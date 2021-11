Le še nekaj dni za prijavo na natečaj Next-Image!

Ljubljana, 26. november 2021 – Še vedno so mogoče prijave na fotografski natečaj Next-Image 2021, kjer skrbno sestavljena strokovna žirija potrpežljivo čaka na vaše umetnine. Če vas sodelovanje zanima, toda še niste zbrali poguma in se prijavili, spoznajte nasvete, kako si povečati možnosti za zmago s pomočjo pametnih telefonov Huawei in njihovimi fotografskimi funkcijami. Pri tem pa vam razkrivamo še, kako jih uporabiti, da boste izpopolnili fotografije in video posnetke ter navdušili sodnike.

Potrebujete samo pametni telefon – Sodobne pametne telefone lahko zlahka uporabite namesto profesionalne fotografske opreme. Poleg vrhunskih lastnosti in visokokakovostnih leč, pa imajo še dodatno prednost. So mnogo bolj priročni in lažji od velikih fotoaparatov, zato jih imamo lahko ves čas pri sebi. Kadar smo nepričakovano priča nečemu zanimivemu, hitro naredimo fotografijo ali posnamemo video.

Prednosti pred tradicionalno fotografsko opremo pa s tem niso izčrpane. Ker so pametni telefoni majhni žepni računalniki, nudijo več računalniško podprtih zmogljivosti pred ali potem, ko je posnetek narejen. Izbirate lahko med številnimi različnimi objektivi, snemalnimi koti in fotografskimi načini. Fotografijo oziroma video posnetek lahko izboljšate z učinki in lepotnimi filtri, ali uporabite katero od aplikacij za urejanje fotografij, ne da bi zato morali uporabiti računalnik.

Vse faze, od iskanja navdiha, prek ustvarjalnega procesa do prikaza dela drugim, je mogoče izvesti na eni sami napravi. Huawei zato nudi več modelov pametnih telefonov, ki so popolni za ljubitelje mobilne fotografije. Najbolj priljubljena sta Mate 40 Pro in nova 9.

Veliko možnosti umetniškega izražanja – Da bi prikazali različne tehnike fotografiranja in načine prikaza lepot sveta, ki nas obdaja, natečaj Next-Image 2021 nudi kar 10 različnih kategorij, v katere lahko prijavite svoja dela. Med drugim jih opredeljujejo estetika, fotografski motivi ali vrste objektivov kamer. Kategorije so Portret, Monokrom, Barva, Snapshot, Noč, Telefoto, Super široki kot, Super makro, Ustvarjalec zgodbe in Pripovedovalec zgodbe.

Huawei je ustvaril pametni telefon nova 9, na katerega se lahko zanesete podnevi in ponoči. Odlikuje ga namreč napreden sistem kamer Ultra Vision. Ta vključuje 50-milijonsko glavno kamero z barvnim filtrom RYYB in tipalom velikim 1/1,56 palca, ki z visoko občutljivostjo na svetlobo omogoča zajem zelo kakovostnih fotografij, 8-milijonsko kamero z ultraširokim kotom, 2-milijonskima globinsko in bližinsko kamero, katero lahko prizoru približate na razdaljo samo 4 centimetre, in 32-milijonsko sprednjo kamero z 1/2,8 palčnim tipalom. S tolikšno fotografsko vsestranskostjo lahko zajemate fotografije visoke ločljivosti neodvisno od časa dneva. K temu dodajte edinstveni algoritem za nočne portrete Super Night Selfie, ki zmanjša digitalen šum in rekonstruira ozadje, ter tako dobite popoln pametni telefon za nočno fotografiranje. Ne glede ali gre za nočne pokrajine ali nočne potrete, so fotografije svetle, toda ne preveč osvetljene, medtem ko so podrobnosti v temnejših delih lepo vidne.

Huawei Mate 40 Pro sodi med premijske modele pametnih telefonov, pri katerih je prav tako poudarek na vrhunski mobilni fotografiji. S tem namenom so bili prelomnih nadgradenj deležni ultra širokokotni objektiv, impresiven teleobjektiv in zmogljiva glavna kamera s 50-milijonskim tipalom in barvnim filtrom RYYB. Z dvojno kinematografsko kamero (Dual Cine) in dvojno ultra širokokotno kamero (Dual Ultra Wide Cine) je mogoče zajeti neverjetne širokokotne videoposnetke ali fotografije tako s sprednjim kot zadnjim fotografskim sklopom. Objektiv kamere z ultra širokim kotom nudi veliko širše vidno polje, bogatejše podrobnosti na fotografijah, ima izboljšane zmogljivosti pri šibkejši svetlobi in vgrajene algoritme korekcije popačenja za čudovite fotografije, medtem ko glavna kamera poskrbi za posnetke visoke ločljivosti. Pametni telefon Huawei Mate 40 Pro ima še kamero s periskopom in 10-kratno hibridno in 50-kratno digitalno povečavo.

Čakajo vas impresivne nagrade – S sodelovanjem na fotografskem natečaju Next-Image 2021 imate možnost osvojiti odlične nagrade. Poleg glavnih nagrad bodo nagrajeni še zmagovalci in drugo uvrščenih iz vsake kategorije, zato bo nagrajencev več kot 70. Huawei pa je letos zagotovil tudi dragocene nagrade za zmagovalce tekmovanja Next-Image na lokalni ravni. Potegujete se lahko za pametni telefon Huawei nova 9, tablični računalnik Huawei in stojalo za fotografiranje (tripod).

Kako se prijavite? – Na natečaju lahko sodelujete prek foruma Huawei ali Instagrama. Za lokalne nagrade se potegujete tako, da na svojem računu Instagrama objavite fotografijo, jo na kratko opišete, dodate oznako #HuaweiNextImage in označite račun @HuaweiMobileSi.

Ne pozabite, da je rok za oddajo vaših fotografskih del 30. november 2021 do 23:59 po pekinškem standardnem času (GMT +8) oz. 17:59 po slovenskem času. Več informacij o natečaju Huawei Next-Image 2021 in možnostih sodelovanja najdete na uradni strani Huawei skupnosti: https://consumer.huawei.com/si/community/details/topicId_30146/.