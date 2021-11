SPIRIT Slovenija nadaljuje z izvajanjem nacionalne komunikacijske kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva

Ljubljana, 17. november 2021 – Javna agencija SPIRIT Slovenija sporoča, da uspešno nadaljuje z izvajanjem nacionalne komunikacijske kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini pod sloganom I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. Tako v teh dneh premierno predstavlja prve promocijske videe iz nove serije, v katerih se predstavijo ambasadorji slovenskega gospodarstva in s katerimi vabi potencialne tuje poslovne partnerje in investitorje k sodelovanju.

Videi so del mednarodne komunikacijske kampanje na področju gospodarstva I feel Slovenia. Green. Creative. Smart., katere cilj je dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije v mednarodnem okolju. Za potrebe kampanje, s katero je agencija pričela v konec leta 2019, je bilo za ambasadorje slovenskega gospodarstva izbranih 41 podjetij, katerih prebojne rešitve so vključene v številne promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja na tujih trgih.

»SPIRIT Slovenija s kampanjo in njeno poenoteno aplikacijo na komunikacijska in predstavitvena orodja gradi prepoznavnost slovenskega gospodarstva v tujini. Verjamemo, da bodo gledalci novih videov začutili našo državo in jo doživeli kot privlačno, uspešno in stabilno ter zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarsko okolje, ki nudi sodelovanje, poslovno rast in razvoj,« pravi dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT Slovenija. Prepričan je, da bodo s kampanjo dosegli nove potencialne poslovne partnerje in investitorje, »ter s tem pomagali slovenskemu gospodarstvu k še večji prepoznavnosti, obenem pa svetovni javnosti na sodoben ter dinamičen način pokazali slovensko znanje, dosežke in vrednote, na katere smo lahko prav vsi upravičeno ponosni.«

Letos agencija aktivno izpostavlja uspešne zgodbe ambasadorjev slovenskega gospodarstva, ki s svojimi vrhunskimi rešitvami h kampanji dodajajo izjemne zgodbe o poslovnih uspehih, s katerimi nagovarjajo potencialne tuje poslovna partnerje in investitorje k sodelovanju. Tako bodo skupaj s produkcijskimi partnerji predvidoma do konca leta izdelali 21 dinamičnih promocijskih videov ambasadorjev, preostalih 20 pa predvidoma v prvem četrtletju leta 2022. Ker kampanja poudarja tri segmente slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno in pametno, bo vsak segment predstavljen s krovnim videom ter krajšim, napovednim videom, ki jima bodo sledili videi s predstavitvijo posameznih ambasadorjev.

SPIRIT Slovenija predstavlja tudi prvi krovni video in napovednik sklopa Smart (Pametno), v katerega je vključenih sedem ambasadorjev slovenskega gospodarstva, in sicer: Elaphe Propulsion Technologies, Fotona, GenePlanet, Iskraemeco, Pipistrel, TPV Automotive ter Podkrižnik.

Kot sporočajo iz SPIRIT Slovenija pa bodo prihodnjih tednih sledile še objave dinamičnih promocijskih videov ambasadorjev, v katerih bodo prednosti slovenskega gospodarstva predstavljene skozi oči izbranih zgodb ambasadorjev slovenskega gospodarstva.

In še to! Nekatere videe bo agencija uporabila tudi v svoji najnovejši obsežni medijski kampanji, ki jo načrtuje konec novembra v sodelovanju z mednarodno medijsko hišo CNN na področju EMEA, Azije ter Severne Amerike. Več o nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini in ambasadorjih pa najdete na naslednji povezavi./LN/Foto in video press SPIRIT/