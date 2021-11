Znamenito nemško podjeten ZEISS praznuje 175 let obstoja

Volkshaus Jena /Nem, 17. november 2021 – Pred 175 leti je mladi mehanik Carl Zeiss odprl svojo delavnico za precizne mehanike in optike v Jeni, s čimer so postavili temelje Carl Zeiss AG z blagovno znamko ZEISS, ki je nemški proizvajalec optičnih sistemov in optoelektronike. Podjetje, ki ga je leta 1846 ustanovil optik Carl Zeiss, in nato skupaj z Ernstom Abbejem in Ottom Schottom, postavil temelje današnjemu podjetju. Podjetju ZEISS, ki zdaj zaposluje preko 30 tisoč delavcev, katerih poslovni učinek je prihodek v višini preko 6.5 milijarde evrov.

Kot so sporočili iz matičnega podjetja, je včeraj, 16. novembra 2021 v Volkshausu, v mesto ustanovitve podjetja Jena, poteka virilna slavnostnost ob tem visokem jubileju, podjetja, katerega proizvode poznajo po celem svetu, a tudi prenekateri slovenski potrošnik in slovenska podjetja, ki njihove proizvode in dosežke uporabljajo za pospeševanje svojih.

Med virtualno slovesnostjo je dr. Karl Lamprecht, predsednik in izvršni direktor skupine ZEISS (svoj položaj je zasedel 1. aprila 2020) dejal: “ZEISS-ova edinstvena zgodovina in izjemni dosežki podjetja so nas uvrstili med izjemna podjetja. 175 let delovanja družbe dokazuje visoko stopnjo odpornosti podjetja in pripravljenost istega, da bo tako tudi v prihodnje. ZEISS-ova izjemna strast, skupaj z njenim pionirskim duhom in njegovim pragmatizmom zagotavlja napredek podjetja« je dejal dr. Lamprecht in dodal “175 let podjetja ZEISS je več kot le zgodovinski mejnik. Ta motivira, da gledamo naprej in pomagamo k svetli prihodnosti podjetja, ki so ga in ga oblikujejo tehnološke inovacije.”

V video sporočilu, ob visokem jubileju podjetja Carl Zeiss AG, je »zbrane« virtualno nagovoril tudi nemški zvezni predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki je čestital vsem zaposlenim po vsem svetu in dejal: “175 let ZEISS-a je veliko več kot samo obletnica. Njegovo medsebojno delovanje, podjetniški duh, zagnanost za raziskovanje in inventivnost dokazuje, da je skupina ZEISS kot pionir sodobne industrije na pravi poti.« je poudaril predsednik. Odgovornost ZEISS-a kot podjetja v lasti fundacije: “Hvala Ernstu Abbejevo za njegovo vizionarsko spoznanje, da gospodarski uspeh, znanstveni napredek in socialna kohezija gresta skupaj, saj je z ustanovitvijo fundacije Carl Zeiss tako utrl pot, da podjetje prevzame podjetniško odgovornost za skupno dobro.”

In zakaj smo tudi mi objavili prejeto sporočilo znamenite nemške družbe? Zato, ker podjetje ZEISS, kot že rečeno, poznamo tudi v Sloveniji in tudi zato, da poudarimo pomembnost tradicije in znanja, ki smo ga v Sloveniji, če smo zelo prijazni, nekoliko zanemarili in dovolili, da so nekatera naša podjetja, z izjemno tradicijo, propadla ali bila prodana brez posebnega razloga./LN/Foto: press Zeiss