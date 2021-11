Covid-19: Delež pozitivnih več kot 47-odstoten

Ljubljana, 1. november 2021 – Včeraj, 31. oktobra, je bilo v Sloveniji opravljenih 2.632 PCR-testov–okuženih pa je bilo kar 1.257 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal kar 47,8 odstotka). Ob opravljenih 2.632 PCR-testih je bilo opravljeno tudi 6.548hitrih testiran (logično vikend in prazniki so tu), ki so po hitrem testiranju prejeli pozitiven izvid, so bili oz. bodo napoteni še na PCR-testiranje.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 603 (+31). Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 145 (+7) oseb. Doslej je življene povezani s covid-19 izgubilo 4.725 oseb, včeraj 10 bolnikov.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 2341, v zadnjih 14 dneh pa so potrdili 1354 okužb na 100.000 prebivalcev. Po oceni NIJZ-ja je v državi 28.579 aktivnih primerov.

Danes začenja veljati pogostejše testiranje zaposlenih, ki niso cepljeni oziroma preboleli in samotestiranje učencev, dijakov ter študentov, ta teden bodo po napovedih vlade širili tudi kapacitete bolnišničnih postelj. Širi se uporaba zaščitnih mask… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/

Pomembno je vedeti in se zavedati – Britanci so prenehali praznovati 100 dni dni svobode. Bolniki s covidom se spet kopičijo v urgencah. V Angliji sta zaradi ur čakanja pred urgenco nedavno umrla najmanj dva pacienta. Interni dokumenti, ki jih citira tiskovna agencija PA, prikazujejo katastrofalno sliko situacije.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 31. 10. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 2.632 PCR/ 6548 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 1257

– Št. hospitaliziranih: 603

– Št. oseb na intenzivni negi: 145

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: v bolnišnico 58/iz 22

– Št. umrlih:10

– 7-dnevno povprečje okužb: 2341

Pregled po regijah in občinah – Aktivna povezava

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.188.712 (56%) ljudi, z vsemi odmerki pa 1.119.181 ljudi (53,1%).

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 9.118 ljudi (31 oseb je umrlo zadnji dan). Na novo okuženih je 1.126 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 1496 od tega jih 183 potrebuje intenzivno nego.

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 4.523 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 1458 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 292 bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 11.369 oseb.

Od danes, 1. novembra, v Avstriji! – Če želite zakonito vstopiti na svoje delovno mesto, morate biti cepljeni, okrevani ali sveže testirani. A to velja le za prehodno obdobje do 14. novembra. Če se do takrat ne boste imeli 3-G, in ne želite tvegati kazni, lahko kot alternativo nosite masko, a izključno FFP2. Od 15. novembra pa maska ​​ne bo zadoščala več. Veljati bo začela obveznost 2,5-G. To pa pomeni, da izpolnjujete po naše “PC”, in morajo imeti veljaven PCR-test. Hitri testi ne ne bo več štel!

Župan Dunaja Ludwig poziva vse Dunajčane, naj se po šestih mesecih ponovno cepijo. Vsa gospodinjstva so obveščena po pošti. No, to, da bi župan Ljubljane to naredil, lahko pozabite. Njega celo to ne moti, da se »demokratično« trosi virus, ob sredah in petkih, po mestu, ki ga vodi.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosedov.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://ourworldindata.org/coronavirus /Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN