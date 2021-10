Premiera v CD: 31. oktobra na odru CD – Stripovski stand up Reformatorji

Ljubljana, 26. oktober 2021 – Reformatorji v stripu, ena odmevnejših knjižnih zgodb preteklega leta se selijo na oder! Tega pa boste lahko deležni v živo v nedeljo, 31. oktobra 2021, ob 18. uri, v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma, kjer bosta za to poskrbela Boštjan Gorenc – Pižama in Nik. Škrlec.

dr. Kozma Ahačič komentator: Drama, zapleti, pogum in vizija velikih ljudi bodo v odrski adaptaciji stripa navdušili mlade in odrasle. Reformatorji na odru predstavijo nastanek prvega celotnega prevoda Biblije v slovenščino in prve slovenske slovnice. Ko omenimo reformacijo, večina pozna samo Primoža Trubarja, v predstavi so žarometi usmerjeni v Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina.

“Reformatorji v stripu so odgovor na to, kako lahko spremenimo svet, kako lahko ustvarjamo pomembne mejnike za življenje vseh – in kako so nam veliki ljudje v resnici povsem podobni.

Celo če so živeli več sto let pred nami. Hkrati pa je ta strip tudi poročilo o pubertetniški dobi slovenskega knjižnega jezika. O času, ko se je slovenski knjižni jezik že rodil, ni pa še povsem odrastel. V odraslo dobo sta ga namreč popeljali prav knjigi, na nastanek katerih se strip osredotoča: Biblija Jurija Dalmatina in slovnica Adama Bohoriča. Če je bil prevod celotne Biblije za slovenski knjižni jezik matura, potem je bila slovnica Adama Bohoriča maturitetno spričevalo.”

O predstavi…

Boštjan Gorenc Pižama – “Predstava bo poučno zabavna ali zabavno poučna. Osnovna zgodba Bohoriča in Dalmatina na poti do obeh knjig bo pretkana s humorjem. Nagovarjala bo predvsem mlade, toda ustvarjalci bomo veseli, če si bodo čas zanjo utrgali tudi starejši občani, kakršen sem sam.”

Boštjan Gorenc Pižama je pisatelj, prevajalec, komik in podkaster. Kot velik zaljubljenec v jezik, ki je tudi skupni imenovalec vsega, s čimer se ukvarja, se je z veseljem in veliko študijsko vnemo lotil tudi snovanja stripa o dobi, v kateri se je utemeljeval slovenski knjižni jezik. V predstavi, ki nastaja po njegovi besedilni predlogi, bo imel čast upodobiti Adama Bohoriča.

Nik Škrlec – “Nikoli še nisem sodeloval pri predstavi, ki bi nastala na podlagi stripa, se mi pa zdi, da v svojem razmišljanju in odrski navzočnosti velikokrat delujem stripovsko. To je gotovo povezano tudi s tem, da sem njihov strasten bralec in če bi moral izbrati ključno točko, na kateri bi rad vstopal v Reformatorje na odru, je to gotovo ta. Strip si lahko dovoli marsikaj ter domišljijo bralca velikokrat preseneti z različnimi izstopi in igranjem z dramaturgijo, lastnimi pravili in zgodbo – ampak vse to lahko počne tudi oder!”

Nik Škrlec je igralec, TV voditelj in spletni ustvarjalec. Kot vsestranskega ustvarjalca ga še posebej navdihujejo in nagovarjajo teme, ki razpirajo vprašanja na presečiščih umetnosti in drugih oblik kreativnosti. V predstavi bo upodobil lik Jurija Dalmatina.

Dodajmo še ceno predstave, ki bo 7, 50 EUR. Vstopnico pa si lahko zagotovite na spletnem sistemu za nakup vstopnic – Cankarjevega doma – TU. /objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: press CD