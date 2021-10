Vabilo na spletni dogodek Zamenjaj olje za okolje: »Slovenija dobila celovit kalkulator menjave ogrevalnega sistema«

V četrtek, 4. novembra 2021, med 16:00 in 17:30 bo potekala zanimiva spletna delavnicaza gospodinjstva na temo zamenjave starih, neučinkovitih ogrevalnih naprav. Delavnica je namenjena ozaveščanju gospodinjstev o pomembnosti uporabe okolju prijaznega ogrevalnega sistema, ki ne prinaša samo ekonomskih prihrankov gospodinjstvu, temveč je tudi okolju bolj prijazen iz vidika manjšega izpusta CO2 in PM delcev.

Namen delavnice je tudi informirati splošno javnost o kampanji, podpornih orodjih, ki je na voljo ter kampanji “Zamenjaj olje za okolje” s podjetjem Kronoterm. Hkrati bo prvič predstavljen tudi spletni kalkulator ogrevalnega sistema, preko katerega lahko tudi pridobite informacije o najboljši rešitvi pri zamenjavi iz ekonomskega in okoljskega vidika!

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ (z gumbom »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite rubrike in s klikom na polje POŠLJI zaključite s prijavo) ali na e-naslov h2020replace@ijs.si najkasneje do srede, 3. novembra 2021. Prijavljeni boste potrditev in povezavo za webinar dobili po mailu.

Strokovnjaki želijo z delavnico z ozaveščanjem in motiviranjem slovenskih gospodinjstev spodobiti, da svoje stare in neučinkovite naprave za ogrevanje in hlajenje zamenjajo z učinkovitejšimi, okolju prijaznejšimi, zelenimi alternativami. Tako je v sklopu evropskega projekta REPLACE, nastala kampanja »Zamenjaj olje za okolje«, katero izvaja Center za energetsko učinkovitost, Institut »Jožef Stefan« (IJS-CEU). V sklopu kampanje je bila ustvarjena spletna platforma (zamenjajolje.si), ki izobražuje gospodinjstva o okoljskih in ekonomskih prednostih menjave starih ogrevalnih sistemov in REPLACE kalkulator menjave ogrevalnega sistema, ki omogoča primerjavo alternativnih rešitev obstoječemu ogrevalnemu sistemu iz ekonomskega in okoljskega vidika.

Dogodek poteka v organizaciji IJS CEU, na njem pa bodo aktivno bodo sodelovali tudi predstavniki energetskih svetovalcev mreže ENSVET ter podjetja Kronoterm. Več informacij o dogodku, tukaj. Na dogodku bo prvič predstavljen tudi spletni kalkulator menjave ogrevalnega sistema, preko katerega lahko pridobite informacije o najboljši rešitvi pri zamenjavi iz ekonomskega in okoljskega vidika.

dr. Gašper Stegnar, IJS CEU – »REPLACE kalkulator ogrevalnega sistema omogoča primerjavo alternativnih rešitev obstoječemu ogrevalnemu sistemu iz ekonomskega in okolijskega vidika. Glede na trenutno porabo energenta za ogrevanje kalkulator izračuna porabo energenta novega sistema po zamenjavi, investicijo ter letni strošek vzdrževanja. Vse to glede na povprečne cene investicij ter veljavne cene energentov v letu 2021. Je odlično podporno orodje, ki ga uporabljamo tudi v sklopu kampanje Zamenjaj olje za okolje, saj se preko 70.000 gospodinjstev srečuje z visokimi stroški za ogrevanje na kurilno olje.«

V času porasta cen na vseh področjih, so prihranki več kot dobrodošli

Bogdan Kronovšek, direktor, Kronoterm d.o.o. – »Trenutno stanje po vsem svetu več kot očitno sporoča, da je sedaj ne le pravi, ampak tudi zadnji čas, da naredimo spremembe na področju ekologije in povečamo uporabo energije iz obnovljivih virov. Toplogredni plini, ki se v naše ozračje sproščajo pri uporabi fosilnih goriv precej pripomorejo k onesnaževanju ter močno vplivajo na podnebne spremembe. Vse stavbe v EU predstavljajo kar 30 % CO2 emisij. Toplotna črpalka je tako ena izmed najboljših rešitev za uporabnike, ki želijo prihraniti pri stroških ogrevanja, zmanjšati svoj ogljični odtis in nameniti čim manj časa ogrevanju. Uporabniki Kronotermovih toplotnih črpalk lahko v 15 letih v primerjavi z drugimi energenti prihranijo za vrednost novega povprečnega družinskega avtomobila. V času porasta cen na vseh področjih, so prihranki več kot dobrodošli, še posebej pri ogrevanju, ki vsak mesec gospodinjski proračun kar močno okrni.«

Dominik Pongračič, inž. str – Kot izpostavlja neodvisni energetski svetovalec v mreži ENSVET, Dominik Pongračič, inž. str., slovenska gospodinjstva že več desetletij investirajo v sodobne kurilne naprave, z uporabo katerih znižujejo onesnaževanje okolja. Zagovarja načrtovanje investicij in varčevanje pri porabi kuriv, katerih osnova je beleženje porabe. Pomembni podatki so količine in kasnejši preračun v energijsko vrednost [kWh], ter letni strošek. »Priporočljivo je beleženje kuriv vsakega gospodinjstva, v čim daljšem časovnem obdobju. Na osnovi podatkov o količini kuriv, karakteristike stanovanjskega objekta in želja uporabnikov, je načrtovanje kvalitetnih investicij veliko lažje in glede na trenutno stanje na trgu kuriv (cene in razpoložljivost), je morda ravno danes pravi trenutek za odločitve v nove investicije še posebej, če je stanje obstoječe kurilne naprave izven njene življenjske dobe ali pa je v slabem stanju.«

Višino investicije v nove kurilne naprave je mogoče zniževati tudi s pomočjo finančnih spodbud in kreditov Eko sklada, katerega spodbude imajo pomembne makroekonomske in okoljske učinke. Z nepovratnimi spodbudami oz. spodbujenimi investicijami Eko sklada v letu 2020 bo vsako leto porabljenih 189 GWh energije in 177.035 ton CO2 manj kot bi bilo sicer. Za slovenska gospodinjstva pa so pri svetovanju in izpolnjevanju vlog za pridobitev finančnih spodbud tudi pri neodvisni energetski svetovalci v mreži ESVET./LN