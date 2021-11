Daimler Mobility in družba Visa bosta oblikovala globalno tehnološko partnerstvo, ki prinaša možnost digitalnega nakupovanja iz avtomobilov

Ljubljana – Družba Visa in Daimler Mobility sta danes, 8. novembra, najavila novo globalno tehnološko partnerstvo, ki prinaša možnost digitalnega nakupovanja iz avtomobilov. To pomeni, da bo vnašanje gesel ali uporaba mobilnih naprav za avtentikacijo plačil kmalu preteklost, saj bo vozilo, zahvaljujoč tehnologiji delegirane avtentikacije družbe Visa, samo postalo biometrično podprta plačilna naprava.

Kupci avtomobilov blagovne znamke Mercedes-Benz v Združenem kraljestvu in Nemčiji bodo od pomladi leta 2022 lahko plačevali s pomočjo senzorja prstnih odtisov v vozilu, temu pa bodo sledili še drugi evropski trgi. Nakupi bodo nato opravljeni neposredno prek glavne enote v vozilu ali MBUX. Rešitev bo pozneje na voljo tudi na drugih svetovnih trgih.

Nakupovanje iz avtomobila je postalo sestavni del razkošja uporabniške izkušnje. Globalna plačilna platforma družbe Daimler Mobility, imenovana »Mercedes pay«, uporabnikom omogoča nakupovanje neposredno iz avtomobila. To vključuje tudi storitve »Mercedes me«, uporabi pa se lahko tudi za točenje goriva in parkiranje.

Antony Cahill, namestnik izvršnega direktorja in vodja evropskih trgov, Visa Europe: “Veseli nas, da bomo skupaj z našim partnerjem Daimler Mobility prvič v zgodovini uvedli rešitev za plačevanje iz avtomobila. Pomembno je, da uspešno pilotno testiranje in začetni zagon potekata v Evropi, saj je to vodilno svetovno središče na področju plačil in avtomobilskih inovacij. Naš primer odlično prikazuje, kako lahko vodilni svetovni ponudnik digitalnih plačil in eden največjih proizvajalcev avtomobilov združita svoje tehnologije ter ustvarita novo generacijo pametnih rešitev za področje mobilnosti, ki vozniku in potnikom zagotavljajo popolnoma novo izkušnjo povezanega poslovanja v avtomobilu.”

Franz Reiner, Izvršni direktor, Daimler Mobility: “Mercedes pay je naš kompetenčni center za plačevanje iz avtomobila, preko katerega našim strankam ponujamo digitalne storitve po vsem svetu, saj so popolnoma integrirane v Mercedes-Benz ekosistem. Družba Daimler bo v sodelovanju z družbo Visa nudila plačevanje iz avtomobila, ki izpolnjuje zahteve dvostopenjske avtentikacije na varen in uporabniku prijazen način. Nič ni bolj preprosto od odobritve plačila s prstnim odtisom. Varnost je seveda pomemben del te uporabniške izkušnje, ki jo omogočamo s plačevanjem iz avtomobila. Strankam nudimo varnost ne le pri vožnji, temveč tudi pri plačevanju.”

Tehnologija, ki poganja digitalno nakupovanje iz avtomobila

Mercedes Pay je del Daimlerjeve strategije mobilnosti in digitalizacije ter poslovni segment družbe Daimler Mobility. Daimler bo prvo avtomobilsko podjetje na svetu, ki bo v svoja vozila vgradilo sistem Visa Cloud Token Framework. To je varnostna tehnologija v oblaku, ki omogoča večjo prilagodljivost na več različnih napravah in odstranjuje občutljive plačilne podatke tako, da jih pretvori v žetone in jih varno shrani. Ti omogočajo tudi povezovanje več naprav v avtomobilu in zunaj njega, ki so nato neposredno povezane z bančnimi informacijami potrošnika. To bistveno izboljša celotno uporabniško izkušnjo plačevanja, saj potrošnikom za dokončanje nakupa ni več treba vnašati dolgih številk kartic ali preklapljati med napravami za preverjanje pristnosti plačil. Rešitev bo uporabljena za sprožitev dvostopenjskega preverjanja pristnosti.

Obetavna prihodnost digitalnega nakupovanja iz avtomobila

Samo v naslednjih dveh letih naj bi se število povezanih avtomobilov po vsem svetu povečalo na več kot 352 milijonov 2 , skupna vrednost plačil v avtomobilih pa naj bi do leta 2025 dosegla približno 86 milijard dolarjev 3.

Trendi na področju mobilnosti in električnih vozil, souporabe vozil, avtonomne vožnje in povezanih vozil povečujejo povpraševanje po inovativnih načinih plačevanja, ki se lahko izvedejo kar v vozilih samih. Ko želimo danes dostopati do storitev povezanih z avtomobili in za njih plačati, se moramo pogosto z drugo napravo vpisati v aplikacijo ali na spletno stran. Daimler in Visa želita uporabnikom omogočiti brezskrbno plačevanje tudi iz avtomobila, hkrati pa tudi razširiti izbiro in kakovost izkušenj, ki so jim na voljo.

Visa Inc. je ameriška večnacionalna korporacija za finančne storitve s sedežem v Foster Cityju v Kaliforniji v ZDA. Ta omogoča elektronski prenos sredstev po vsem svetu, najpogosteje prek kreditnih kartic, debetnih kartic in predplačniških kartic z blagovno znamko Visa.

Daimler AG nemška korporacija s sedežem v Stuttgartu, Baden-Württemberg, Nemčija pa s svojo podružnico Daimlerja proizvaja avtomobile, kombije, motocikle, tovornjake in avtobuse./LV/Press Grayling