»Slovenski« JYSK je zaposlenim izplačal bonuse v višini skoraj 230 tisoč evrov

Ljubljana, 25. oktober 2021 – JYSK je mednarodna veriga trgovin s skandinavskim poreklom, ki prodaja izdelke za dom. Prva trgovina je bila odprta na Danskem leta 1979, danes pa ima JYSK več kot 3.000 trgovin in 26.500 zaposlenih v 50 državah. JYSK je del skupine Lars Larsen, ki je v družinskem lastništvu in ima skupne prihodke v višini 4,8 milijarde EUR. Prihodek podjetja JYSK je 4,4 milijarde EUR.

Ena najpomembnejših ugodnosti, ki jih JYSK kot delodajalec zagotavlja svojim zaposlenim, so izplačila bonusov, ki lahko presegajo zneske, višje od tisoč evrov. Glede na to, da je danska trgovska veriga tudi v finančnem letu 2020/2021 poslovala zelo uspešno, so bili posamezni bonusi zaposlenih v trgovinah glede na realizirano rast prometa izplačani v zneskih do skoraj 3.300 evrov. Skupni letni bruto bonus, ki je bil izplačan zaposlenim v slovenskih trgovinah, je znašal 228.377,37 evra.

Sistem, ki motivira zaposlene in spodbuja odličnost – »JYSK je ponosen na svoj sistem bonusov, saj se nam zdi zelo motivirajoč za naše zaposlene, pravila pa so zelo preprosta in vsem znana. Zaposleni v vsaki naši trgovini imajo namreč možnost ustvariti bonus v skladu z rastjo prometa posamezne trgovine v primerjavi s preteklim letom. To pomeni, da obstajajo razlike tudi v izplačanem bonusu samih trgovin, višina bonusa pa je odvisna le od rasti prometa, zato zgornje meje zneska ni. Ta sistem se je izkazal za zelo uspešnega, ker so naši zaposleni motivirani za delo. In ker se bonus na promet izplačuje na podlagi skupnega dela, ne glede na delovno mesto v trgovini, ta model izjemno spodbuja timsko vzdušje. Navsezadnje imamo zadovoljne zaposlene in kupce, ki imajo najvišjo kakovost storitev,« je povedala Vesna Kukić Lončarić, Country manager v JYSK-u.

Najbolj uspešne trgovine – V finančnem letu 2020/2021 je bila najbolj uspešna ekipa z najvišjim izplačanim bonusom ekipa iz Slovenske Bistrice, sledijo pa ji ekipe iz Velenja in Murske Sobote.

