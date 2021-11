Vabilo na Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

Ljubljana, 14. november 2021 – Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) že tretje leto zapored sodeluje pri Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki bo letos potekal prihodnji teden, med ponedeljkom, 15. novembrom, in petkom, 19. novembrom. Tudi letos skupaj z drugimi partnerji pripravljamo številne aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju o vlogi in pomenu integritete ter škodljivosti prevar in korupcije.

V torek, 16. novembra, bo Komisija skupaj z Združenjem nadzornikov Slovenije (ZNS) naslovila aktualno temo, in sicer integriteto vodstvenih kadrov tako v zasebnem kot v javnem sektorju. V okviru spletnega webinarja o presoji integritete kandidatov za funkcije v organih vodenja in nadzora v gospodarskih družbah in javnem sektorju želimo narediti korak v smeri razmisleka o oblikovanju dobre prakse za delo nominacijskih in kadrovskih komisij nadzornih svetov gospodarskih družb in postaviti izhodišča tudi za javni sektor. Na dogodku bodo poleg predsednika Komisije dr. Roberta Šumija ter predsednika ZNS Gorazda Podbevška sodelovali izvršna direktorica ZNS Irena Prijović, direktorica oddelka za skladnost SID banke Barbara Bračko in prodekan Fakultete za varnostne vede prof. dr. Branko Lobnikar. Dogodek se začne ob 10. uri, prijave pa zbiramo na tej povezavi.

V sredo, 17. novembra, ob 13. uri Komisija skupaj z Ministrstvom za javno upravo in Računskim sodiščem RS organizira spletni dogodek Nad morebitne prevare z nadzorom stroke in javnosti, s katerim želimo med drugim osvetliti uporabnost in pomen različnih orodij za transparentnost pri preprečevanju prevar in korupcije. Slušatelje bodo nagovorili minister za javno upravo Boštjan Koritnik, predsednik Komisije dr. Robert Šumi in predsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel, predavatelji pa bodo predstavili različna orodja za zagotavljanje transparentnosti delovanja javnega sektorja ter nadzor nad javnimi zavodi in javnimi podjetji.

Predstavniki Komisije bodo izvajali tudi druge aktivnosti. Namestnik predsednika Komisije Simon Savski bo v torek, 16. novembra, študentom Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru predstavil delo Komisije. Predsednik Komisije dr. Robert Šumi bo v sredo, 17. novembra, ob 9.30 nagovoril slušatelje na osrednjem dogodku v organizaciji Deloitta in Ekonomske fakultete. Višji svetnik za upravne in sodne zadeve Gregor Pirjevec pa bo v četrtek, 18. novembra, ob 9. uri sodeloval na dogodku, ki ga organizira Transparency International Slovenije in na katerem bodo spregovorilo o zaščiti žvižgačev v organizacijah.

V okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah letos sodeluje kar 28 partnerjev, tu si lahko ogledate celoten program dogodkov. /LN