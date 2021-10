Vredno prebrati! Darilo narave – Svoboda, spokojnost, pogum in hvaležnost…

Ljubljana, 24. oktober 2021 – Nedavno je na knjižne police založba Mladinska knjiga postavila knjigo nemške avtorice Elli H. Radinger. Gre za zanimivo pisateljico, specialistko za volkove ter raziskovalko narave, ki v svoji knjigi, ki nosi naslov Darilo narave – Svoboda, spokojnost, pogum in hvaležnost isto posveča volkovom, psom in naravi.

Zdaj priznana poznavalka volkov, nekoč to ni bila, ampak se je ukvarjala z odvetništvom. In zanimivo! Odvetnica Elli H. Radinger opusti svoj prvotni poklic in se posveti pisanju knjige o volkovih in naravi.

No, da je to postala, poznavalka namreč, je Elli H. Radinger veliko let preživela v nedotaknjenih delih sveta divjine in se tam soočila z naravo in njeno širino. Ob tem je, ko zapiše ob predstavitvi svoje knjige, doživela pustolovščine, sproščenost, mir, a tudi moč divjine. In v tej divjini postane raziskovalka starih psov in volkov. Ob srečanju z njimi spreminja in prilagaja svoje življenje, predvsem pa spremeni način svojega razmišljanja.

To pa je osnova, da Elli H. Radinger začne prepovedovati čarobne zgodbe o tem, s čimer vse nas obdaruje narava. Kot zapiše v svoji knjigi z naslovom Darilo narave – zagotavlja svobodo, spokojnost, pogum in hvaležnost. Še več! Pravi, da narava vsakomur, ki vanjo »vstopi« daje tisto, kar potrebuje.

Knjiga ima štirinajst poglavij, v katerih avtorica bralca popelje v divjino, na območje volkov, po grizlijevih sledeh, deželi bizonov, med kojote (Kojot je videti kot volk, v resnici pa imata volkovi in ​​kojoti med seboj veliko razlik), kite in orle, spokojne dni, ki jih je preživela v Velikem kanjonu (ZDA), predstavi deželo Indijancev Navaho, opiše, kako je v Waldenskem jezeru, opiše svoj pogled o temi in zvezdah…Da pa ima bralec dokaze, da je avtorica Elli H. Radinger vse to res doživela, knjigo zaključi z viri in opombami.

Zdaj veste! Če vas zanima »Darilo narave« – Svoboda, spokojnost, pogum in hvaležnost in želite tudi vi to doživeti, vsaj s pomočjo knjige avtorice Elli H. Radinger to lahko storite tako, da sežete po tej res zanimivo napisani knjigi, ki je zasnovana na osnovi doživetega in preživetega v naravi s širšim pomenom. Mi smo to »popotovanje« opravili in lahko vam zagotovimo, da je izjemno./Alenka T. Seme/Foto: MK/NPS – aktiven naslov/