SLS opozarjajo na neodgovoren odnos do zagotavljanja prehranske varnosti

Ljubljana, 17. oktober 2021 – 16. oktobra so po vsem svetu obeleževali svetovni dan hrane. Svetovni dan hrane se praznuje vsako leto 16. oktobra. Uvedla ga je Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Omenjen datum je bil izbran, ker je bila organizacija na ta dan leta 1945 ustanovljena. Osrednji namen tega dne so pozivi k ozaveščanju in kolektivnim ukrepom za boj proti lakoti in za zagotavljanje zdrave prehrane po vsem svetu ter prizadevanje za okrepitev lokalnih sistemov prehranjevanja.

»Statistika namreč kaže, da v Sloveniji dnevno propadejo več kot tri kmetije. Mladi množično zapuščajo kmetije in podeželje, se preseljujejo v mesta in tujino, stopnja samooskrbe s hrano pa se zmanjšuje. Vse to nas navaja k ugotovitvi, da se v primeru kakršnekoli resne krize z zaprtjem meja v Sloveniji lahko zgodi lakota, ki bi utegnila prizadeti več sto tisoč ljudi. Zato ni mogoče razumeti dejstva, da je področje kmetijstva in večje pridelave hrane v proračunskih dokumentih, pa tudi v programu za okrevanje in odpornost praktično spregledano, čeprav bi moralo biti zagotavljanje prehranske varnosti z bistveno večjo domačo pridelavo hrane prva prioriteta«, je kritičen predsednik SLS Podobnik. O aktualnih razmerah Podobnik dodaja, da smo v Sloveniji priča podražitvam hrane v trgovinah kljub pogosto nespremenjenim cenam pri kmetih, torej v škodo potrošnikov na eni in kmetov na drugi strani ter v korist posameznikov, ki bi jih v sedanji situaciji lahko imenovali tudi vojni dobičkarji. »V teh razmerah je nujno, da država uporabi razpoložljive vzvode in zaščiti tako pridelovalce hrane kot potrošnike,« še zaključuje.

Zato se je potrebno poglobljeno lotevati neodgovornega odnosa, ki smo mu priča ob nezadostnem zagotavljanju prehranske varnosti, a se tega zavedati, ne le ob svetovnem dnevu hrana, ampak se strateško in dolgoročno lotevati tega za sveti in tudi Slovenijo pomembnega vprašanja./LN