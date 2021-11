Ljubljana, 28. november 2021 – Pri založbi Učila izšel prvi del spominov nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, ki razburljivem, močno pričakovanem prvem delu svojih predsedniških spominov pripoveduje zgodbo o neverjetni odisejadi od mladeniča, ki je iskal svojo identiteto, do vodje svobodnega sveta, pri čemer z izjemno osebnimi podrobnostmi opisuje politično izobraževanje in prelomne trenutke v prvem mandatu svojega zgodovinskega predsednikovanja – čas dramatičnih preobrazb in kaosa.

Obama popelje bralce v Ovalno pisarno in Krizno sobo v Beli hiši, v Moskvo, Kairo, Peking in na mesta onkraj tega. Seznanjeni smo z njegovimi mislimi, medtem ko sestavlja kabinet, se bojuje s svetovno finančno krizo, preučuje Vladimirja Putina, premaguje na videz nepremostljive ovire za zagotovitev sprejetja zakona o cenovno dostopni zdravstveni oskrbi ACA, prihaja navzkriž z generali glede ameriške strategije v Afganistanu, se loteva reform Wall Streeta, se odziva na pogubno nesrečo naftne ploščadi Deepwater Horizon in odobri operacijo Neptunova sulica, ki pripelje do smrti Osame bin Ladna.

Obljubljena dežela je nenavadno intimna in introspektivna – zgodba o stavi enega moža z zgodovino, o veri organizatorja skupnosti, preizkušani na svetovnem odru. Obama je odkritosrčen glede lovljenja ravnotežja med kandidiranjem za položaj kot temnopolti Američan, prenašanjem bremena pričakovanj generacije, opogumljene s sporočili o ‘upanju in spremembah’, in spopadanjem z moralnimi izzivi zelo tveganih odločitev. Odkrito govori o silah, ki so mu nasprotovale doma in v tujini, odprto pripoveduje o tem, kako je življenje v Beli hiši vplivalo na njegovo ženo in njegovi hčeri, in se ne boji razkrivati dvomov o sebi in razočaranj. Kljub temu ni nikoli omajana njegova vera, da je v velikem trajajočem ameriškem eksperimentu vedno mogoče napredovati.

Lepo in prepričljivo napisana knjiga podaja prepričanje Baracka Obame, da demokracija ni darilo z višin, temveč nekaj, kar je osnovano na sočutju in dogovoru ter kar gradimo skupaj dan za dnem.

– BARACK OBAMA je bil 44. predsednik Združenih držav Amerike, ki je bil izvoljen novembra 2008 in ki je ostal na položaju dva mandata. Je že avtor dveh uspešnic s seznama časopisa New York Times, Sanje mojega očeta in Pogum za upanje, ter dobitnik Nobelove nagrade za mir leta 2009. Živi v Washingtonu z ženo Michelle. Imata dve hčeri, Malio in Sasho.

Še nekaj zanimivih podatkov

• Uspešnica z lestvice časopisa New York Times • Nominiranec NAACP IMAGE AWARD, ki jo podeljuje ameriško Nacionalno združenje za napredek obarvanih ljudi v počastitev izjemnih predstav v filmu, televiziji, gledališču, glasbi in literaturi. • Ena od deset knjig leta po izboru The New York Times Book Review • Ena najboljših knjig leta po izboru časopisov The Washington Post, The New York Times, The Guardian, Marie Claire • Najboljša knjiga v kategoriji Spomini in avtobiografije spletnega portala Goodreads za leto 2020. /ATS/Foto: press: Učila