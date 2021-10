Airbnb izgubil 80 odstotkov svojih ponudnikov v Amsterdamu; Na Dunaju so ga sodno preganjali…

Amsterdam/Dunaj/Ljubljana, 20. oktober 2021 – Airbnb, Inc. je ameriško podjetje, ki upravlja spletno tržnico za prenočišča, predvsem za počitniške domove in turistične dejavnosti. Aplikacija družbe Airbnb, s sedežem v San Franciscu v Kaliforniji, je popotnikom dostopna prek spletnega mesta in mobilne aplikacije in jim zagotavlja najem sob in stanovanj po skoraj vsem svetu.

A kot poroča avstrijski časnik Kurier, se je Airbnbju, po uvedbi obvezne registracije v Amsterdamu, število ponujenih prenočišč, samo zmanjšalo iz 16.200 stanovanjskih enot na le 2.900 enot. To se je zgodilo po uvedbi strožjih pravil za najemnike zasebnih sob, kar je povzročilo to, da je Airbnb samo v Amsterdamu izgubil približno 80 odstotkov svojih ponudnikov, poroča agenciji ANP.

Razlog omenjenega padca najema stanovanj in sob je predhodna kontrolirana registracije najema, ki je v Amsterdamu obvezna od 1. oktobra. Namreč, če želite, kot ponudnik stanovanje oddati v najem turistom, se mora ta predhodno prijaviti preko posebne kode, do katere ima dostop mestna oblast, kar pa je povzročilo, da je mesto drastično poseglo v oddajanje sob in stanovanj, saj ima pregled nad najemodajalci, ki sobe in stanovanje želijo oddajati.

Amsterdam je že večkrat poskušal omejiti najem zasebnih sob, predvsem zaradi velikega pomanjkanja stanovanj v nizozemski prestolnici in tudi zato, da bi se omejil množični turizem, ki ga tovrstni najemi sob omogočajo.

Potem ko pa so od 1. oktobra, uvedli posebno prijavno registracijsko kontrolno kodo, ki je vidna mestnim oblastem, saj te zdaj lahko takoj izsledijo nezakonite najemodajalce, kar je povzročilo, da je oddajanje stanovanj in sob drastično padala. Ob tem pa je bil Airbnb bil primoran odstranil vse oglase, ki niso imeli prej omenjene registracijske kode.

No, pri Airbnb-ju pravijo, da bo njihov sistem v Amsterdamu ostal aktiven, je pa res, da bo več turistov zdaj dobilo nastanitev na obrobju mesta in ne več v središču, kot doslej (naj dodamo, kot je recimo to v Ljubljani, kjer se je, vsaj pred covidom, ponujalo veliko sob v samem središču mesta, a brez ustrezne kontrole pristojnih služb, kdo stanovanja ponuja in tudi v večstanovanjskih objektih, kjer to ni dovoljeno brez posebnega soglasja ostalih lastnikov stanovanj).

In še zanimivost z Dunaja! Agencija Airbnb nedavno objavila, da bo s svoje platforme odstranila vse občinske stavbe mesta Dunja, ki so jih nekateri brez dovoljenja, najemodajalca – mestnega stanovanjskega sklada mesta Dunaj oddajali preko sistema Airbnb. Pred tem je sledila sodba dunajskega gospodarskega sodišča, po kateri se stanovanja občinskih skupnosti ne smejo oddajati v najem prek platforme Airbnb.

In kako je to urejeno v Sloveniji? Milo rečeno po domače. Lastniki stanovanj praviloma oddajo stanovanja preko sistema Airbnb brez posebne kontrole, kar je predvsem protizakonito v večstanovanjskih objektih, kjer tovrstnih oddajanj nihče ne nadzira – to velja predvsem ta skupnost lastnikov, upravniki stavb pa se te anomalije sploh ne lotevajo, čeprav bi se morali, saj jih lastniki tudi zato plačuje. Da bi to opravljale ostale institucije, pa je iluzija.

Namreč v Sloveniji sploh ni ustreznega kontrolnega organa z izvršno močjo, da bi tovrstna protizakonita dejanja lahko preprečil brez dolgotrajnih sodnih postopkov. Zato imamo pač stanje, ki omogoča, da se lahko mimo Fursa na črno preteka denar v zasebne žepe brez plačila davka.

No, tako je pač v državi, kjer ni reda, kar je v Sloveniji vidno na vsakem koraki, ne le pri oddajano stanovanj – sob preko aplikacije Airbnb. Sodeč po primeru iz Amsterdama in Dunaja pa je jasno, da se to da. /LN/Foto: arhiv LN/le ponazoritvene fotografije