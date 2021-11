Slovenija obeležuje 23. november dan, ko je Rudolf Maister s svojimi podvigi začrtal severno mejo Slovenije

Maribor, 23. november 2021 – Maribor in vsa Slovenija, danes, 23. novembra, obeležuje kot dan, ko je general Rudolf Maister leta 1918 osvobodil mesto Maribor izpod nemške oblasti in ga zagotovil Sloveniji. Da! Danes mineva že 103 let, odkar je Rudolf Maister s svojimi podvigi začrtal severno mejo Slovenije.

Kot je znano vsakemu zavednemu Slovencu, da je Rudolf Maister (1874-1934) s svojimi borci odigral pomembno vlogo ob koncu prve svetovne vojne in v času oblikovanja Kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je združila južnoslovanske narode nekdanje Avstro-Ogrske, čeprav bi veljalo to »združevanje« resno obravnavati. A, ne dejanj in dosežka Rudolfa Maistra!

Maistrovo življenjsko pot – sledove je med drugim pustil v rojstnem Kamniku, Ljubljani, Mariboru in Uncu – je z vsemi vidiki njegove osebnosti, od umetniško-ustvarjalnega delovanja do politično-vojaškega, v knjigi opisal dr. Mihael Glavan.

A Maister ni bil le neustrašni vojaški strateg, branitelj naše severne meje. Bil je tudi kulturnik visoke ravni. To dokazuje njegova ljubezen do zbiranja knjig, ki je zrasla v veliko zasebno knjižnico s skorajda 6000 enotami gradiva.

In zdaj, na ta pomembni dan, še nekaj za sedanje in prihodnje slovenske rodove, kar je zapisal Rudolf Maister – Vojanov. In to si velja zapomniti za vse večne čase! Seveda dokler bo (če bo?) slovenski narod – NAROD!?

»MLADI! DA STE PRIPRAVLJENI? MEČE NE DAJTE NIKOLI IZ DESNICE, NAŠE PRAVICE NIKOLI IZ ZENICE! VRANEC NAJ ZOBLJE OSEDLAN, DA SE, KO STRELA DO MEJ ZAPRAŠITE IN PREVALITE LAŽNIKE KAMNITE, KO SE UKREŠE – VAŠ DAN. BRATJE STRAŽARJI – POZDRAVLJENI!«

Rudolf Maister se je rodil 29. 3. 1874 v Kamniku v hiši s številko 49 (kasneje Šutna 16, danes Šutna 23) pri župni cerkvi kot najmlajši, tretji, sin finančnega uslužbenca Franca Maistra in Frančiške, rojene Tomšič. Umrl je za posledicami kapi 26. 7. 1934 na Uncu. Z velikimi častmi je bil pokopan na pobreškem pokopališču v Mariboru – Več o življenju Rudolfa Maistra – /avtorska stran občine Kamnik/ Objavo pripravil: Janez Temlin/Fotografije LN – arhivske