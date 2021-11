Huawei 9 že na voljo tudi v Sloveniji

Ljubljana, 4. november 2021 – Odkar je Huawei oktobra na Dunaju prestavil svoj najnovejši in nadvse zanimiv pametni telefon Huawei nova 9, smo z nestrpnostjo pričakovali njegov prihod v Slovenijo. Zdaj je prišel ta čas, saj je že na voljo z 8 GB delovnega in 128 GB vgrajenega pomnilnika v črni in modri barvi po izredno dostopni priporočeni ceni 499 € v izbranih trgovinah in pri operaterjih.

Tehnološke naprave, ki nas ves čas spremljajo, postanejo dodatki, s katerimi izražamo slog, okus in vse pogosteje osebnost. Z izredno tankim in lahkim ohišjem v dveh čudovitih barvah, vedno elegantni črni in zvezdnato modri, je nova 9 telefon, ki vam bo pomagal izraziti modni slog. Ker sta sprednja in zadnja stran telesa rahlo ukrivljeni, je naprava debeline 7,77 mm in teže 175 g prav tako udobna za držanje.

Zaradi zahtev hitrega življenjskega ritma je Huawei ustvaril pametni telefon, na katerega se lahko vedno zanesete. Podnevi in ponoči. Opremljen je s sistemom kamer Ultra Vision. Vključuje 50-milijonsko glavno kamero z barvnim filtrom RYYB in tipalom velikim 1/1,56 palca, ki z visoko občutljivostjo na svetlobo omogoča zajem zelo kakovostnih fotografij, 8-milijonsko kamero z utraširokim kotom, 2-milijonskima globinsko in bližinsko kamero, katero lahko prizoru približate na razdaljo samo 4 centimetre, in 32-milijonsko sprednjo kamero z 1/2,8 palčnim tipalom.

Zahvaljujoč procesorju Snapdragon 778G 4G, pametni telefon Huawei nova 9 prinaša hitro, nemoteno, zmogljivo delovanje in odlično uporabniško izkušnjo pri vsakodnevnih opravilih in zabavi. Delovanje dopolnjuje napredna rešitev hlajenja VC Liquid Cooling & Graphene, ki inteligentno zaznava temperaturo naprave in temu primerno nastavlja njene zmogljivosti. S ciljem optimalnega in brezhibnega delovanja.

Huawei si je pri zasnovi novega telefona zadal cilj, da bo njegova baterija zlahka sledila sodobnemu hitremu življenjskemu tempu. S kapaciteto 4300 mAh in hitrim polnjenjem, ki jo napolni v le 38 minutah, vam nikdar ne bo treba skrbeti, da bi vas presenetila prazna baterija.

Pametni telefoni Huawei nova 9 so opremljeni z inovativnimi mobilnimi storitvami HMS, ki nudijo pametnejšo, bogatejšo, priročnejšo in varno uporabniško izkušnjo. Uporabniku so na voljo trgovina z aplikacijami AppGallery, zmogljiv vsestranski iskalnik Petal Search, zemljevidi Petal Maps, ki jih je mogoče uporabljati s kretnjami, in sklop pisarniških orodij. V trgovini AppGallery lahko uporabniki najdejo ogromno najnovejših in najbolj priljubljenih globalnih in lokalnih aplikacij, kot so mBills, NLB Klikin, mBank@Net, VALU, eHrana, TomTom GO, HERE WeGo in številne druge.

Nove naprave Huawei in fotografski natečaj

Na nedavni predstavitvi na Dunaju je Huawei pokazal še novosti za naslednje mesece. Seveda moramo najprej omeniti telefon Huawei nova 8i, ki navdušuje z izjemno ceno 439 €. Veliko pozornosti pa so pritegnile tudi brezžične slušalke Huawei FreeBuds Lipstick in pametne ure serije Huawei Watch GT 3.

Huawei pa v mesecu novembru vabi tudi na največji fotografski natečaj za pametne telefone Next-Image Awards 2021. Letošnji slogan je »Navdih v središču pozornosti« in poteka na globalni ter lokalni ravni. Sodelujete lahko preko dveh platform, in sicer Huawei skupnosti in Instragrama. Na obeh platformah vas čakajo privlačne nagrade. Na globalem natečaju Next-Image 2021 je glavna nagrada ustvarjalni sklad v višini 10.000 dolarjev. Metem ko na lokalnem natečaju Next-Image 2021, ki poteka preko Instagrama, lahko osvojite najnovejši pametni telefon Huawei nova 9. Dodatne informacije o sodelovanju na Huawei Next-Image Awards 2021 so na voljo TUKAJ.