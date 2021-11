Uspešen zaključek tretje skupine bodočih podjetnikov

Ljubljana, 4. november 2021 – V okviru tretje skupine udeležencev projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR) se je razvijalo enajstih novih produktov in storitev. Med njimi izstopajo vonjalni treningi Vesne Nagelj, ki so še posebej aktualni v trenutni Covid situaciji, bio-senzor Brain computer Interface pod imenom NeuroDynamix, ki je namenjen reševanju problema izgube pozornosti in izčrpanosti otrok med 8 in 15 letom, ter Yumento, visoko kakovostna hrana za pse, narejena iz žuželk BSF.

Tudi tokrat je enajst udeležencev uspešno razvijalo in kalilo svoje podjetniške ideje. V tem času so pridobili ključna podjetniška znanja, nekateri so celo že aktivno stopili na trg. In katere so podjetniške ideje, ki so pred štirimi meseci prepričale komisijo?

Vesna Nagelj je s svojim znanjem parfumeristike razvila poslovno idejo vonjalnih treningov za povrnitev ali izboljšanje vonja. Trenutno je na voljo 21-dnevni in 12-tedenski vonjalni trening z vsakodnevnimi vajami za krepitev vonjalnih, ki vključuje individualno svetovanje ter spremljanje napredka. Ideja je še posebej aktualna v trenutni situaciji, ko so številni prebolevniki Covida še vedno brez ali z oslabljenim čutom voha. Hkrati pa je začela z izdelavo personaliziranih naravnih parfumov.

Rhea Nina Klanšek Božič je med študijem svojo strast našla v razumevanju človeških možganov, k razvoju njene ideje pa jo je še dodatno motivirala pandemija. Problem je namreč našla v učenju mladih na daljavo ter pomanjkanju ustrezne pomoči, ki jo mladi zaradi trenutne situacije velikokrat niso dobili. Zato je s svojo ekipo začela z razvojem bio-senzorja Brain computer Interface pod imenom NeuroDynamix. Gre za vrsto tehnologije za sledenje očem, s katerim se bo lahko reševal problem izgube pozornosti in izčrpanosti, predvsem otrok med 8 in 15 letom.

Žiga Horvat je na tržišču zaznal potrebo po hipoalergeni hrani za pse, ki bi bila primerna za hišne ljubljenčke z zdravstvenimi težavami, ter za vse pse, za katere bi si lastniki želeli, da jedo zdravo in polnovredno hrano. S svojo ekipo tako pod blagovno znamko Yumento ustvarja hipoalergeno, visokohranilno hrano za pse, narejeno iz žuželk BSF, ki imajo višjo hranilno vrednost od rib in surovega mesa, hkrati pa je pridelava bolj ekološka. Pasja hrana Yumento bo na trg lansirana predvidoma februarja prihodnje leto.

Sara Leben se je v projekt prijavila z željo razviti svojo blagovno znamko Sara Leben accessories/Sara Leben modni dodatki. Pravi, da je problem opazila, ko več ni našla unikatnega, izstopajočega nakita, zato ga je začela izdelovati. Njena poslovna ideja so torej unikatni, personalizirani in izstopajoči kosi nakita in modnih dodatkov. Surovine za svoje izdelke nabavlja izključno pri slovenskih dobaviteljih.

Petra Kladnik je svojo poslovno idejo našla ob izzivu, da se velikokrat kupljen čevelj ne prilega dobro nogi. Rešitev je našla v minimalističnih, bosonogih supergah, ki bi bile prilagojene dolžini in širini kupčeve noge. Svojo obutev je začela izdelovati s pomočjo izdelave čevlja brez kopita pod imenom No number, ustvariti pa želi izdelek, ki bi si ga lahko privoščil vsak posameznik.

Laura Primec se je z veliko delovnimi izkušnjami odločila, da bo razvila svojo poslovno idejo in odprla prodajalno s cvetjem v mestnem jedru Vrhnike. Čeprav imamo ogromno cvetličarn pravi, da je na trgu premalo novitet, ponudbe in drugačnosti. Sama tako veliko dela na drugačnem pristopu, posluhu do ljudi in bolj sodobnemu pristopu k cvetju in strankam. Sara je svoj cvetličarski salon LEPA ROŽA odprla tik pred zaključkom usposabljanja.

Anže Suhadolnik je v projekt prišel s svojo poslovno idejo gojenja in prodaje gurmanskih in medicinskih gob pod imenom Kovačeva goba. Sam je prepoznal potrebo po izdelku med študijem biologije in sadjarstva, saj na tržnicah ni velike izbire gob, pa čeprav je zanimanja veliko. Tako se je lotil in izbral vrste gob, ki jih še ni veliko na tržišču, se lotil gojenja, po uspešno končanem projektu pa jih bo prodajal na živilskih tržnicah in ‘gobomatih’.

Tina Peršolja je tekom projekta razvijala svojo poslovno idejo izdelave in prodaje tradicionalnih sladic pod blagovno znamko DA PUPA. Gre za slovenske kobariške štruklje, izdelane po domačem družinskem receptu babice Suzi, njihova značilnost pa je izredno bogato polnilo. Njena želja je izdelovati štruklje iz svežih, lokalno pridelanih sestavin z različnimi polnili, ki bi jih zamrznila po hitrem postopku. Za njeno idejo stojijo edinstvenem okus, unikatna zgodba ter kakovostne sestavine.

Matej Mirt je prišel v projekt, da bi razvil platformo EasyChoice, kjer bi lahko opravljali rezervacije za različne aktivnosti in doživetja po Sloveniji. Osredotočil se je predvsem na razvoj platforme s široko ponudbo, kjer bi lahko kupci našli različne aktivnosti in veliko ponudnikov na enem mestu, po drugi strani pa bi omogočala promocijo manjših ponudnikov, ki na večjih plaformah pogosto ne pridejo do izraza, in tako skrbela za večjo prepoznavnost.

Špela Jeretina razvija svojo poslovno idejo družabne igre s kartami, ki je sestavljena iz kart s slikami turističnih destinacij. Ta igra je tako hkrati namenjena zabavi in druženju, po drugi strani pa je edinstven spominek, ki ga še ni na slovenskem trgu in lahko hkrati služi tudi kot promocija naših krajev. Pod blagovno znamko IGRELA je tako že nastal set kart Naša Ljubljana.

Andrej Jurček se je osredotočil na proizvodnjo liofiliziranega sadja. Liofilizacija je proces, ki

omogoča največjo možno ohranitev hranilnih snovi, elementov in encimov v sušenem izdelku, ljudem pa je vse bolj pomembna zdrava in kvalitetno pridelana hrana.

Slavnostni zaključek je potekal v Mestni hiši, kjer je prisotne uvodoma nagovoril vodja projekta in podjetniški mentor Miha Leskovar, ki je poudaril heterogenost skupine in kljub temu odlično povezanost udeležencev. Stkala so se nova prijateljstva, pa tudi konkretne poslovne vezi. Zaključek usposabljanja in zaposlitve na RRA LUR je označil kot nov začetek njihove podjetniške poti, vsem pa bodo vrata agencije odprta tudi v bodoče.

Certifikate za uspešno zaključeno štirimesečno usposabljanje je udeležencem izročila mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR, ki je vsakemu posebej čestitala in s spodbudnimi besedami podala popotnico za v prihodnje. Ob tem je izpostavila, da je tovrsten program preverjeno najbolj učinkovita podpora tistim, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot ter zaključila, da so glavni ambasadorji projekta PONI LUR. Le z njihovim uspehom bo lahko uspešen tudi sam projekt, ki bo tako lahko utrl pot podobnim projektom.

Priložnosti za razvoj novih podjetniških idej bo dovolj tudi v prihodnje, saj projekt poteka vse do konca leta 2023. V tem mesecu je z udeležbo v projektu pričela že četrta skupina, nova priložnost za prijavo pa bo že februarja prihodnje leto, ko bo predvidoma objavljen peti razpis za prijavo v projekt PONI LUR.