Covid-19: Po opravljenih 5.342 PCR-testih okuženih 2.365 oseb (delež 44 odstotkov)

Ljubljana, 14. november 2021 – Včeraj, 13. november, je bilo v Sloveniji opravljenih 5.342 PCR-testih–okuženih 2.365 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal kar 44 odstotka). Ob opravljenih 5.342 PCR-testih je bilo opravljeno tudi 37.450 hitrih testiran, ki so po hitrem testiranju prejeli pozitiven izvid, so bili oz. bodo napoteni še na PCR-testiranje.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 990 (+9) . Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 227 (+8) oseb (oba podateka/okuženi/intezva/ po sledilniku). Doslej je življenje povezano s covid-19 izgubilo 4.871 oseb, včeraj 21 bolnikov.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 3148 v zadnjih 14 dneh pa so potrdili 2003 okužb na 100.000 prebivalcev. Po oceni NIJZ-ja je v državi 42.240 aktivnih primerov okužb.

Po včerajšnjem dogovoru ministrstva in direktorjev bolnišnic bodo te odprle maksimalno število postelj, ki so na razpolago, torej še dobrih 40 več oz. skupno 286.

Za hitrejše odkrivanje morebitnih okuženih pa od včeraj, 13. novembra, velja nov pravilnik o tem, kako priti do PCR-testa. Če bo nekdo hitri test opravil v okviru javne zdravstvene mreže, bo po pozitivnem hitrem testu lahko takoj opravil še PCR-test. Pri pozitivnem izidu samotestiranja bo za napotitev na PCR-test zadoščala fotografija testne ploščice, pri tistih, ki so hitri test opravili pri zasebnem izvajalcu, pa kot dokazilo šteje zapis v Centralnem registru podatkov o pacientih, so pristojni pojasnili v soboto. Novo je tudi, da morajo biti pacienti o izidu testa PCR obveščeni čim prej, najpozneje pa v dvanajstih

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 13.11. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 5.342 PCR/ 37.450 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 2.365

– Št. hospitaliziranih: 990 (+9)

– Št. oseb na intenzivni negi: 227 (+8)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: v bolnišnico 51/iz19

– Št. umrlih:21 (+2)

– 7-dnevno povprečje okužb: 3148 (+7)

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.207.767 (57%) ljudi, z vsemi odmerki pa 1.131.251 ljudi (54%).

Pri južnih in severnih sosedih…

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 9.814 ljudi (41 oseb je umrlo zadnji dan). Na novo okuženih je 4.151 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 2.219 od tega jih 277 potrebuje intenzivno nego.(podatki še niso aktualni)

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 11.552 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 2227 (+33)bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 422 (+12) bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 11.706 (+17) oseb.

Pomembno je vedeti! Od jutri, 15. novembra, v sosednji Avstriji stopa v veljavo 2G (PC). No, da se ve! V veljavi ostaja obvezna uporaba FPP2 zaščitne maske, ki je obvezna v vseh zaprtih prostorih, kjer ni treba izpolnjevati pogojev 2G.

In, ko boste že v Avstrije morate vedeti še to – Dostop do javnih krajev bodo od ponedeljka tako imeli le tisti, ki bodo imeli dokazilo o cepljenju ali prebolelosti covida-19, ne pa tudi tisti, ki so zgolj testirani. Kdor ni cepljen, bo lahko svoj dom zapustil le zaradi nujnih opravkov, odhoda v službo, za sprehod ali obisk zdravnika.

Avstrijski kancler Alexander Schallenberg je danes sporočil, da naj bi v nedeljo v avstrijskem parlamentu potrdili odločitev za uvedbo zaprtja za necepljene proti covidu-19 po vsej državi. Kot ugibajo avstrijski mediji, bi to zaprtje lahko uvedli že v ponedeljek.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosedov.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

