Slovenska podjetja zadovoljna s predstavitvijo na CEE Automotive Forumu v Budimpešti

Ljubljana, 27. oktober 2021 – Prejšnji teden se je v Budimpešti odvijal mednarodni poslovni forum CEE Automotive Forum 2021, edinstveni dogodek v regiji, ki na enem mestu ponuja poslovna srečanja in mreženje med vodilnimi svetovnimi avtomobilskimi proizvajalci (OEM) in različnimi dobavitelji iz avtomobilske industrije. Dogodka se je pod okriljem SPIRIT Slovenija udeležilo tudi osem slovenskih podjetij, ki sodelujejo z avtomobilsko industrijo. Udeležena slovenska podjetja so bila z dogodkom zelo zadovoljna, saj so dobila odličen vpogled v najnovejše stanje, napovedi, trende in izzive avtomobilske industrije ter se na številnih formalnih in neformalnih sestankih srečala s potencialnimi poslovnimi partnerji.

CEE Automotive Forum je dogodek strateškega pomena, ki je organiziran na visoki ravni in na katerem se predstavljajo nove strategije in napovedi, najnovejši trendi in razmere, nove tehnologije, kompetence in razvoj na področju avtomobilske industrije in proizvodnje. Letošnja vodilna tema dogodka je bila revitalizacija avtomobilske industrije po pandemiji in soočanje z različnimi izzivi v prihodnje. Več kot 50 govorcev je spregovorilo o aktualnih temah kot so: avtomobilski trg v novi resničnosti, obnova industrije, nove priložnosti za povezovanje avtomobilskih trgov Evrope in Azije, ključne inovacije za lažje okrevanje, kadrovskih izzivih in številnih drugih aktualnih temah. Vsi so bili enotni, da novi časi zahtevajo nove pristope, nove poslovne modele ter da brez nadaljnje avtomatizacije in digitalizacije poslovanja ne bo šlo. Na dogodku je dr. Zoran Stamatovski, MBA, s Sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij na SPIRIT Slovenija udeležencem predstavil prednosti slovenskega poslovnega in investicijskega okolja v povezavi z avtomobilsko industrijo.

Pod okriljem SPIRIT Slovenija se je dogodka udeležilo tudi 12 predstavnikov osmih slovenskih podjetij, ki so v dveh dneh spoznala dobre prakse in navezovala nove poslovne stike, in sicer: INEA d. o. o.; DAFRA KONTAKT TEHNOLOGIJA, d. o. o.; UNIOR, d. d.; Trilobit d. o. o.; Orodjarna Imenšek, d. o. o.; TESNILA GK d. o. o.; Kočevar, Strojegradnja, d. o. o. in Orkoplast d. o. o.

Na samem dogodku je imela SPIRIT Slovenija tudi svoj razstavni prostor, na katerem je predstavljala slovensko poslovno in investicijsko okolje ter investicijske priložnosti in možnosti za poslovna sodelovanja, predvsem na področju avtomobilske industrije. Sicer pa je delegacija podjetij pred poslovnim forumom obiskala tudi center s testnimi poligoni za testiranje samo vozečih vozil AVL Zala Zone, ki je popolnoma nov 250 hektarjev velik poligon, zasnovan za razvoj in testiranje avtonomnih in električnih vozil.

Forum je udeležencem omogočil predstavitev kompetenc, izdelkov in storitev vodilnim svetovnim avtomobilskim proizvajalcem (OEM) in podjetjem iz avtomobilske industrije, s čimer so lahko preverili možnost vstopa v njihovo dobaviteljsko verigo ali okrepitev že obstoječega sodelovanja. Podjetja so imela poleg vnaprej dogovorjenih B2Bjev preko online platforme ob robu foruma še številne neformalne pogovore s tujimi podjetji.

Slovenski udeleženci so bili z dogodkom zelo zadovoljni, napovedi nekaterih pa kažejo tudi na morebitne konkretne posle in dolgoročno sodelovanje. Po njihovem mnenju dogodek ne ponuja zgolj vpogleda v najnovejše podatke, napovedi, trende in izzive avtomobilske industrije v Evropi in po svetu, temveč tudi izjemno priložnost za nastavitev poslovnih povezav ter pregled in razmislek o trenutnih trendih in razmerah na avtomobilskem trgu. Slovenska podjetja so izrazila interes za sodelovanje na podobnih dogodkih v prihodnje, kar kaže na to, da so podjetja tovrstne poslovne dogodke prepoznala kot odlično priložnost za širjenje oziroma utrjevanje svojega poslovanja.

Aleš Potisk, Orodjarna Imenšek, d. o. o.: »Udeležbo na forumu smo zaključili z odličnimi vtisi, opremljeni z informacijami in stiki, ki bi jih drugače izjemno težko pridobili. Vrhunska organizacija in koncentrirane, ciljne aktivnosti so izboljšale naše razumevanje trendov razvoja avtomobilske industrije, začrtale nove poglede in strateške usmeritve ter nas napolnile z optimizmom in zagonom, pa tudi z navdušenjem – biti del sprememb, ki so, bolj kot kadarkoli, neizogibno pred nami. Plenarni del je z izjemnimi prezentacijami in zanimivimi diskusijami z omogočenim interaktivnim sodelovanjem udeležencev foruma pokril vsa bistvena vprašanja, izzive in pristope za njihovo reševanje. Organizirani, intenzivni B2B sestanki pa so dodali dogajanju povsem konkretno dimenzijo in možnost ocene potenciala sodelovanja z vsemi vidnejšimi igralci CEE regije. Če in ker velja “Povej mi s kom se družiš in povem ti kdo si“ – bomo tudi v prihodnje z veseljem aktivni udeleženci takih dogodkov.”

Urška Štuklek, Dafra, d. o. o.: »Obisk foruma v Budimpešti je bil nadvse dragocen. Dobili smo zgoščen vpogled v situacijo na trgu, ter strnili in prediskutirali dosedanja dognanja s širokim naborom ostalih udeležencev iz različnih segmentov avtomobilske industrije. Neposredno od OEM-jev smo izvedeli, kakšni so trendi razvoja in sedanji izzivi v nabavnih verigah ter tako dobili širšo sliko razmer in prihodnjih usmeritev. Za odločanje in postavljanje načrtov za naslednja leta, ki bodo zagotovo zelo zahtevna, je tak vpogled nujen. Na forumu smo navezali številne nove stike z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji. Udeležba je bila letos manjša kot na prejšnjih forumih, zato sta bila povezovanje in diskusija s partnerji veliko lažja in bolj neposredna. Organizacija je bila v vseh pogledih odlična. Zelo cenimo prizadevanja in podporo, ki jo nudi SPIRIT Slovenija manjšim in srednje velikim podjetjem, saj nam v marsikaterem pogledu olajša dostop do tujih partnerjev in trgov ter pospeši dostop do znanja in informacij.«

Anton Zupančič, Orkoplast, d. o. o.: »Tovrstni dogodki širijo obzorja vsem deležnikom v avtomobilski industriji. Na dogodku sem bil zelo zadovoljen z neformalnimi srečanji in b2b sestanki, ki potencialno največ obetajo. Glede na trenutne razmere v dobavni verigi potencial za začetek poslovnega sodelovanja vsekakor obstaja. Seveda pa nas tudi izkušnje učijo, da pot do prvih poslov v avtomobilski industriji traja nekoliko dlje. Zato je pomembna predvsem nenehna prisotnost na tovrstnih dogodkih in sledenje razmeram v industriji, da lažje sprejemamo poslovne odločitve v prihodnosti.«

SPIRIT Slovenija s skupno udeležbo slovenskih podjetij na tovrstnih dogodkih veča prepoznavnost države kot take in njenih podjetij v posamezni panogi ter jim s tem pomaga pri vstopanju ali širitvi poslovanja na posameznem trgu. Slovenski dobavitelji avtomobilski industriji so v svetu znani po kakovosti, inovativnosti, visoki dodani vrednosti in konkurenčnih izdelkih ter so kot taki zanesljivi poslovni partnerji./LN/SPIRIT/Foto: press Spirit