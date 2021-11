Družabno omrežje Actimatch z novim korakom

Ljubljana, 1. november 2021 – V Sloveniji imamo družabno omrežje nove generacije imenovano Actimatch. Gre za družbeno omrežje , ki spodbuja spoznavanje in povezovanje z namenom tvorjenja pravih prijateljstev. Nosilci tega res zanimivega družbenega omrežja pravijo, da želijo ustvariti skupnost ljudi, ki jih zanimajo enake stvari v njihovi bližini. Omrežje je torej zasnovano za povezavo z ljudmi, ki jih povezujejo podobna področja in dogodki. Velja dodati, da je Actimatch družabno omrežje nove generacije, torej je v osnovi namenjeno mlajši generaciji. Kdo se počuti koliko star, pa prepuščajo uporabnikom njihovega omrežje.

Posebnost tega družbenega omrežja je v tem, da je bistvo dogajanja preseljeno na zemljevid, kjer uporabniku v njegovi bližini prikazuje dogodke iz področij, ki so mu zanimivi in se jih lahko uporabnik udeleži. Platforma omogoča iskanje ljudi, ki so nam podobni po interesih, starosti ali spolu v naši bližini. Z novimi prijatelji se tako lahko pogovarjate kar znotraj omrežja, a ta omogoča tudi pogovore v skupinah ter v okviru izbranih dogodkov.

No, brez njih ne bi tega bilo – In sicer, brez Urbana Ferčeca, ki je idejni vodja Actimatch projekta in razvijalec Android verzije platforme, ki je idejo začel kot prostočasen projekt, več kot leto pa na projektu deluje za polni čas. Pa Mateja Žnidariča, ki študent medicine, ki skrbi za prepoznavnost in marketing družbenega omrežja. In tu je še Gal G., ki je izkušen oblikovalec UX. Pri projektu aktivno sodeluje pri oblikovanju spletne strani, vizualnih izboljšavah platforme in pomaga pri vsakodnevnih nalogah v ekipi.

Pomembno sporočilo ustvarjalcev – Ekipa sporoča, da je pripravila nadgradnjo svojega omrežja, ki zagotavlja družabno omrežja za mlade s poudarkom na varnosti podatkov in boljšo vsebino, a brez motečih oglasov. Še več! Želijo še bolj povezati resnične prijatelje in jih spodbujati za druženje izven ekranov. S tem se želijo popolnoma oddaljiti od drugih družabnih omrežij, ki nas zasipavajo z oglasi in slabo vsebino ter druženje izključno premakniti v virtualno resničnost.

Kot ob tem sporočajo, so po več mesecih ustvarjali novo različico Actimatcha, in sicer s številnimi posodobitvami in novimi funkcijami. Nova posodobitev Actimatcha pa naj bi bila dostopna že prihodnji vikend (torej konec prihodnjega tedna). Zdaj veste!/LN/Foto: le ponazoritvena/