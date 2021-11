Ljubitelje filmov do konca leta čakajo še štiri filmske uspešnice…

Ljubljana, 11. november 2021 – Do konca letošnjega leta sta še slaba dva meseca, in kot sporočajo iz Karantanija cinemas ljubitelje filmov, čakajo še štiri filmske uspešnice – dve pustolovščini za mlajše gledalce in dve kriminalni drami za malo starejše.

Poglejmo, kaj vas čaka v kinematografih v tem in prihodnjem mesecu:

Danes, 11. novembra v kinematografe prihaja kriminalna drama z naslovom Moj sin, ki razkriva zgodbo o ugrabljenem dečku, a obenem glavni igralec in gledalec ob istem času razkrivata skrivnost.







Gre namreč za prelomni filmski dosežek, saj glavni igralec James McAvoy med snemanjem ni imel na voljo scenarija, temveč je, tako kot gledalci, odkrival skrivnost sproti. »Deležen sem bil izkušnje, ki drugim igralcem ni dana. Upam, da bomo gledalcem ponudili nekaj oprijemljivega, česar se bodo lahko oklepali, ko se bo triler razpletal,« je povedal igralec McAvoy.

Kriminalno dramo je režiral Christian Carion, ki je skupaj z Laure Irrmann tudi napisal scenarij. V glavnih zaigrajo še Claire Foy, Tom Cullen, Gary Lewis in Max Wilson

25. novembra prihaja še kriminalna drama z naslovom Hiša Gucci, ki jo je navdihnila resnična zgodba družinskega imperija za italijansko modno hišo Gucci, ki razkriva ozadje družinskega življenja v zadnjih treh desetletjih.







Na režiserski stolček je sedel Ridley Scott, scenarij sta napisala Becky Johnston in Roberto Bentivegna, film je nastal po knjižni uspešnici avtorice Sare Gay Forden”The House Of Gucci”.

V kriminalni drami zaigrajo velika hollywoodska imena – oskarjevka Lady Gaga, nominiranca za oskarja Adam Driver in Salma Hayek, ter oskarjevci Jared Leto, Jeremy Irons in Al Pacino ter Jack Huston.

9. decembra v kinematografe prihajajo… Pevski talentI, ki so se nam s svojimi izjemnimi glasovi pred petimi leti vtisnili v spomin, se vračajo na velika platna v še večjem spektaklu v drugem delu animirane pustolovščine Zapoj 2.

SING 2





Koala Buster Moon se bo s svojo izbrano ekipo pevskih talentov pripravljal na otvoritev svoje najbolj bleščeče in ekstravagantne predstave doslej, a pred tem morajo prepričati svetovno znano rock zvezdo, da se jim pridruži.

Svoje glasove bodo znova posodili oskarjevec Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly in Nick Kroll, pridružijo pa se jim še Bono, Pharrell Williams, Letitia Wright in drugi. Drugi del je napisal in režiral priznani filmski ustvarjalec Garth Jennings.

23. decembra na velika platna prihaja nova družinska pustolovščina, ki jo je ustvarila ekipa, ki je posnela avanturo Mia in beli lev.







Tokrat nas bo nova pustolovščina z naslovom Volk in lev popeljala v osrčje kanadske pokrajine, kjer bo dekle rešilo mladiča volka in leva in njihova življenja se bodo spremenila za vedno.

Družinsko avanturo je režiral Gilles de Maistre (Mia in beli lev), zaigrata pa novinka Molly Kunz (Vdove) in nominiranec za oskarja Graham Greene (Sledi v snegu, Pleše z volkovi) skupaj z živalmi, ki jih nadzoruje priznani trener živali Andrew Simpson (Igra prestolov, Povratnik).

Torej zdaj veste, kaj ponuja Karantanija cinemas ljubitelje filmov me mesecu in decembru.