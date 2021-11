Začenja se Festival Gourmet Ljubljana

Ljubljan, 2. november 2021 – Festival Gourmet Ljubljana se letos danes, 2. novembra, in bo trajal vse do konca meseca. Tudi tokrat se bo v nizu dogodkov predstavilo najboljše, kar premore naša prestolnica v svoji kulinarični ponudbi.

Vrhunec prvega tedna bo Evropski simpozij hrane, v okviru katerega bo Turizem Ljubljana izvedel uspešnico izpred dveh let “Gourmet Ljubljana Crawl” in doživljajsko večerjo “Ljubljana Soul Chefs”, ki jo bodo pripravljali kuharski tandemi.

Po pandemskem premoru se z dogajanjem v živo vrača kulinarični festival November Gourmet Ljubljana 2021, ki bo letos še bogatejši kot v 2019. Tudi lani, ko kulinarični dogodki v živo niso bili mogoči, so pri Turizmu Ljubljana v sodelovanju s partnerji pripravili njegovo virtualno različico ter tako spodbujali k pripravi jedi in okušanju vin kar na domu. Letos pa se dogodki vračajo na lokacije ponudnikov: festival bo tako praznik novih okusov, inovativnih jedi, svežih pristopov, nenavadnih eksperimentov, novih stikov in plodnih sodelovanj, ki bodo odmevala še vse leto in plemenitila ljubljansko kulinarično ponudbo.

V času festivala pa bo izšla tudi prva revija življenjskega stila Gourmet Ljubljana, ki bo v celoti posvečena gastronomski ponudbi v mestu. Revija, ki bo poklon tradiciji in navdih sodobnosti, bo popeljala v najbolj skrite, kultne dele Ljubljane in za mize najboljših kulinaričnih ustvarjalcev, kjer bo razkrivala njihova razmišljanja … Za navdih meščankam in meščanom ter domačim in tujim obiskovalcem, kaj kulinaričnega v Ljubljani početi.

Za sestavo bogatega in raznolikega programa v novembru se je tudi letos Turizem Ljubljana povezal s številnimi soustvarjalci, od ponudnikov gostinstva, hotelirjev, pridelovalcev, vinarjev, do javnih inštitucij, s katerimi so pripravili raznoliko dogajanje: predstavitve, gurmanske tematske dogodke, vinska in pivska doživetja ter delavnice.

V prvih dneh bo na voljo:

– edinstveno vodeno doživetje z degustacijo po destilarni džina in viskija Broken Bones (3. in 5. 11. 2021 ob 16h)

– uživanje v glasbi DJ Monday in spoznavanje veščine rezanja z japonskimi noži Oster rob (v Njokarni 4. 11. 2021 od 16h do 20h)

– otroške delavnice, na katerih se otroci spoznajo z ravnanjem z živili, osnovnimi kuharskimi tehnikami, pripravo pogrinjka in bontonom za mizo (v izvedbi BIC Ljubljana, 6. 11. 2021 med 10. in 14:30)

– pivnica Lajbah bo gostila The Garden Brewery Tap take Over v čast pete obletnice pivovarne iz Zagreba (6. 11. 2021 ob 17h)

Zaključek prvega tedna bo poglobljen: med 6. do 8. novembrom se bo namreč odvil Evropski simpozij hrane (lani je zaradi epidemije covid-19 odpadel), eden najpomembnejših evropskih kulinaričnih dogodkov, ki bo navdihoval z zgodbami izjemnih posameznikov, ki v svetu uspešno krojijo zamisel o trajnostni prihodnosti hrane, in pestrim spremljevalnim kulinaričnim programom. Pripravlja ga podjetje Jezeršek gostinstvo v partnerstvu s Turizmom Ljubljana in Slovensko turistično organizacijo.

Kurator dogodka bo znova Andrea Petrini, ki velja za enega ključnih akterjev pri številnih svetovnih kulinaričnih projektih in je ena najvplivnejših oseb v gastronomiji, pri vsebini simpozija pa sodeluje tudi kuharska mojstrica Ana Roš, že drugo leto zapored prejemnica dveh Michelinovih zvezdic. Poleg strokovnega simpozija, na katerem bodo sodelovali največja kuharska imena in izjemni posamezniki s področja kulinarike, znanosti, umetnosti in medijskega sveta, ki bodo s svojimi zgodbami navdihnili in spodbujali k naprednemu razmišljanju za boljšo in trajnostno prihodnost, se bodo lahko ljubitelji kulinarike med tridnevnim programom prepustili tudi razvajanju na edinstvenih spremljevalnih dogodkih. Med njimi bosta uspešnica Turizma Ljubljana iz leta 2019 Gourmet Ljubljana Crawl, kulinarični sprehod po kulturnih hramih in znamenitostih mesta z vrhunskimi slovenskimi kuharskimi mojstri združenja JRE (Ljubljano bosta zastopala Jorg Zupan in Luka Košir), in Ljubljana Soul Chefs, ustvarjanje izjemnih kuharskih mojstrov v tandemu v restavracijah JB (Janez Bratovž in Igor Jagodic), Pen klub (Mojmir Šiftar in Jakob Pintar) in Gostilna na Gradu (Luka Jezeršek in Sebastjan Elbl ter Bine Volčič in Gregor Jelnikar).

V nadaljevanju meseca novembra pa je v Ljubljani na programu tudi tradicionalno martinovanje in Ljubljanska vinska pot, ki bo na sporedu 13. novembra 2021 ter koktejl večer Brina 26. 11. 2021 v na novo obnovljeni Cukrarni.

Letošnji festival November Gourmet Ljubljana bo že peti po vrsti in ga bo moč spremljati tudi na spletu: dogajanju boste lahko sledili na spletnem portalu gourmet-lj./LN