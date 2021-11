Vrta za obiskovalce odprl, a le virtualni, 37. Slovenski knjižni sejem

Ljubljana, 22. november 2021 – Z virtualnim otvoritvenim dogodkom se je sinoči, 22. novembra, začel 37. Slovenski knjižni sejem, ki ga bodo obiskovalci tudi letos žal lahko obiskovali le virtualno.

Organizator, Zbornica založništva in knjigotrštva, je v 37. izdaji naše najprestižnejše prireditve za predstavitev knjige, ki bo trajala do 5. decembra, pripravila približno 60 dogodkov. Po besedah direktorja Gospodarske zbornice Aleša Cantaruttija pa naj bi razmislili, da bi sejem v živo le izpeljali, in sicer spomladi.

Na sinočnji t.i. otvoritveni slovesnosti (ogled video posnetka) so organizatorji sejma gostili dr. Dimitrija Rupla, direktorja JAK, dr. Miho Kovača, predsednika upravnega odbora Slovenskega knjižnega sejma, Lilo Prap, eno naših najvidnejših avtoric in ilustratork, letošnjo prejemnico nagrade Hinka Smrekarja in Toneta Partljiča, legendarnega pisatelja in dramatika. Prireditev je vodila Alida Bevk, za glasbeno spreljavo sta poskrbela Tanja Pirc in Dejan Podgorelec.

Po Ruplovih besedah smo trenutno priča precejšnjim spremembam pri branju in pisanju knjig, saj ne le epidemija, ampak tudi prelomne tehnološke spremembe prestavljajo komuniciranje in sporočila iz tiskanih medijev v elektronske, vse več pa je branja na spletu.

Miha Kovač pa je povedal: "Družbe, ki knjižnega branja ne bodo ohranile kot pomembno kulturno vrednoto, ki se razvija od mladinskega do upokojenskega branja v postelji, preprosto nimajo prihodnosti. O tem, kakšna družba bomo, se bomo odločali sami."

In kaj vse bo letošnji 37. Slovenski knjižni sejem ponudil ljubiteljem knjige?

V Društvu slovenskih pisateljev so ob otvoritvi 37. Slovenskega knjižnega sejma sporočili – »Z letošnjim programom se odzivamo na trenutek, smo kritični, poglobljeni, sodelujemo. Da »nič ne bo pozabljeno«, so z nami pisateljice in pisatelji in knjige. So, četudi virtualno. Spoznavali jih bomo tudi preko pestre palete videoposnetkov oziroma filmskih portretov na spletni strani in Facebook profilu Društva slovenskih pisateljev«.

No, 37. Slovenski knjižni e-sejem je odprt in vredno ga je obiskati tako, zaradi truda založnikov, predvsem pa avtorjev knjig, ki so osnova te izjemne sejemske prireditve. In tudi zaradi tega, da bo pisana beseda še naprej premikala naše življenje v smer, da ohranimo kulturno širino svojega naroda.

Torej zdaj veste, seveda ne vse, saj se bo to kar ne vemo tudi mi, dogajalo na 37. Slovenskem knjižnem e-sejmu vse tja do 5 decembra./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/naslovi slika vir: SKS/