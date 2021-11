Praznični december v Ljubljani se pričenja ta petek

Ljubljana, 24. november 2021 – Praznični december v Ljubljani se pričenja v petek, 26. novembra, s prižigom prazničnih luči, sporočajo iz Turizma Ljubljana. Poleg osvetlitve bodo na ogled še tradicionalne jaslice iz slame na Gallusovem nabrežju, okrasitev parka Zvezda z lampijoni ljubljanskih osnovnošolcev in 79 »Zelenih dreves« na Wolfovi, Čopovi, Stritarjevi in Trubarjevi ulici, ki jih bodo okrasili meščani in obiskovalci. Preostalo dogajanje v prazničnem decembru bodo pristojni prilagajali razmeram in o njem sproti obveščali javnost.

50 km prazničnih luči se bo prižgalo tradicionalno v petek pred prvo adventno nedeljo, 26. novembra. Prireditve ob dogodku tudi letos ne bo. Ljubljana se bo za mesec in pol odela v praznično preobleko, saj bodo luči gorele do 16. januarja 2022.

Osrednja tema okrasitve, ki jo je zasnoval Urban Modic, je pomembnost skupine in sožitja; okrasitev zato nosi naslov Vsemoč – moč vseh. Aktualni koncept sestavlja približno 850 skulptur in likov. Novost so pretežno predelani in ponovno uporabljeni upokojeni elementi mestne razsvetljave. Jedro okrasitve bo tristrana piramida nad Prešernovim trgom, na katero se navezujejo zgodbe preostalih ulic in trgov. Na novo pa bo okrašena tudi pot od Vodnikovega trga, Poljanske ceste in Prekmurskega trga proti Cukrarni. Drevesa na obrežjih Ljubljanice bodo povezana s svetlobno mrežo – z dolgo svetlobno verižico.

26. 11. ob 10. uri začnejo obratovati tudi hišice z darilnim programom in gostinsko ponudbo.

Na Bregu in Petkovškovem nabrežju je postavljenih 16 hišic z darilnim programom.

Postavljenih pa je tudi že 21 hišic z gostinsko ponudbo, in sicer na Bregu, Cankarjevem nabrežju, Kongresnem trgu, Prešernovem trgu in Gallusovem nabrežju. Dve lokaciji sta letos novi, in sicer na Stritarjevi ulici ter na križišču Kongresnega trga in Wolfove ceste.

Pri tem bo posebna pozornost posvečena varnosti obiskovalcev, saj se vsi zavedamo resnosti situacije: prodajalci bodo dosledno preverjali izpolnjevanje pogoja PCT, spodbujali k upoštevanju varnostne razdalje in razkuževanju rok. Med hišicami je letos večja razdalja, s čimer bo lažje nadzorovali pretok obiskovalcev.

December je vedno bil in bo mesec radosti, veselja in upanja, kar je letos morda še bolj izrazito. Ljudje si druženja želijo, so premišljeni in se zavedajo odgovornosti. Ob tem jih pomirja dejstvo, da je za varnost poskrbljeno. Prav tako je varneje nakupovati ter uživati hrano in pijačo na prostem kot v zaprtih prostorih.

Posebnost letošnjega leta je povabilo meščankam in meščanom ter obiskovalcem Ljubljane, da tudi sami okrasijo božična drevesca v mestnem jedru. V luči krožnega gospodarstva bodo to “Zelena drevesa”, to so božična drevesa, ki jih po praznikih vrnejo v naravo:

na Wolfovi ulici bosta postavljena dva gozdička s po šest smrečicami, skupno 12 smrečic različnih velikosti;

na Čopovi ulici bodo postavljeni 4 gozdički, skupno 24 smrečic različnih velikosti;

na Stritarjevi ulici bodo postavljeni 4 gozdički, skupno 24 smrečic različnih velikosti;

na Trubarjevi ulici pa bo 19 smrečic postavljenih pred posameznimi lokali.

Meščanke, meščane in obiskovalce bodo preko družbenih omrežij Mestne občine Ljubljana in Turizma Ljubljana pozvali h krašenju drevesc na Stritarjevi, Čopovi in Trubarjevi ulici.

V Mestni občini Ljubljana in pri Turizmu Ljubljana prosijo, da okraskov za to priložnost ne kupujejo in prispevajo zgolj tiste, ki jih že imajo. Po koncu praznične okrasitve bodo lepo ohranjene okraske podarili družinam v stiski in otrokom v počitniških domovih preko humanitarnih programov ZPM Ljubljana Moste-Polje.

Pri prazničnem okraševanju Ljubljane tradicionalno pomagajo tudi ljubljanski osnovnošolci, zato bo gozdiček »Zelenih dreves« na Wolfovi ulici namenjen okraskom po njihovem izboru. Okraske prispevajo učenci devetih ljubljanskih osnovnih šol. Učenci šestih ljubljanskih osnovnih šol bodo svoje okraske obešali 25. in 26. 11. dopoldne.

Prav tako so otroci tradicionalno poskrbeli za okrasitev parka Zvezda z lampijoni, ki so jih pod mentorstvom Andreja Erjavca pripravili učenci več kot 30 ljubljanskih osnovnih šol. Letošnjo temo so posvetili slikarju Mondrianu.

Okrasili pa bodo tudi smreko v Mestni hiši, in sicer z okraski, narejenimi iz odpadnih plastenk jogurta, ki so jih izdelali učenci OŠ Franceta Bevka (učenci jo bodo krasili 25. 11. ob 10.30).

Skupno bo v Ljubljani okrašenih 10 smrek. Smreka, ki letos krasi Prešernov trg, je visoka 15 metrov, težka 3 tone in okrašena s približno 15 kilometri luči. Mestni občini Ljubljana jo je podaril meščan iz Murgel.

Ostale smreke bodo postavljene na istih lokacijah kot lansko leto: pred in v Mestni hiši, Stari trg, Levstikov trg, Mala ulica, Figovec, Trdinova cesta in Ljubljanski grad. Nova pa je lokacija na Trgu mladinskih delovnih brigad.

Na Gallusovem nabrežju bodo tudi letos jaslice iz slame avtorja Antona Kravanje – s figurami v naravni velikosti, prav tako bosta okrašena Jakopičevo sprehajališče in Mestna hiša.

V skladu s trajnostno naravnanostjo Ljubljane bodo ponudniki gostinstva tudi letos uporabljali trajnostno embalažo iz papirja, kartona ali lesa oziroma embalažo, ki je biološko razgradljiva. Vsak bo ponujal vsaj eno jed iz nabora Okusov Ljubljane. Mestna občina Ljubljana tudi letos poziva vse najemnike sejemskih hišk, da se odrečejo plastičnim vrečkam in jih nadomestijo s papirnimi oziroma biorazgradljivimi nakupovalnimi vrečkami.

Na zadnji večer letošnjega leta bo ob polnoči mesto razsvetlil 5-minutni ekološki ognjemet z grajskega griča, katerega neto cena je 4.000 EUR.

Sredstva za okrasitev znašajo 220.000 EUR in so zagotovljena preko koncesijske pogodbe za javno gospodarsko službo urejanja javne razsvetljave.

Vsak teden decembra bo na voljo tudi virtualno interaktivno vodenje po Čarobni Ljubljani z lokalnim vodnikom Turizma Ljubljana v slovenskem in angleškem jeziku.

Dogajanje v okviru projekta December 2021 v Ljubljani bo objavljeno na uradnih spletnih straneh zavoda Turizem Ljubljana http://www.visitljubljana.com in Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si.