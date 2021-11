Na navtičnem sejmu METSTRADE v Amsterdamu se je predstavilo tudi 24 slovenskih podjetij

Ljubljana/Amsterdam, 26. novembra 2021 – Na 32. sejmu navtične industrije in opreme METSTRADE v Amsterdamu, ki je pred kratkim zaprl svoja vrata, je svoje izdelke in storitve na skupnem razstavnem prostoru pod okriljem SPIRIT Slovenija predstavljalo tudi 24 slovenskih podjetij. Sejem, ki velja za največji in najpomembnejši sejem navtične opreme in opreme marin na svetu, ki ga je kljub trenutnim razmeram obiskalo več kot 14 tisoč obiskovalcev.

Sejem, METSTRADE– Marine Equipment Trade Show je namenjen predstavitvi izdelkov in opreme s področja navtike. Sejem je predvsem profesionalne narave, saj na njem nastopijo skoraj vsi proizvajalci navtične opreme, obišče pa ga velika večina trgovcev z navtično opremo. To je edini sejem na svetu, ki je specializiran za navtično opremo in na katerem ni plovil. Na letošnjem sejmu se je predstavljalo 1,105 razstavljavcev iz 44 držav, zabeležili pa so 14.053 obiskovalcev. Letošnja novost je bila virtualna platforma, na kateri so se lahko vsi tisti, ki zaradi razmer niso želeli obiskati sejma v živo, srečali z razstavljavci. Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani – Metstrade

SPIRIT Slovenija skupinsko predstavitev na tem sejmu organizira že nekaj let zapored. Tako je že konec oktobra lani objavil javno povabilo podjetjem za udeležbo na tem sejmu. Na 318 m2 razstavne površine se je letos predstavilo kar 24 slovenskih podjetij, in sicer Aplast, d. o. o., Astel, d. o. o., Bolta Leder Majster, Boštjan Golob s. p., CAP, d. o. o., Elektro Štumpfl, d. o. o., EMA, d. o. o., ESVA sistemi storitve, inženiring in trgovina d. o. o., Fjord, d. o. o., GS, d. o. o., HOMEYACHT Milan Milostnik s. p., IRM, d. o. o., KAAS, d. o. o. Atos Kocjančič, s. p., LXNAV, d. o. o., Mizar Jože, d. o. o. , Modic Metal, Klemen Modic s. p., Morska pot, d. o. o., P TEAM, d. o. o., ROTO, d. o. o., Sandiline, d. o. o., Saitech, d. o. o., Sentinel Labs, d. o. o., Simarine, d. o. o., Steklarstvo Janez Resnik s. p. in YACHTING 2000 Sebastjan Bržan s. p.

Na letošnjem sejmu je bilo sicer kar 17 nacionalnih paviljonov, poleg slovenskega so imele svoje paviljone še Avstralija, Kanada, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Južna Koreja, Švedska, Španija, Turčija, Velika Britanija in ZDA.

Slovenski razstavljavci so bili z udeležbo na sejmu zadovoljni, in pravijo, da je sejem kljub trenutnim razmeram izpolnil njihova pričakovanja.

Primož Kostanjevec, ROTO, d. o. o.: »Z udeležbo na letošnjem sejmu smo zelo zadovoljni. Kljub negotovosti tik pred samim začetkom sejma, ko še ni bilo jasno, če se bo zaradi slabšanja razmer sejem sploh odvil v fizični obliki, smo bili nad samo organizacijo, udeležbo razstavljavcev in poslovnih obiskovalcev pozitivno presenečeni. Nekaj dogovorjenih sestankov je bilo odpovedanih zaradi trenutnih razmer, smo pa imeli kar nekaj obetavnih pogovorov. Sicer so rezultati tovrstnih sejmov običajno vidni šele čez leto ali dve. Največjo prednost skupinskega nastopa na sejmu vidimo v večji vidnosti na sejmu, saj na ta način vsi skupaj lažje dosežemo večjo prepoznavnost.«

Gašper Ferme, Steklarstvo Janez Resnik s. p.: »Na sejmu Metstrade smo prisotni že vse od leta 2016 dalje. Sejem velja za najpomembnejši navtični sejem na svetu, zato na njem moraš biti prisoten, če deluješ v tej panogi. Z letošnjo udeležbo smo zadovoljni, pričakovali smo veliko manj obiskovalcev kot jih je dejansko bilo. Nekaj večjih kupcev je sicer odpovedalo že vnaprej dogovorjene sestanke, so bili pa pogovori s tistimi, ki so prišli, precej obetavni. Za dolgoročen uspeh je potrebna večletna prisotnost na sejmu, saj s tem pridobivaš na prepoznavnosti, prednost pa je tudi skupinska udeležba, saj si kupci običajno želijo več dobaviteljev iz ene regije oziroma države, pomembno pa je tudi povezovanje med samimi slovenskimi udeleženci iz te panoge.«

Gregor Štumfl, Elektro Štumpfl, d. o. o.: »Gre za sejem svetovnih razsežnosti, zato smo na njem prisotni že vrsto let, saj smo prišli do spoznanja, da je pomembna kontinuiteta nastopa, ki nam prinaša nove stranke in utrjevanje obstoječih poznanstev. Letošnji sejem je presenetil, saj smo glede na razmere pričakovali bistveno manjše število obiskovalcev, pa tudi razstavljavcev. Dobili smo nekaj dobrih kontaktov, za katere upamo, da se bodo razvili v kaj več.«/LN/SPIRIT/