VDT sporoča, da se bo na groženje nekaterim politikom, odzvalo v skladu z zakonom ter v okviru svojih pooblastil in pristojnosti

Ljubljana, 28. oktober 2021 – Potem ko so bili nekateri vodilni politiki deležni pošiljke z grožnjami in nabojem, se je včeraj, 27. oktobra, oglasilo tudi Vrhovno državno sodišče Republike Slovenije (VDT RS). Kot so sporočili, zavračajo vse navedbe o njihovem pristopu ob raziskovanju tega dejanja, povezanega s še neodkritim storilcem. V sporočilu za javnost so zapisali:

»Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS najodločneje zavračamo kakršne koli povezave oziroma odgovornost državnega tožilstva za grožnje, ki so bile v minulih dneh poslane predsedniku vlade, nekaterim ministrom, poslancem in predsednikom političnih strank ter poslanskim skupinam v Državnem zboru. Na tovrstna dejanja smo se in se bomo tudi v prihodnje vedno odzvali v skladu z zakonom ter v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. Zato nikakor ne drži, da so tovrstne grožnje posledica blagega ali neprimernega odziva tožilstva v preteklosti, kot so to za medije v minulih dneh izjavili nekateri predstavniki vlade. Prav tako ostro zavračamo izjave nekaterih politikov in predsednikov političnih strank, da tožilstvo omenjenih groženj politikom in vidnejšim predstavnikom oblasti ne bo obravnavalo oziroma jih bo zavrglo, ker je »tudi na tožilstvu kar precej ekstremno levo usmerjenih tožilcev«.

V obeh primerih gre za grobo zavajanje javnosti s podatki, ki ne ustrezajo realnemu stanju in škodijo ugledu državnega tožilstva v javnosti, saj na državnih tožilstvih preganjamo vse storilce kaznivih dejanj v skladu z zakoni in Ustavo RS.«

Policija pa že od 25. oktobra, zbira obvestila o pošiljkah z grožnjami s smrtjo, ki so jih prejeli politiki, med drugim premier Janez Janša, in naj bi se lotila odkrivanje možnih storilcev. Kot je znano, so pošiljke z grožnjami in priloženim nabojem dobili še v poslanski skupini DeSUS in SNS ter predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti./LN