V petih mesecih zbrali 81 tisoč kilometrov za ozaveščanje o sladkorni bolezni

Ljubljana, 23. november 2021 – Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni 14. novembra se je zaključila tudi letošnja akcija #darujemkilometre. Z njo v Zvezi društev diabetikov Slovenije ozaveščajo o sladkorni bolezni, s katero živi vsak deseti Slovenec. V petih mesecih so sodelujoči na izbranih 12 pohodniških točkah po Sloveniji in drugih pohodniških poteh, s tekom in kolesarjenjem, zbrali kar 81.342 kilometrov. Največ so jih zbrali član Društva diabetikov Jesenice Ivan Berlot, ki je nabral kar 2.353 kilometrov, otroci iz Vrtca Ledina, ki so od septembra do danes zbrali 1.666 kilometrov ter zaposleni v podjetju Novo Nordisk Slovenija, ki so skupaj prehodili, odtekli in odkolesarili 2.741 kilometrov.

Po ocenah Mednarodne zveze za diabetes ima sladkorno bolezen vsak enajsti Zemljan, z njo živi vsak deseti Slovenec, v naslednjih petindvajsetih letih bo po napovedih številka narasla na 700 milijonov oseb s sladkorno boleznijo. Za ozaveščanje o eni najbolj razširjenih kroničnih bolezni na svetu je Zveza društev diabetikov Slovenije že tretje leto zapored organizirala akcijo #darujemkilometre. Z njo spodbujajo Slovence in Slovenke k telesni aktivnosti, ki pripomore k celovitemu obvladovanju bolezni.

Video predstavitev ambasadorjev: https://bit.ly/3HBnrJV

V petih mesecih podvojili lanski rezultati: zbrali 81 tisoč kilometrov

V ospredju letošnje akcije je bil ambiciozen cilj: zbrati 384.400 kilometrov, kolikor znaša povprečna razdalja od Zemlje do Lune. Sodelujoči so kilometre zbirali od 1. junija na izbranih 12 pohodniških točkah po Sloveniji ali drugih pohodniških poteh, s tekom in kolesarjenjem. V dobrih petih mesecih so organizatorji skoraj podvojili lanskoletni rezultat in zbrali kar 81.342 kilometrov, ki so jih prešteli v objavah, ki so jih sodelujoči v akciji objavljali na družbenih omrežjih. »V treh letih smo z akcijo #darujemkilometre za ozaveščanje o sladkorni bolezni zbrali že 139.342 kilometrov. Smo na dobri tretjini poti do zastavljenega cilja – zbrati kilometre v razdalji od Zemlje do Lune. Glede na zastavljen tempo bomo cilj dosegli že leta 2023. Predvsem pa si želimo narediti korak naprej v razumevanju sladkorne bolezni in njenem obvladovanju. Je ena redkih kroničnih bolezni, ki jo lahko posameznik obvladuje z ustrezno prehrano, zdravim življenjskim slogom ter predpisanimi zdravili. Živi lahko povsem običajno in aktivno življenje. S takšno akcijo osebe s sladkorno boleznijo in ljudi okrog njih še posebej spodbujamo, da ponotranjijo aktiven pristop k zdravljenju in zavedanje, da lahko imam jaz sladkorno, a nima sladkorna mene,« je namen akcije #darujemkilometre povzel predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Robert Gratton.

Akcija #darujemkilometre je bila letos lokalizirana

Kilometre, ki so jih sodelujoči nabrali s kolesom, s tekom ali peš, so v Zvezi društev diabetikov Slovenije zbirali na družbenih omrežjih med 1. junijem in 14. novembrom preko ključnika #darujemkilometre. Letos so v ospredje postavili pohodništvo. Lokalno prebivalstvo so z različnimi aktivnostmi spodbujali, da se odpravijo na eno izmed 12 pohodnih poti, ki so bile enakomerno razporejene po Sloveniji in označene z namenskimi plakati.

Posebej aktivni so bili član Društva diabetikov Jesenice Ivan Berlot, ki je več kot 2.353 kilometrov nabral in predstavil v kar 41 Facebook objavah. Akciji so se pridružili tudi otroci iz Vrtca Ledina pod mentorstvom Barbare Medvešček, ki so kilometre nabirali s pohodi na Ljubljanski grad in Rožnik. Otroci pa so kilometre nabirali tudi v popoldanskem času s starši in jih beležili na plakat. Skupaj so od septembra do novembra nabrali 1.666 kilometrov. Zaposleni v podjetju Novo Nordisk Slovenija pa so s tekom, kolesarjenjem in pohodništvom skupno zbrali 2.741 kilometrov.

Med ambasadorji akcije tudi kolesarji in mlada atletinja s sladkorno boleznijo

Za ozaveščanje o sladkorni boleni, so se letos v akciji #darujemkilometre, pridružili ambasadorji: ljubiteljska kolesarska ekipa #darujemkilometre, štirje navdušeni amaterski kolesarji Matic Mrva, Aljaž Bratkovič, Andrej Drašler in Urban Kravos, ki vsi štirje živijo s sladkorno boleznijo. Pri ozaveščanja o sladkorni bolezni sta jih spremljali in usmerjali še mlada atletinja Zala Istenič in Ana Turšič, ambasadorki akcije #darujemkilometre.

»Osebe s sladkorno boleznijo ob ustreznem obvladovanju bolezni, zdravi prehrani in športni aktivnosti lahko živimo povsem običajno in kakovostno življenje. Z akcijo #darujemkilometre smo dokazali, da znamo za zdravo življenje navduševati tudi ostale, ki ne živijo s to boleznijo,« izpostavlja Istenič.

#darujemkilometre tudi na Highlanderju in Tour of Slovenija

Akcija #darujemkilometre je zaživela leta 2019, ko so Slovenijo obiskali člani Teama Novo Nordisk. Gre za ekipo profesionalnih kolesarjev, v kateri imajo vsi sladkorno bolezen tipa 1, ki so tisto leto sodelovali na Dirki po Sloveniji. Ob njihovem obisku je Zveza društev diabetikov Slovenije prvič pripravila vrsto ozaveščevalnih aktivnosti o sladkorni bolezni v sklopu akcije #darujemkilometre. Letos so akcijo z darovanjem kilometrov prijazno podprli tudi organizatorji dogodka Highlander Slovenija.