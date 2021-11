Ljubljana Vocal Festival znova s koronsko spremembo izvedbe

Ljubljana, 4. november – Ljubljana Vocal Festival bo med 11. in 14. novembrom v Ljubljani znova širil obzorja in odkrival neverjetne dimenzije poigravanja s človeškim glasom. Ljubitelji vokalne glasbe bodo pestre vsebine lahko spoznavali na treh pestrih koncertnih večerih, dveh atraktivnih delavnicah in virtualnem zborovskem forumu. Organizacijska ekipa festivala pa je nedavno sprejela resno in žalostno odločitev – veliki Vokalni šov v Kinu Šiška, nedeljski vrhunec festivala, bo letos zaradi neugodnih in nepredvidljivih epidemioloških razmer znova odpovedan.

DRUGA GODBA 2021: Zvezdana Novaković ZveN »ČARALICE« Zvezdana Novaković ZveN, avtorica projekta, kompozicije in vokal; Marko Črnčec, klaviature; Nino Mureškič, tolkala in elektronika; Spremljevalni vokali, tolkala, ples: Petra Prosen, Maja Zagmajster, Neža Janša, Sonca Menart, Zarja Menart, Kaja Horvat, Eva Mulej, Neža Bojovič; Zarja Ferlinc, ples

»Ko smo si petnajsto edicijo našega festivala zamislili kot zares posebno, si nismo predstavljali, da bo posebna zato, ker bo odpadel vokalni šov, največji koncertni večer, na katerem je festival temeljil že od svojih začetkov. A dogodka s tako velikim številom obiskovalcev in nastopajočih v trenutnih razmerah ne moremo izpeljati. Odločitev je bila težka, a smo z njo pomirjeni, saj moramo zdravje vedno postaviti na prvo mesto,« je razloge za spremembo festivalskega programa pojasnila Jasna Žitnik, umetniška vodja vokalne skupine Jazzva in članica organizacijske ekipe festivala.

Veliki vokalni spektakel, najbolj prepoznaven večer Ljubljana Vocal Festivala, bo znova počakal na boljše čase, do tedaj pa organizatorji vabijo k spremljanju drugih pestrih festivalskih vsebin. V četrtek, 11. novembra, bodo ob 19.30 v ČINČIN-u slovenski mojstri loopanja in drugih vokalnih akrobacij festival otvorili s predstavitvijo novih in posebnih tehnik manipulacije človeškega glasu z uporabo tehnologije. Nastopili bodo Žigan Krajnčan, izjemen ustvarjalec in letošnji (vsaj) polfinalist šova Slovenija ima talent, Gašper Grom, ki je nedavno sodeloval na prestižnem svetovnem tekmovanju Grand Beatbox Battle, in Mr. Syncopad, mojster groova in pozitivnih vibracij. V petek, 12. novembra, bo ob 19.30 v atriju ZRC SAZU nastopila vsestranska glasbena ustvarjalka in performerka Zvezdana Novaković s projektom Čaralice. Te bodo občinstvo začarale z zvoki ritualnih hvalnic naravi, starodavnih urokov in zagovorov, s katerimi so naši predniki zdravili različne bolezni. Z ljudskimi napevi, ki barvito slikajo žensko dušo pa se bo za uvod v etno obarvani večer predstavila vokalna skupina Maroltovke. V soboto, 13. novembra, bo ob 20.00 v klubu Gromka na Metelkovi v soorganizaciji z Beatbox Slovenia potekalo že 7. državno beatbox tekmovanje najboljših, najglasnejših in najustvarjalnejših domačih beatboxerjev.

Mlajši in starejši raziskovalci širokega spektra vokalnega poigravanja se bodo lahko v sklopu festivala pridružili tudi delavnicama, združenima pod naslovom Gradniki glasbe. Namenjeni bosta raziskovanju vokalne perkusije, spoznavanju osnov skupinske vokalne improvizacije in specifikam popularnih izvajalskih praks. V soboto, 13. novembra, bo pod vodstvom Tadeja Pasarja potekala delavnica Beatbox Lajf, namenjena osnovnošolcem, v nedeljo, 14. novembra, pa se bo lahko prav vsak, željan petja v skupini in odkrivanja osnov vokalne improvizacije, pridružil delavnici Circle-Song, ki jo bo vodil Matej Virtič. Dan po uradnem zaključku festivala bo organizacijska ekipa združila moči s Slovenskim glasbenoinformacijskim centrom SIGIC pri pripravi virtualnega zborovskega foruma z naslovom Kako daleč se sliši slovenska zborovska glasba. O slovenski zborovski glasbi in izzivih, s katerimi se soočajo, bodo spregovorili najvidnejši predstavniki slovenske zborovske scene.

»Svet vokalne glasbe je tako prostran in pester, da se lahko v njem najde prav vsak. Če se kdo v njem še ni našel, mu bomo pri tem z veseljem pomagali na našem festivalu,« je še dodala Jasna Žitnik.