Tudi Ljubljana se predstavlja na EXPO Dubai 2020

Na letošnjem EXPO Dubai 2020, največji svetovni razstavi doslej, se predstavljata Ljubljana in makro regija Osrednja Slovenija. Kot so sporočili Turizma Ljubljan, ki je nosilce predstavitve je tema predstavitve Ljubljane urbana regeneracija in mobilnost. Posebno izpostavitev pa imajo voda z nevro pitnikom, arhitekturna zapuščina Jožeta Plečnika, nedavno umeščena na Unescov seznam svetovne dediščine in športni turizem, s poudarkom na kolesarjenju. Ta še posebej navdušuje tamkajšnje obiskovalce.

Ljubljana se v Dubaju predstavlja dvakrat – od 27. 10. do 6. 11. 2021 samostojno kot prestolnica Slovenije, od 9. 1. do 16. 1. 2022 pa v okviru makro regije Osrednja Slovenija.

Aktivnosti so pri Mestni občini Ljubljana in Turizmu Ljubljana zastavili tako, da v Dubaju pokažejo Ljubljano v vsej njeni lepoti, s poudarkom na odnosu do narave. Zavedajo se, da je vse minljivo, tudi naravni viri niso neskončni, in da se je potrebno soočiti z njihovo omejenostjo. Skozi zgodbo zato želijo svetu pokazati, kakšne naravne danosti imamo v Ljubljani ter da živimo z mislijo ohranjanja naravnega okolja in dvigovanja kakovosti bivanja. Sedanje vodstvo Mestne občine Ljubljana s svojo trajnostno vizijo je Ljubljano pripeljalo do izjemnega naslova Zelena prestolnica Evrope 2016, Ljubljana pa je na lestvici Europe Best Destnation čisto na vrhu med vsemi evropskimi zelenimi prestolnicami, na kar so izjemno ponosni.

Kulturno dediščino Ljubljane ponazarjajo tudi dela Jožeta Plečnika, čigar 150. obletnico rojstva obeležujemo ravno januarja 2022. Nekatera dela tega izjemnega mojstra so bila letos uvrščena na Unescov seznam kulturne dediščine. Obiskovalcem je zato na voljo »edutainment«: skozi VR izkušnjo si na inovativen način ogledajo Plečnikova dela, realizirana in tudi nerealizirana. Obiskovalec se v VR okolju znajde na virtualnem trgu s talnim ali lebdečim zemljevidom, na katerem stojijo Plečnikova dela v obliki stiliziranih 3D modelov (ob katerih se prikaže tudi ime objekta, leto nastanka in namembnost).

V slovenskem paviljonu je na ogled in preizkus tudi nevro pitnik, s katerim na inovativen način sporočajo, da je Ljubljana zelena destinacija, kjer je možno iz kar 46 pitnikov na različnih lokacijah brezplačno piti kakovostno in tehnološko neobdelano vodo, Slovenija pa edina država na svetu, ki je pravico do pitne vode zapisala v svojo ustavo. Z uporabo atraktivne tehnologije, s pomočjo misli in koncentracije si obiskovalci paviljona lahko natočijo kozarec vode. Pitnik deluje na osnovi EEG BCI tehnologije in je plod slovenskega znanja, v širši regiji pa predstavlja prvi dogodek te vrste. Konceptualno izhodišče dogodka je ideja »uporabi možgane, pij vodo iz pipe«, ki deluje na dveh nivojih: »bodi pameten in pij vodo iz pipe« ter hkrati dobesedno, saj si obiskovalci z mislimi dejansko lahko natočijo vodo. Vodo sta med drugim s svojimi mislimi natočila tudi dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter Oto Pungartnik, veleposlanik v Združenih arabskih emiratih.











V slovenskem paviljonu se sicer odvijajo poslovna druženja, gastronomska doživetja, predstavitve slovenskih inovacij in Slovenije. Obisk svetovne razstave EXPO odpira vrata do novih poslovnih partnerstev in priložnosti. Slovenski paviljon bo tako pol leta dom slovenskih podjetij, ustanov in posameznikov, ki želijo svetu pokazati prebojne rešitve za najrazličnejše izzive trajnosti, od vprašanja varnosti okolja, človekovega zdravja, učinkovite rabe naravnih energetskih virov, do varovanja pitne vode, zahtevnih vprašanj s področja ravnanja z odpadki, do izzivov samooskrbe in bitij, ki so zanjo neobhodno potrebna./LN/Turizem Ljubljana