Od danes, 15. novembra, mora biti vaš avto »preobut« v zimsko “obuvalo”

Ljubljana, 15. november 2021 – Od danes, 15. novembra, velja vedeti, če se odpravljate na pot z avtomobilom po Sloveniji, da mora biti ta “preobut”, in sicer v zimsko “obuvalo” vse do 15. marca 2022. Kako je v sosednjih državah pa v zaključku te objave.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah pozimi (med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta) in v zimskih razmerah (ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) ali poledenelo (poledica), opremljena s predpisano zimsko opremo.

Ob tem velja vedeti tudi, da morajo biti vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t ne glede na vremenske pogoje, se razume v navedenem obdobju, opremljena z zimskimi pnevmatikami vsaj na pogonski osi in imeti v priboru primerno velike snežne verige za pogonsko os. Minimalna globina profila pnevmatik vozil nad 3,5t pa mora biti 5mm.

Ne glede na prej navedene pogoje štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem področju Slovenije, tudi samo poletne pnevmatike z globino glavnih kanalov dezena najmanj 3 mm. Priobalno področje je v skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil del ozemlja Republike Slovenije območje, ki ga omejujejo obala Jadranskega morja, meja z Italijo, meja s Hrvaško ter naslednje ceste (ki niso vključene v to območje):

R3 627 – odsek 3761 mejni prehod Osp – Črni kal,

R1 208 – odsek 1434 Črni kal – Aver,

R2 208 – odsek 1059 Aver – Gračišče in

R3-626 – odsek 3726 Gračišče – mejni prehod Brezovica pri Gradinu.

Kazni za vse, ki pravil ne bi upoštevali: Voznik, ki v Sloveniji nima ustrezne zimske opreme, se po zakonu kaznuje z globo 40 EUR. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se voznika kaznuje z globo 500 EUR in petimi kazenskimi točkami. Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred začetkom vožnje, ga lahko doleti globa 200 EUR, če pa ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, pa je globa 300 EUR. V primeru pravnih oseb so globe višje, in sicer 1.000 EUR za voznika in 120 EUR za odgovorno osebo

In kako to urejeno v sosednjih državah?

Avstrija – Čas, ko je zimska oprema obvezna: od 1. novembra 2021 do 15. aprila 2022.

Kazni: Kazen v primeru neupoštevanja predpisa opremljenosti vozila z zimsko opremo znaša 35 eurov. Kazen za povzročitev zastoja zaradi neustrezne zimske opreme pa kar 5.000 eurov.

Posebnosti: Verige lahko uporabite le na ledu ali zglajenem snegu, ko je na cesti brozga ali pa je le delno zasnežena.

Več o tem tudi na straneh… https://www.oeamtc.at/

Italija – Obvezna zimska oprema: od 15.11. do 15.4., ne glede na vozne razmere

Kazni: Kazen za neuporabo zimske opreme znaša 80 evrov oz. 39 evrov na cestah znotraj naselij, ob tem pa vam, da vam lahko policija prepove nadaljnjo vožnjo, če nimate ustrezne opreme.

Madžarska – Na Madžarskem zimska oprema ni zakonsko določena. V primeru močnejšega sneženja oziroma večje količine snega je obvezna uporaba snežnih verig na pogonskih kolesih. V takih primerih se uporaba snežnih verig zahteva že pri prestopu meje.

Posebnosti: Med močnim sneženjem morajo biti na pogonskih kolesih verige, sicer vam lahko policija prepove nadaljnjo vožnjo.

Hrvaška – Obvezna zimska oprema: od 15.11. 2021 do 15.4. 2022

Kazni: Kazen v primeru neupoštevanja predpisov: od 1000 KUN/135 EUR do 15.000 KUN/2000 EUR

Več o tem tudi na straneh…. HAK (Hrvaški avto klub)

In še nasvet, če se znajdete na zasneženem cestišču v neugodnem drsečem položaju – Strokovnjaki pravijo, da ne smete nikoli poskušati vozila zaustavljati z neposrednim zaviranjem kaj šele s pospeševanjem. Najučinkovitejše je, da stopite iz stopalke za plin in prepustite, da avto z vašim prisebnim (ne paničnim) manevriranjem z volanom, zastavi njegova lastna teža.

Rekli boste, lahko zapisati, težje storiti. Res je! Zato imejte vozilo pozimi (tudi poleti) vedno pripravljeno in ustrezno opremljeno.

Več o tem, kako mora biti vaše vozilo pravilno pripravljeno na zimo najdete tudi na strani AMZS./LN/Foto: arhiv LN