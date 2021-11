Ali je covid državljane začel deliti na prvorazredne in drugorazredne državljane?

Ljubljana, 3. november 2021 – Večina bolnišnic je zaradi drastičnega porasta obolelih za covidom sprejela odločitev, da bodo povečale kapacitete za covidne bolnike in ukinile nenujne programe. Kaj so nenujni programi, nobena bolnišnica natančno ne definira. Ob tem pa se ve, da se čakalne dobe na ostalih zdravstvenih programih drastično povečujejo. Zato se zastavlja vprašanje, kaj imajo absurdno dolge čakalne dobe, na primer za MR, CT, Cikloergometrijo, UZ srca, da ne govorimo o drugih raziskavah skupnega s covidom in tudi kadri, ki te raziskave izvajajo.

Zdaj je, kot vse kaže, pomembno le, kako se lotiti zajezitve covida, za katerega pa obstaja vsaj osnovno varovalo, in to je cepivo, ki mu pa skoraj polovica prebivalstva nasprotuje.

Ob stanju, v katerem smo se znašli pa ni moč obtoževati zdravstvenih delavcev, ker ti pač le gasijo požar, ki je zajel družbo zaradi covida. Ob tem, da kritične mase državljanov covid ne moti, vsaj ne, dokler sami ne potrebujejo zdravljenja, ko se jih ta loti.

Ravnajo ravno nasprotno, od zdravstvenih delavcev, ki opravljajo le svoje delo, povezano s covidom, so za stanje dobesedno razsute družbe krivi politiki, ki kljub razpadajočemu stanju, ki ga povzroča virus, še vedno bijejo le politični boj za svoj obstoj.

Drugače rečeno! Politike zanima le njihov puhloglavi boj za zagotavljanje glasov njihovih privržencev, ki se ob njihovem hujskanju, o covidu »izobražujejo« na družbenih omrežjih s pomočjo t. i. »Googlovih« strokovnjakov, namesto pri pravih strokovnjakih, ki moledujejo, da naj jih upoštevajo.

No k stanju, v katerem smo se znašli, svoje dodaja tudi uredniški pristop nacionalne televizije, ki je še vedno osnovni medij za informiranje večine državljanov. To je pomembno zato, ker novodobna komunikacijska sredstva še vedno ne dosežejo ustrezne kritične mase, torej se večina še vedno informira s pomočjo nacionalne televizije, ki pa jo zanima le, katere napaka je naredila vlada in kako podpreti “ulično” demokracijo.

Ob tem pa je zanimivo, da se nacionalna televizija ne loteva opozicijske politike, ki je vse bolj hujskaško nastrojena, sama pa ni prispevala konsistentnih predlogov, kako bi se ona lotila virusa, ki nam razjeda družbo. Ob tem stanju pa nam covid uničuje družbo, ki je ob tem še vse bolj razdvojena.

Vidite, zato se zastavlja vprašanje, ali so covidni bolniki večvredni državljani? Na to bi morali v prvi vrsti odgovoriti politiki, tako vladajoči kot ti, ki so trenutno v opoziciji. No, pa tudi nacionalna televizija, ki s svojo uredniško politiko spodbuja ljudi k medsebojnemu obtoževanju in ne poudarja v svojih programih stroke, ki bi kljub nekaterim še nejasnostim povezanim z virusom, znala najbolj umiriti prenapeteže brez znanja in umiriti dvomljivce, da so oni imuni na virus, čeprav ta pred našimi očmi ubija ljudi in razkraja družbo.

Da se ve! Prav je, da se rešujejo življenja ljudi, ki jih je covid prizadel! A velja vedeti in se zavedati, da je treba tudi drugim bolnikom za njihov denar zagotoviti potrebno zdravstveno oskrbo. Razen, če smo se odločili, da imamo v zdravstvu, kot na drugih področjih v tej državi, prvorazredne in drugorazredne državljane. In kot vse kaže, da jih imamo!/J. Temlin/Foto: le ponazoritvena/