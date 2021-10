Vrača se največji svetovni fotografski natečaj Huawei Next-Image 2021

Ljubljana, 29. oktober 2021 – Huawei tudi letos organizira fotografski natečaj, v katerem imajo udeleženci možnost osvojiti zanimive in vredne nagrade, med njimi pametni telefon Huawei nova 9 in nagrado ustvarjalnega sklada v vrednosti 10 tisoč dolarjev. Opogumite se in prek foruma Huawei in Instagrama do 30. novembra pristopite k najboljšemu fotografskemu natečaju na svetu Huawei Next Image 2021!

Huaweiev fotografski natečaj poteka pod sloganom »Navdih v središču pozornosti« in velja za daleč največjega na svetu. Od leta 2017, ko je bil organiziran prvič, so udeleženci namreč prijavili že več kot 2 milijona fotografij. Letošnja novost je preprosto sodelovanje in nagradni sklad 70 nagrad, ki čakajo na ustvarjalna dela amaterskih fotografov in pripovedovalcev vizualnih zgodb.

Prijavljena dela bosta tudi letos ocenjevali globalna in lokalna žirija strokovnjakov s področja fotografije in umetnosti. Kanadskemu fotografu ekstremnih športov Reubenu Krabbeju sta se pridružila priznana britanska umetnostna kritičarka Karen Smith ter francoski radijski in televizijski producent Olivier Chiabodo. V žiriji bodo še fotograf Liu Heung Shingu, prejemnik Pulitzerjeve nagrade in ustanovitelj Šanghajskega centra fotografije, Lin Haiyin, prejemnica glavne nagrade lanskega natečaja Next-Image, profesor šole za novinarstvo in komunikacije BNU Yu Guoming in Li Changzhu iz podjetja Huawei Consumer BG.

V slovenski žiriji pa bo tudi letos priznani slovenski modni fotograf Tibor Golob.

10 kategorij za prikaz lepote trenutka in pripovedovanje zgodb

Huawei verjame, da lahko že vaša naslednja fotografija prikaže lepoto sveta, ga pomaga odkrivati, približa naravo in še veliko več. Na natečaj se lahko prijavijo lastniki pametnih naprav Huawei, na voljo pa jim je deset ustvarjalnih kategorij:

Portret: Portretna fotografija pripoveduje zgodbe ljudi prepričljivejše od besed. Prijavite portrete sebe, ljubljene osebe ali modela, ki vas je prepričal.

Monokrom: Na enobarvnih fotografijah so odstranjene moteče barve, da se opazovalec osredotoči na motive, teksture, vzorce in kompozicijo. Uporabite črno-belo fotografijo, da bi poustvarili vzdušje, zabavnost ali izvirnost posnetka.

Barva: Pametni telefoni Huawei so priljubljeni zaradi sposobnosti ustvarjanja živih fotografij, ki pokajo od vitalnosti. Pokažite svoje prave barve in se izrazite z mobilno fotografijo.

Snapshot: Fotografija omogoča, da ujamete in podoživljate pomembne trenutke in prizore. Ustvariti spontano fotografijo, ki pripoveduje pomembno zgodbo ali zabeležiti pomemben trenutek.

Noč: Zahvaljujoč moči umetne inteligence pametni telefoni Huawei posnamejo neverjetne nočne prizore brez bliskavice. Bodite ustvarjalni pod okriljem teme in naredite nočno fotografijo, ki si jo boste zapomnili za vedno.

Telefoto: V mnogih premerih so povečane fotografije nizke kakovosti in zamegljene. To ne velja za pametne telefone Huawei, saj so znani po kakovostnih in jasnih fotografijah s povečavo.

Super široki kot: Širokokotni objektivi omogočajo, da se približate motivu in pri tem izključite moteče elemente ozadja. Uporabite veščine mobilne fotografije, da se bodo opazovalci počutili, kot bi prizor gledali z lastnimi očmi in ne skozi fotografijo.

Super makro: Kot v življenju, so tudi v fotografiji pomembne podrobnosti. Raziščite različne motive in tehnike bližinske fotografije ter pokažite sposobnost zajetja drobnih podrobnosti.

Ustvarjalec zgodbe: Izrazite svojo ustvarjalnost z video posnetkom, dolgim največ 15 minut. Usedite se v stol režiserja in svojo mojstrovino pokažite svetu.

Pripovedovalec zgodbe: S kolažem iz treh do devetih fotografij izrazite čustva in razkrijte zgodbo, ki jo je spisalo življenje.

Kategorije nagrad poudarjajo vodilne lastnosti pametnih telefonov Huawei. Vsaka od desetih kategorij je prilagojena edinstvenemu fotografskemu načinu, v katerem se odlikujejo in uporabnike izziva, da elegantno ujamejo čustva in izrazijo ustvarjalnost.

Poklon čudovitim trenutkom

S sodelovanjem na fotografskem natečaju Huawei Next-Image 2021 bodo imeli udeleženci možnost osvojiti odlične nagrade.

Če se boste odločili za sodelovanje na globalni ravni, se boste potegovali za naslednje nagrade:

Velika nagrada (3 dobitniki): Next-Image ustvarjalni sklad v višini 10.000 dolarjev in elektronsko potrdilo o nagradi.

Zmagovalci kategorij (27 dobitnikov): Next-Image ustvarjalni sklad v višini 10.000 dolarjev in elektronsko potrdilo o nagradi.

Zmagovalci podprvakov (30 dobitnikov): Pametna ura Huawei Watch 3 in elektronsko potrdilo o nagradi.

Zmagovalci v svetovni skupnosti (30 dobitnikov): Brezžične slušalke Huawei FreeBuds 4 in elektronsko potrdilo o nagradi.

Huawei pa je letos zagotovil tudi dragocene nagrade za zmagovalce tekmovanja Next-Image na lokalni ravni. Potegujete se lahko za pametni telefon Huawei nova 9, tablični računalnik Huawei in stojalo za fotografiranje (tripod). Za lokalne nagrade se potegujete tako, da na svojem računu Instagrama objavite fotografijo, jo na kratko opišete, dodate oznako #HuaweiNextImage in označite račun @HuaweiMobileSi.

Ne pozabite, da je rok za oddajo vaših fotografskih del 30. november 2021 do 23:59 po pekinškem standardnem času (GMT +8) oz 17:59 po slovenskem času. Več informacij o natečaju Huawei Next-Image 2021 in možnostih sodelovanja najdete na uradni strani Huawei skupnosti: https://consumer.huawei.com/si/community/details/topicId_30146/

Nove naprave Huawei – Na nedavni predstavitvi na Dunaju je Huawei pokazal še novosti za naslednje mesece. Seveda moramo najprej omeniti telefon srednjega razreda Huawei nova 9 in Huawei nova 8i, ki navdušujeta z izjemnima cenama 499 € oziroma 349 €. Veliko pozornosti pa so pritegnile tudi brezžične slušalke Huawei FreeBuds Lipstick in pametne ure serije Huawei Watch GT 3./LN/Foto: press Huawei