprotovala. Predsednik poslanske skupine Franc Jurša se sveta stranke ni udeležil, razlog pa je njegovo zdravstveno stanje.

Velja dodati še del izjave za medije, v kateri predsednika sveta stranke Anton Urh sporoča: “Pomembno je, da sta se vodstvo in svet stranke poenotila in da gremo poenoteno med članstvo, ki pričakuje enotno vodstvo in da bomo naprej delali, kar stranka pričakuje.”

Torej, zdaj se ve! KUL ima na svoji strani stranko DeSUS, a ne njihovih poslancev. A se upokojenci, ki podpirajo DeSUS in se še niso preselili k drugim strankam podporniki takšnih odločitev sveta stranke in vodstva stranka pa bodo pokazale volitve. Dejstvo je, da takšni pristopi stranki DeSUS ne koristijo. Če smo bolj natančni to že pomeni, da vodilni stranko DeSUS pomikajo na smetišče politične zgodovine.

Čas pa bo tudi pokazal, da stanje v DeSUS-u takšno tudi zato, ker je veliko let »smetišnico« in »metlo« stranke DeSUS uporabljal njihov glavni komunalec Karel Erjavec, ki stranko pripeljal do “odlagališča”…

Ob tem pa velja še to, da sedanji predsednik Ljubo Jasnič, ni kriv, če ni vešč in sposoben vodi stranke. Oziroma mu jo pomagajo vodi “oni” od zunaj, ki jih Jasnič strumno uboga.

In še zaključek – Naš prerejeni vir pravi, da poslanca Branko Simonovič in Ivan Hršak, ne bosta upoštevala zaključkov, kaj še navodil sveta stranke, saj ne v tistem delu, ki se nanaša na pravice upokojence, pa tudi tistih ne, kjer so vladni predlogi pomembni za razvoj države./J.T/LN