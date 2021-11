Wings for Life World Run se vrača v Ljubljano

Ljubljana, 17. november 2021 – Dolgega čakanja je konec. Po štirih letih se v Ljubljano vrača uradni tek globalnega dobrodelnega tekmovanja Wings for Life World Run. Poleg Slovenije bo uradne teke tokrat gostilo še sedem držav, povsod po svetu pa bo spet mogoče sodelovati tudi v lastni režiji, s pomočjo mobilne aplikacije.



Na lov za kilometri se bodo vsi, na uradnih in samostojnih tekih, usklajeno podali 8. maja 2022, ob 13h po našem času. Prijave so odprte, tudi tokrat pa bodo šla vsa s prijavami zbrana sredstva v dober namen, za raziskave, ki jih podpira fundacija Wings for Life. Ta se ukvarja z iskanjem zdravila za poškodbe hrbtenjače. Dogodek zato že vsa leta poteka pod sloganom: Tečem za tiste, ki tega ne morejo.



S prijavo na uradni tek velja pohiteti, saj je število udeležencev omejeno, v preteklosti pa so bila mesta pogosto razprodana že veliko pred tekmovanjem. Prijave se zbirajo na spletnem naslovu www.wingsforlifeworldrun.com. Za vse, ki bodo tudi tokrat tekli samostojno, z aplikacijo, je za prenos na IOS in Android naprave že na voljo posodobljena verzija.





Globalni tek z letnico 2021 je poskrbel za rekordno število udeležencev



– Seveda je super, da naslednje leto spet organiziramo uradne teke, pravi Colin Jackson, športni direktor globalnega dogodka, dvakratni svetovni prvak in nosilec srebrne olimpijske medalje v teku na 110 metrov z ovirami. Uradni teki so zelo viden simbol naše skupnosti, hkrati pa so tudi ultra zabaven način sodelovanja na globalnem teku. Zadnji dve leti uradnih tekov ni bilo nikjer, zaradi pandemije, a globalni dogodek Wings for Life World Run je v tem času vseeno močno zrastel. Maja letos je z aplikacijo teklo 184.236 udeležencev iz 195 držav. Vsak sam, a vsi skupaj, ob istem času in povezani s sodobno tehnologijo. Več kot katerokoli tekaško tekmovanje do takrat. Wings for Life World Run 2021 je bil tako največji tekaški dogodek v zgodovini.



Prav poseben koncept teka: ko ciljna črta lovi tebe, ne ti nje



Wings for Life World Run je edinstveno tekaško tekmovanje, ki poteka simultano po vsem svetu in nima vnaprej določene ciljne črte. Tekači, ne glede na to kje tečejo, štartajo ob natanko istem času, zasleduje pa jih premikajoča se ciljna črta v obliki zasledovalnih vozil, opremljenih z najsodobnejšo GPS opremo, povezano z nadzornim centrom teka v Avstriji. S štarta se zasledovalci poženejo 30 minut za tekači, nato pa hitrost počasi povečujejo. Na uradnih tekih je proga vnaprej določena, tisti, ki tečejo sami, pa si začrtajo svojo. Za tekače z aplikacijo je zasledovalno vozilo seveda virtualno, a prav tako 100% usklajeno s tistimi na uradnih tekih. Najboljši je na koncu tisti, ki pred zasledovalnim vozilom beži najdlje. Dobrodošli so tudi tekmovalci v invalidskih vozičkih.





Wings for Life globalni tek je namenjen tekačem vseh stopenj, od začetnikov in zagnanih amaterjev do profesionalnih športnikov. 100 odstotkov izkupička od štartnin gre fundaciji Wings for Life, ki skuša najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Več na www.wingsforlifeworldrun.com





V Ljubljani in Sloveniji je bil uradni tek zadnjič organiziran leta 2017, najbolje pa sta se na njem odrezala Rus Ivan Motorin z 62,13 pretečenimi kilometri (52. v globalni razvrstitvi pri moških) in Slovenka Eva Zorman s 40,11 kilometri (84. v globalnem seštevku pri ženskah). Najboljši Slovenec je bil takrat David Pleše, ki ga je zasledovalno vozilo ujelo pri 60,42 kilometrih (59. v globalni razvrstitvi pri moških).





Fundacija Wings for Life – Wings for Life je neprofitna fundacija, ki financira raziskave hrbtenjače in katere misija je najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Ustanovljena je bila leta 2004 in od tedaj po vsem svetu financira raziskovalne projekte in klinične preiskave. Vprašanje ni, ali se bo zdravilo in način zdravljenja poškodb hrbtenjače kdaj odkrilo, vprašanje je le kdaj, zato vsak, ki se udeleži teka Wings For Life World Run, prispeva delček na poti proti cilju. Do sedaj se je z globalnim tekom za ta namen zbralo že 33,3 miljona evrov. Več na www.wingsforlife.com./LN/WFLF/