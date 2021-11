V MGL prva slovenska uprizoritev Tracyja Lettsa z naslovom Avgust v okrožju Osage

Ljubljana, 3. november 2021 – Jutri, 4. novembra, ob 20. uri bo Mestno gledališče Ljubljana (MGL) premierno uprizorilo prvo slovensko uprizoritev ameriškega dramatika, scenarista in igralca Tracyja Lettsa z naslovom Avgust v okrožju Osage.

Dramatiku, scenaristu in igralcu Tracyju Lettsu je besedilo Avgust v okrožju Osage prineslo Pulitzerjevo nagrado in nagrado tony. Potem ko so besedilo leta 2007 krstno uprizorili v Chicagu ter ga kmalu zatem igrali tudi na Broadwayu in v Londonu, je ameriški režiser in producent John Wells leta 2013 posnel še film z zvezdniško zasedbo, v kateri so blesteli Meryl Streep, Julia Roberts, Julianne Nicholson, Juliette Lewis, Sam Shepard, Benedict Cumberbatch in drugi..

O zgodbi – Na družinskem posestvu v Oklahomi se zaradi nenadnega izginotja očeta Beverlyja okrog matere Violet zberejo njune tri hčerke, njihovi partnerji in otroci ter drugi člani družine. Začetek drame obvladuje temačna slutnja, ki se izkaže kot pravilna, saj Beverlyja najdejo utopljenega, vse pa kaže na to, da je naredil samomor. Medtem ko se člani družine vsak po svoje soočajo z izgubo, se pod streho nekdaj skupnega doma odprejo številne rane.



Med oblastniško materjo Violet, ki umira za rakom na grlu, poleg tega pa je odvisna od tablet in alkohola, ter hčerkami Barbaro, Ivy in Karen vladajo travmatični odnosi. Iz omar začnejo padati številni okostnjaki, izrečenih je veliko težkih besed, razkrite so mnoge zatajevane skrivnosti. Lettsova igra brez dlake na jeziku načenja tabuizirane teme, kot so odvisnost od drog in alkohola, disfunkcionalnost zakona, neozdravljiva bolezen, samomor in incest. Igro odlikujejo mojstrski dialogi in psihološko razplastene vloge, med katerimi posebej omenjamo ženske like.





Igro, ki jo bodo videli obiskovalci premiere v MGL odlikujejo mojstrski dialogi in psihološko razplastene vloge, je režiral Janusz Kica. Besedilo je prevedla Tina Mahkota, dramaturginja uprizoritve je Petra Pogorevc.











Igrajo Boris Kerč, Judita Zidar, Jana Zupančič, Gregor Gruden, Klara Kuk, Tina Potočnik Vrhovnik, Tjaša Železnik, Nataša Tič Ralijan, Alojz Svete k. g., Filip Samobor/Jernej Gašperin, Diana Kolenc AGRFT, Gaber K. Trseglav in Tomo Tomšič./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: press MGL/ foto Peter Giodani/