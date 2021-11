Cankarjev dom vabi na cikel predavanj Dostojevski in jaz

V Cankarjevem domu se bo 8. novembra 2021, ob 19. uri in 29. novembra 2021, ob 19. uri nadaljeval Cikel predavanj Dostojevski in jaz. Predavanja so povezana z istoimenskim zbornikom, ki je letos izšel pri LUD Literatura in v katerem je s svojimi prispevki sodelovalo sedemnajst avtorjev.

Namen zbornika je bil aktualizirati literarni opus F. M. Dostojevskega in njegovo intelektualno zapuščino. Veliko vredno kulturno zapuščino, ki jo slovenski javnosti razriva (nekatere so še razkrite) osem izjemnih poznavalcev te teme.

Predavatelji s temo »Dostojevski in jaz« razkrivajo ruskega klasika loteva z različnih perspektiv: od literarnozgodovinske, filozofsko-teološke in splošno kulturne do pisateljsko-ustvarjalne in osebne formativne. Nekaj jih razmišlja o ključnih razsežnostih in tematskih poudarkih njegovega opusa, drugi pa se lotevajo specifičnih, a še kako pomembnih vprašanj, povezanih z avtorjevimi pogledi na svet v najširšem pomenu besede, na zgodovino Rusije in Evrope ter, navsezadnje, z vplivom na druge pisce, tudi filozofe in publiciste. V ta problemski sklop gotovo sodi kompleksno vprašanje o recepciji Dostojevskega v slovenski literaturi in kulturni zgodovini.

Predavanje, 8. novembra 2021, ob 19. uri



Gorazd Kocijančič – Dostojevski in mišljenje hipostaze – Filozof, pesnik in prevajalec številnih pesniških, filozofskih in teoloških del, Gorazd Kocijančič, bo na predavanju predstavil strukturne vzporednice med svojo lastno filozofijo hipostaze in ontologijo življenjsko-svetne problematike, kakršno je v svojih zgodbah ubesedoval in umetniško izrazil F. M. Dostojevski.

Dr. Ivan Verč – Dostojevski in pravičnost – Redni profesor za ruski jezik in književnost na tržaški univerzi, dr. Ivan Verč, je od leta 2019 dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tema predavanja bo starodavni spor med literaturo (za pravičnost/ius/resnico) in zakonom (za lex/iuridično resnico), ki se pri Dostojevskem udejanji kot spor med bizantinsko tradicijo ruskega prava in liberalno reformo pravosodnega sistema (1864).

Predavanje, 29. novembra 2021, ob 19. uri



Ddr. Igor Grdina – Za Dostojevskim – Ddr. Igor Grdina se ukvarja predvsem z zgodovino starejše in novejše slovenske književnosti, s kulturno in politično zgodovino. Kot znanstveni svetnik je zaposlen na ZRC SAZU. Na problemsko zastavljenem predavanju bo predstavil svoj odnos do Dostojevskega, in sicer tako da bo opozoril na nekaj ključnih točk, pomembnih za razumevanje njegove današnje aktualnosti.

Dr. Matic Kocijančič – »Nič ni resnično, vse je dovoljeno.« – Literarni in gledališki kritik, publicist in filozof, dr. Matic Kocijančič, je zaposlen na Slovenskem gledališkem inštitutu. Tema predavanja je polemična razgrnitev problematike, povezane z Dostojevskim, Nietzschejem in slovitim naslovnim citatom, ki mu Kocijančič provokativno pravi »najslavnejši citat slovenske literature«.

Fjodor Mihajlovič Dostojevski – ruski pisatelj in prevajalec beloruskega porekla, * 11. november (30. oktober po ruskem koledarju) 1821, Moskva, Ruski imperij (sedaj Rusija), † 9. februar (28. januar) 1881, Sankt Peterburg, Ruski imperij (sedaj Rusija).

Pisateljska kariera Dostojevskega se je začela leta 1844, vendar so njegova glavna dela kot Zločin in kazen, Idiot, Besi ter Bratje Karamazovi nastala šele v 60-ih in 70-ih letih 19. stoletja. Dostojevski je napisal devet romanov, številne novele in črtice ter obsežen korpus neleposlovnih besedil.

Njegov literarni opus opisuje politične, socialne in duhovne razmere v času Ruskega imperija, ki se je v 19. stoletju znašlo do temeljev v prekrajanju. Dostojevski je zaznaval in prikazoval konflikte, v katerih je pristal človek z nastopom moderne dobe. Osrednja tema njegovih del je bila človeška duša, katere vzgibe, notranje prisile in načine osvoboditve je preiskoval s sredstvi literature; Dostojevski velja za enega izmed najizvrstnejših psihologov v svetovni literaturi.

Skoraj celoten njegov romaneskni opus je bil objavljen v obliki feljtona oziroma podlistka in od tod tudi kaže za ta žanr značilen kratek lok napetosti, zaradi česar je navkljub svoji večplastnosti in kompleksnosti celo za neizkušenega bralca lahko dostopen. Njegove knjige so bile prevedene v več kot 170 jezikov./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/ Foto: press CD in arhiv LN/