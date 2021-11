Covid-19: Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 215 oseb; umrli 14 ljudi

Ljubljana, 12. november 2021 – Včeraj, 11. november, je bilo v Sloveniji opravljenih 9.118 PCR-testov–okuženih pa je bilo kar 3.431 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal kar 37,6 odstotka). Ob opravljenih 9.118 PCR-testih je bilo opravljeno tudi 48.712 hitrih testiran, ki so po hitrem testiranju prejeli pozitiven izvid, so bili oz. bodo napoteni še na PCR-testiranje.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 854. Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 215 oseb. Doslej je življenje povezano s covid-19 izgubilo 4.831 oseb, včeraj 14 bolnikov.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 3140 v zadnjih 14 dneh pa so potrdili 1938 okužb na 100.000 prebivalcev. Po oceni NIJZ-ja je v državi 40.869 aktivnih primerov okužb.

Zanimivo bo vedeti! – Zastavlja se vprašanje, ali so tisti, ki so izpolnjevali PC pogoje (preboleli/cepljeni) ter imajo s tem uradno potrdilo z aktivno qr-kodo v primeru ponovne okužbe izbrisani iz evidence, da trenutno spet ne razpolagajo s pogojem PC. Oziroma drugače rečeno, ali jim je NIJZ potrdilo ter qr-kodo deaktiviral, oziroma trenutno razveljavil. In do kdaj, če je?

Vprašanje smo naslovili na NIJZ in prejeli naslednji odgovor: »Vaše vprašanje smo posredovali strokovnim službam NIJZ, ki so skladno s svojimi pristojnostmi pripravile odgovor. Ob tem dodajamo, da je za pripravo in sprejem ustreznih podlag za urejanje tega področja pristojna Vlada RS in ne NIJZ. Skupne oz. enovite odločitve glede veljavnosti potrdil DCP na ravni EU še ni. Ključno sporočilo je, da vsakdo, ki ima potrjeno okužbo s SARS-Cov-2 (ob prejemu pozitivnega izvida so osebe v sporočilu o izvidu naprošene, da uporabijo tudi aplikacijo Ostani zdrav), neodvisno od veljavnosti potrdil, ostane doma v izolaciji in spoštuje vse preventivne ukrepe, higienska priporočila ter s tem ne širi okužbe naprej«.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 11.11. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 9.118 PCR/ 48.712 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 3.431

– Št. hospitaliziranih: 854

– Št. oseb na intenzivni negi: 215

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: v bolnišnico 114/iz 66

– Št. umrlih:14

– 7-dnevno povprečje okužb: 3149

Pregled po regijah in občinah – Aktivna povezava

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.204.152 (57%) ljudi, z vsemi odmerki pa 1.129.385 ljudi (54%).

Pri južnih in severnih sosedih…

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 9.773 ljudi (53 oseb je umrlo zadnji dan). Na novo okuženih je 6449 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 2086 od tega jih 251 potrebuje intenzivno nego.

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 11.798 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 2294 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 436 bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 11.641 (+40) oseb.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosedov.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

