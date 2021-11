Znani nagrajenci 32. Liffa

Ljubljana, 20. november 2021 – Na 32. Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu – LIFFe so tudi letos organizatorji imeli kar nekaj težav, da bi ljubiteljem filma predstavili vse izbrane filme v živo, ker jim je to, enako kot lani, spet preprečeval virus, ki nas obdaja. Kljub temu pa je organizatorjem našega najbolj uspešnega filmskega festivala, ta se je začel leta 1990, uspelo izbrati najboljše filme in opraviti podelitev nagrad.

Nagrade na letošnjem 32. Liffu pa so bile razdeljene tako:

Nagrado vodomec (nagrada režiserju najboljšega filma iz sklopa Perspektive po izbiri mednarodne žirije, ki jo podeljuje glavni pokrovitelj festivala Telekom Slovenije, d. d.) je prejel film Pohodi plin! (režiser Panaha Panahija) je odločila mednarodna žirija in sestavi Zsófia Ruttkay, Leyla Yilmaz in Sebastian Cavazza.

Obrazložitev – Žirija za nagrado vodomec vrednost zmagovalnega filma prepoznava zaradi prevzemanja odgovornosti za obravnavanje aktualnih problemov človeštva na zelo pretanjen in skrajno prodoren način. Film onkraj vseh klišejev portretira družino ob slovesu od ljubljenega sina, preden vstopi v neznano prihodnost in postane le gola številka v migrantski statistiki. Ena največjih človeških tragedij se pred nami odvije s subtilnim smislom za humor.

Vodomec – posebna omemba je režija namenila filmu Oblak v njeni sobi / The Cloud in Her Room (režija: Zheng Lu Xinyuan)

Nagrada za najboljši kratki film je pripadla filmu Steakhouse/žirija: Jožko Rutar, Marina D. Richter, Asja Krsmanović/

Obrazložitev – Fascinantna študija nasilnega razmerja v družini dveh, s pravo mero začinjenosti in tehnično briljantnostjo.

Kratki film – posebna omemba je pripadla filmu Tekma / The Game (režija: Roman Hodel)

Obrazložitev – Izjemen vpogled v ozadje nogometnega sodnika. Neposreden, brez prekrškov, z domišljeno koreografijo navijačev na tribunah.

Nagrado FIPRESCI – Nagrado podeljuje mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev /mednarodna žirija v sestavi: Andrea Bosco, Ivana Kronja, Urban Tarman/ je pripadla filmu Telesce/Small Body (režija: Laura Samani)

Obrazložitev – »Da bi premagala žalost ter presegla dogme in običaje svojega časa, se plemenita mlada junakinja odpravi na težavno pot, na kateri tvega življenje, da bi rešila dušo svojega otroka. Avtentično in na izročilu prednikov osnovano, toda hkrati sodobno filmsko zgodbo univerzalnega pomena Laura Samani upodobi z brezkompromisno estetiko in globokim občutjem, da so čudeži mogoči.«

Zmaj – nagrada občinstva – Občinstvo je z glasovanjem izbralo svojega favorita, ki prejme nagrado zmaj. Med 22 filmi je najvišjo povprečno oceno, 4’61, prejel film In potem sva zaplesala? / And Then We Danced (režija: Levan Akin)

Nagrada žirije Art kino mreže Slovenije/žirija: Neža Mežan, Matej Patljak, Samo Seničar/ je režija dodelila filmu Pravi moški / I’m Your Man (režija: Maria Schrader)

Obrazložitev – »Premišljena, pronicljiva in prijetna znanstvenofantastična romantična komedija, ki na duhovit način raziskuje in ugotavlja, da t.i. “popolno življenje” ne obstaja in da mora za dosego samorealizacije človek biti v stiku s celo paleto čustev, ki naredijo naša življenja zares dragocena in unikatna.

Zgodba o tem kaj pravzaprav je ljubezen in kaj človeka naredi človeka, je na prvi pogled morda res zgolj očarljiv večžanrski film, vendar globoko v sebi, kot androidski protagonist filma, skriva tudi dušo, ki hrepeni po večplastnih odgovorih in radovedno postavlja pomembna življenjska vprašanja«.

Nagrada mladinske žirije Kinotrip/žirija: Zoja Eva Bartolj, Eneja Golob Džananović, Brina Gramc/ je pripadla filmu Dogodek / Happening (režija: Audrey Diwan)

Obrazložitev – Od petih nominiranih filmov za Kinotripovo nagrado mladinskega občinstva se nas je najbolj s svojo bolečino dotaknil film, ki opozarja na odvzem osnovnih človekovih pravic, kot je možnost odločanja o lastnem telesu. Iz strahu se rojevajo tabuji, ki se zažirajo v medsebojne odnose in ustvarjajo družbo, kjer ni več prostora za sočutje, kjer posameznik ostaja sam. Prav zato nas je še toliko bolj presunil boj filmske protagonistke za življenje in svobodo. Njen boj presega prostor in čas ter se boleče poveže z našim časom. Kinotripovo nagrado mladinskega občinstva letos podeljujemo filmu Dogodek režiserke Audrey Diwan, ki nas z močnimi podobami spomni, da boj za življenje in svobodo še zdaleč ni končan.

Projekciji zmagovalnih filmov

Ponedeljek, 22. novembra, ob 17.30 – dobitnik nagrade FIPRESCI Telesce / Small Body (r. Laura Samani) 89′

Ponedeljek, 22. novembra, ob 20. uri – Najboljši kratki film: Steakhouse (r. Špela Čadež) 9′ in nato dobitnik nagrade vodomec: Pohodi plin! / Hit the Road (r. Panah Panahi) 93′ . Vse v kosovelova dvorana, 6, 5’60* EUR

In še Liffe v številkah: Na 32. Liffu so do petka, 19. 11., zabeležili okoli 24.000 gledalcev. V zadnjih dneh festivala – čez vikend in v ponedeljek, 22. 11., ko bodo na ogled projekcije zmagovalnih filmov (ob 17.30 nagrajeni film Fipresci; ob 20.00 nagrajeni Kratki filmi in prejemnik vodomca), pa pričakujejo, da bo število preseglo 25.000. Od teh je 20-odstotkov gledalcev filme spremljalo prek VOD.

Največ zanimanja je bilo za filme Francoska depeša, Vzporedni materi, Benedetta, Prasica, slabšalni izraz za žensko, Pravi moški, Nebesa, Izgubljene iluzije, Vse je bilo v redu, Junak, Vojvoda, Nesrečni fuk ali nori pornič.

Na Liffu je bilo na ogled 79 celovečernih in 16 kratkih filmov iz 52 držav: Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Češka republika, Češkoslovaška, Čile, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Gruzija, Hongkong, Hrvaška, Indija, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Japonska, Jugoslavija, Kanada, Kitajska, Kolumbija, Kosovo, Kuba, Libanon, Luksemburg, Makedonija, Mehika, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovaška, Slovenija, Sovjetska zveza, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Ukrajina, VB, ZDA.

Filmi so bili prikazani na 250 projekcijah, od tega 24 v Mariboru, 5 v Celju in 5 v Novem mestu.

Festival je obiskalo 34 gostov, filmskih ustvarjalcev in članov žirij, iz držav: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Gruzija, Hrvaška, Iran, Italija, Kolumbija, Kosovo, Madžarska, Nemčija, Romunija, Slovenija, Slovaška, Srbija, Turčija.

Po projekcijah filmov je bilo opravljenih, kljub zaostrenim razmeram zaradi covida, 24 pogovorov s filmskimi ustvarjalci.

Torej! Znani so nagrajenci 32. Liffa in filmski koluti se bodo po predvajanju zmagovalcev za eno leto zaustavili. Upati je, da bodo v letu 2022, ko bo na sporedu že 33. Liffe, organizatorji tega izjemnega filmskega festivala imeli več sreče, da bodo lahko njihov izbor filmov neposredno predstavili slovenskim ljubiteljem filmske umetnosti./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/video in foto press Liffe/