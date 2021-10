V Ljubljani 26. in 27. oktobra osrednja mednarodna investicijska konferenco Next Round 

Ljubljana, 22. oktober 2021 – Ljubljana bo med 26. in 27. oktobrom 2021 – tri lokacije: BTC Kristalna palača, Digitalno središče Slovenije (DIH) in splet – gostila osrednjo mednarodno investicijsko konferenco Next Round, katero organizirajo ABC Accelerator, CEED Slovenia, South Central Ventures in Slovenski podjetniški sklad, s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, ter v partnerstvu s Start:up Slovenija.

Kot so sporočili organizatorji bo že tradicionalni mednarodni dogodek letos povezal preko 320 udeležencev med njimi 80 uglednih mednarodnih in domačih vlagateljev tveganega kapitala iz srednje in vzhodne Evrope s 140 tehnološkimi start-up podjetji iz vse Evrope – od tega 30 iz Slovenije, ki lahko pridobijo možnost financiranja v obsegu od 5 do 50 milijonov evrov, kar jim omogoča ključen naslednji razvojni korak na poti do tega, da postanejo samorog (angl. unicorn) oz. globalno start-up podjetje, katerega vrednost presega 1 milijardo evrov.

Dvodnevni dogodek, na katerem bodo prisotni največji vlagatelji tveganega kapitala iz EU, ki imajo interes investiranja v regijah srednje in vzhodne Evrope, bosta otvorila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariya Gabriel. Na vsebinskih panelih pa se bodo zvrstili mednarodno priznanimi govorci. Na konferenci pa se bodo investitorjem predstavila start-up in scale-up podjetja iz Slovenije in Evrope, ki zagotavljajo skupno več kot 1 milijardo evrov razvojnega kapitala v Vzhodno evropskem prostoru.

Evropa postaja nova globalna sila za start-up podjetja

Dogodek bo soočil 40 uglednih govorcev, osrednja tema dogodka bo namenjena iskanju odgovora na vprašanje »Kako in na kakšen način izboljšati poslovno okolje, da bi evropski samorogi lažje in hitreje uspevali«, pri čemer bo poudarek, kako lahko države članice EU in Evropska komisija prispevajo k doseganju tega cilja. Visoki predstavniki držav članic EU in predstavniki Evropske komisije bodo v diskusijah in okroglih mizah predstavili svoje poglede in rešitve na omenjene izzive, ki so skupni vsem. Razpravljavcem bo v pomoč metodološko orodje – t.i. Semafor – ‘Traffic light’, ki ga je Slovenija razvila za pregled aktivnosti iz strateških EU in nacionalnih dokumentov na petih prioritetnih področjih, ki jih s ciljem hitrejše rasti start-upov in scale-upov izvajajo EU in nacionalne institucije.

Prvi dan se bodo v »Start-up & scale-up village« predstavili tudi uspešni evropski in slovenski start-up in scale-up podjetniki, ter v pogovoru s predstavniki Evropske komisije izpostavili izzive, s katerimi se srečujejo na svoji poti do uspeha. Njihovo glavno sporočilo je, da naslednja generacija evropskih inovatorjev, na kateri sloni nadaljnja gospodarska in razvojna rast Evropske unije kot enotnega evropskega prostora, potrebuje razumevanje in podporo evropskih voditeljev.

Drugi dan dogodka se bo zgodilo približno 300 individualnih poslovnih srečanj, ki so odlična priložnost za mlada, inovativna podjetja, da poiščejo kapital za razvoj in rast svojih podjetij na globalnih trgih in se povežejo z domačimi in tujimi investitorji, ki zagotavljajo skupno vsaj eno milijardo razvojnega kapitala v Vzhodno evropskem prostoru. Investitorjem bo omogočeno, da spoznajo najbolj perspektivne in inovativne regijske start-upe in scale-upe.

Pomembno je razumevanje spreminjajoče se investicijske dinamike

Velja vedeti in se zavedati, da v Evropi pospešeno odpirajo svoje pisarne največji korporativni skladi tveganega kapitala kot so Google Ventures, Accel in Sequoia Capital. Njihova prisotnost jasno generira nove ideje in silnice za razvoj start-up podjetništva. Po drugi strani pa je manj jasno ali se tok poslov in poti rasti naložb povezujejo s splošnimi naložbenimi prednostnimi nalogami EU na digitalnem in zelenem področju, ter na nacionalni, regionalni in EU ravni. Vlagatelji in start-up podjetja želijo razumeti spreminjajočo se investicijsko dinamiko v srednji in vzhodni Evropi, da se lahko prilagodijo in ujamejo prednosti tega hitro razvijajočega se okolja. Next Round zato združuje ključne pogajalce in odločevalce najmočnejših investicijskih skladov, samorogov in Evropske komisije, da bi ljudem, ki sprejemajo in so-ustvarjajo naložbene odločitve, pomagali ugotoviti, kako v prihodnjem letu start-up potencial v srednji in vzhodni Evropi še povečati. Med uglednimi gosti investicijske konference bodo na panelih sodelovali tudi predstavniki odmevnih samorogov, med njimi špansko start-up podjetje Glovo (ki je kupilo slovensko platformo za dostavo Ehrana), romunski UiPath (proizvajalec programske opreme za avtomatizacijo), estonski Bolt (ponudnik souporabe avtomobilov – angl. car sharing, ki služi 75 milijonom strankam po vsem svetu, prisoten je tudi na Hrvaškem) in švedska Klarna (fintech podjetje v vrednosti 10 milijard dolarjev).

Za investicije v tvegani kapital je v Evropi na voljo vedno več denarja in tudi Slovenija mora stopiti na ta vlak

Kot izpostavlja Jure Mikuž, glavni upravljavec preko sto milijonskih skladov tveganega kapitala South Central Ventures, je investicijska konferenca Next Round konferenca je izrednega pomena za razvoj domačega start-up ekosistema, še posebej v širšem kontekstu njegove vpetosti v regionalni in evropski prostor. »Pandemija je korenito spremenila način delovanja start-upov ter investitorjev, poleg tega so se spremenile norme, ki veljajo za investicije v praktično vseh razvojnih fazah tehnoloških podjetij. Med drugim se investitorji ne držijo več pravila, da investirajo v podjetja, katera lahko opazujejo v živo, temveč so postali bolj pogumni tudi glede lokacijsko bolj oddaljenih naložb. Opažamo tudi znatno rast velikosti investicijskih rund, kar je posledica presežne likvidnosti na finančnih trgih. Digitalizacija je doživela svoj razcvet, kar je odlična novica za tehnološka podjetja. In še mnogo drugih dejavnikov je, zaradi katerih investiranje danes ni enako tistemu izpred dveh let.«

Andrej Šolinc, direktor CEED Slovenija: »V srednji in vzhodni Evropi je v zadnjem desetletju vrednost startupov narasla za 19-krat, nastalo je 34 samorogov (Outfit7, Infobip, Pipedrive, Bolt, Wise…), število vloženega denarja za tvegane investicije pa je z 49 milijardami v prvi polovici 2021 rekordno. Evropa ima tudi prednost dobrega ekosistema finančnih mehanizmov iz strani javnih partnerjev, pri nas to nalogo odlično opravljata SPS in SPIRIT. Trend se kaže tudi v zanimanju first-time investitorjev, ki to področhe šele spoznavajo. V zadnjem letu na CEED-u zaznavamo povečano željo po informacijah o možnih naložbah v start-up podjetja, predvsem na strani zasebnih investitorjev, ki poleg dobre priložnosti za zaslužek želijo tudi možnost sodelovanja pri gradnji podjetij. Ti investitorji so večinoma podjetniki, ki so zgradili (in pogosto prodali) podjetje na “klasičen” način, že imajo izkušnje s tradicionalnim vlaganjem in se želijo preizkusiti na novem področju, kar pa prinaša kar nekaj pasti.«

Grega Potokar, direktor in so-ustanovitelj, ABC Accelerator: »Na področju investicij v tvegani kapital je v Evropi na voljo vedno več denarja in vrednotenja se povečujejo. Če bi lansko leto za 6% podjetja plačali 400.000 evrov, bi bila letos to lahko že milijonska vrednost in zato je leto 2022 tudi velika priložnost za slovenska start-up podjetja, ki iščejo ugodno investicijo. Zato si želimo s projektom Next Round povezati slovenski start-up ekosistem z močnimi mednarodnimi investitorji tveganega kapitala, ki lahko prevzamejo podjetja v tej regiji, ter jim pomagajo pri financiranju in širitvi na tuje trge. Pri tem je potrebno poudariti, da je to proces, ki traja več let, a rezultat je lahko velik. Na primer romunski samorog UiPath je leta 2015 imel sedež v stanovanjskem bloku sredi Bukarešte, ko je prejel 1,6 milijona dolarjev semenske investicije. 6 let pozneje podjetje zaposluje 3.000 ljudi, uspela jim je odprodaja na newyorški borzi. Trenutna vrednost podjetja znaša 35 milijard ameriških dolarjev.«